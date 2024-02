Nürnberg - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Nürnberg - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Das Tabellen-Schlusslicht aus Osnabrück muss in unserem Wett Tipp heute gegen strauchelnde Nürnberger ran. Diese zeigten sich zuletzt vor allem vor heimischem Publikum nicht in bester Form, sollten gegen den VfL jedoch trotzdem leicht im Vorteil sein.

Der Club aus Nürnberg steckt in der laufenden Saison im Mittelmaß fest. Überzeugenden Auftritten gegen gute Teams folgten oft teils desolate Niederlagen. Die Formkurve der Bayern zeigte zuletzt auch nicht steil nach oben und so könnte sich der Tabellenletzte Osnabrück durchaus Hoffnungen auf einen Sieg machen. Dieser zeigte sich zuletzt immerhin defensiv deutlich stabiler, im Spiel nach vorne hapert es immer noch gewaltig.

Wir sehen die Nürnberger zwar etwas im Vorteil, wählen für unseren Wett Tipp heute jedoch lieber „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Osnabrück auf „Beide Teams treffen: Nein“:

In den letzten 5 Partien von Nürnberg trafen nie beide Teams in einem Spiel.

Osnabrück konnte in 4 der letzten 6 Partien keinen eigenen Treffer erzielen.

Osnabrück erzielte in dieser Saison in Auswärtsspielen erst 6 Tore.



Nürnberg vs Osnabrück Quoten Analyse:

Dem Heimteam aus Nürnberg wird in der kommenden Partie die Rolle des Favoriten zugeteilt, was sich in einer Siegquote in Höhe von 1,80 niederschlägt. Das dürfte jedoch eher an der Unfähigkeit des VfL, in dieser Saison Spiele zu gewinnen, als an der aktuellen Form der Nürnberger liegen. Der zweite Saisonsieg von Osnabrück wäre den besten deutschen Wettanbietern demnach eine Gewinnquote von 4,10 wert.

Etwas wahrscheinlicher sehen die Bookies ein Remis mit einer Quote in Höhe von 3,90. Immerhin konnte Osnabrück in den letzten fünf Partien drei Punkteteilungen erkämpfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Osnabrück Prognose: Gelingt dem VfL der erste Sieg gegen Nürnberg seit über 20 Jahren?

Der 1. FCN steht aktuell mit 27 Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle und kann bisher weder offensiv noch defensiv in überzeugender Manier und vor allem mit Konstanz auftreten. So folgte zum Beispiel einem überzeugenden Sieg gegen die starken Kieler eine 1:2-Niederlage gegen die schwachen Schalker. Gegen Paderborn gewann der Club mit 3:1, nur um im folgenden Spiel mit 1:4 gegen den KSC unterzugehen. So verwundert es nicht, dass Nürnberg mit einer Torbilanz von 27:36 deutlich negativ dasteht und mit dem Kampf um den Aufstieg im Moment nichts zu tun hat.

In den letzten sechs Partien setzte es vier Niederlagen und im Schnitt 2,33 Gegentore. Vor heimischem Publikum konnten zwar vier der acht Siege gefeiert werden, doch auch hier haben die Clubberer eine negative Torbilanz von 13:14. Dass die Offensive in der laufenden Saison nicht ins Rollen kommt, zeigt auch der Umstand, dass erst ein Nürnberger Spieler auf mehr als drei Treffer kommt. Mittelstürmer Can Uzun führt die vereinsinterne Torjägerliste mit acht Treffern deutlich an.

Noch größere offensive Probleme hat derweil der kommende Gegner aus Osnabrück. Der Aufsteiger konnte mit erst 16 Treffern mit Abstand die wenigsten Tore in dieser Saison erzielen. Erik Engelhardt war mit fünf Buden somit fast für ein Drittel aller Tore verantwortlich. In vier der neun Auswärtsspiele von Osnabrück konnte dabei kein eigener Treffer erzielt werden.

Mit 40 Gegentoren stellt der VfL zudem auch die zweitschwächste Defensive der gesamten Liga, was dazu führt, dass der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf zehn Punkte angewachsen ist. Immerhin wurde nur eines der letzten vier Spiele verloren, in denen man insgesamt nur drei Gegentore hinnehmen musste.

Nürnberg - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:3 Hannover (A), 3:0 Rostock (H), 0:2 HSV (H), 1:0 Elversberg (A), 0:2 Kaiserslautern (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:0 Paderborn (H), 1:2 Karlsruhe (A), 0:0 Hertha (A), 1:1 St. Pauli (H), 0:4 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Osnabrück: 3:2 (A), 1:1 (H), 4:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H).



Die Nürnberger verloren drei der letzten vier Heimspiele und konnten bei diesen drei Niederlagen nur einen eigenen Treffer erzielen. Dass der enorm schwache Angriff aus Osnabrück daraus jedoch Kapital schlagen kann, darf stark bezweifelt werden. Osnabrück musste in dieser Saison schon sechs Elfmeterpfiffe gegen das eigene Team hinnehmen - Ligaspitze! Vier dieser sechs Strafstöße konnten jedoch gehalten werden, was eine starke Quote und selbstverständlich auch Ligaspitze ist.

Nürnberg verlor keines der letzten zehn Spiele gegen den VfL Osnabrück und konnte in diesem Zeitraum acht Siege feiern. Der letzte Sieg der Aufsteiger gegen Nürnberg datiert aus der 2. Bundesliga Saison aus dem Jahre 2000/01. Osnabrück spielte in zwei der letzten drei Partien 0:0 unentschieden. Ein Tipp auf dieses Endergebnis ist mit einer Quote in Höhe von 13,00 zwar sehr risikoreich, könnte jedoch in Verbindung mit einer Freiwette aufgrund der schwachen Offensiven beider Teams durchaus eine Überlegung wert sein.

Unser Nürnberg - Osnabrück Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Osnabrücker konnten in sechs der letzten zehn Spiele nicht treffen und werden auch gegen Nürnberg Probleme haben, sich hochkarätige Chancen herauszuspielen. In den letzten fünf Spielen der Nürnberger konnte jeweils nur ein Team Tore erzielen. Wir sehen zwar nur geringe Chancen auf eine Niederlage der Gastgeber und können uns auch einen deutlichen Sieg des Clubs vorstellen, jedoch würde uns auch ein torloses Remis im kommenden Duell nicht wirklich überraschen.