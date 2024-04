Nürnberg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Nürnberg - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.04.2024 lautet: Der SCP gehört zu den Lieblingsgegnern der Nürnberger. So müsste im Wett Tipp heute für die Hausherren auch mindestens ein Remis drin sein.

Der 30. Spieltag in der 2. Bundesliga wird mit einem Krisen-Duell eröffnet. Paderborn ist seit sechs Spielen ohne Sieg, Nürnberg wartet seit vier Partien auf einen Dreier. Beide Teams holten in der Rückrunde erst 13 Punkte. Dieser Wert wird nur von Kaiserslautern (11) und Wehen Wiesbaden (9) unterboten. Die Wettquoten sind bei dieser Partie keine große Hilfe, da sie sich für keinen wirklichen Favoriten entscheiden können.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,58 bei NEObet die Wette “Sieg Nürnberg mit HC +1″.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Paderborn auf “Sieg Nürnberg mit HC +1″:

Der Club kassierte in 10 Pflichtspielen gegen Paderborn nur eine Niederlage

Seit dem 24. Spieltag holte kein Team weniger Punkte als der SCP (3)

Die Ostwestfalen sind seit 6 Partien ohne Sieg



Nürnberg vs Paderborn Quoten Analyse:

Paderborn hat in der Tabelle gerade mal drei Punkte und zwei Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zudem müssen die Ostwestfalen am Freitag ja auswärts ran. Trotzdem sind die Gäste bei der Nürnberg vs Paderborn Prognose leicht favorisiert.

Für einen Dreier des SCP gibt es durchschnittliche Quoten von 2,37. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren bei den Top-Buchmachern, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, mit Quoten im Schnitt von 2,77 belohnt.

Nürnberg vs Paderborn Prognose: Der Club hofft auf den Lieblingsgegner

Nürnberg hatte eine über weite Strecken ordentliche Hinrunde gespielt und stand nach der ersten Saisonhälfte auf dem 10. Platz. In den zwölf Partien der Rückserie reichte es aber nur für drei Siege (4U, 5N). So hat der Club nur noch sechs Punkte Polster auf den Relegationsrang 16. Am Samstag setzte es mit dem 0:2 auf Schalke die 12. Saisonpleite. Dort war die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel mal wieder in der Offensive zu harmlos und leistete sich in der Abwehr erneut grobe individuelle Fehler.

Im Unterhaus ließ kein Team so viele gegnerische Schüsse wie der FCN (473) zu. Die Franken stehen bei 54 Gegentoren. Das ist der schlechteste Wert für den Verein in der eingleisigen 2. Bundesliga. Auf der Gegenseite blieben die Nürnberger in drei der letzten vier BL2-Spiele torlos. Das ist so oft wie in den 24 Zweitliga-Spielen zuvor zusammen. In der Heimtabelle steht der Club mit 19 Punkten (5S, 4U, 5N) auch nur auf Rang 15. In den letzten sechs Partien im Max-Morlock-Stadion setzte es zwei Pleiten, gegen St. Pauli und Kiel.

Am vergangenen Samstag musste sich Paderborn im Heimspiel gegen den KSC mit einem 1:1 zufriedengeben. Mit diesem Remis haben die Ostwestfalen immerhin endlich die 40-Punkte-Marke geknackt. Laut SCP-Trainer Lukas Kwasniok ist das psychologisch nicht unwichtig. Zudem beendete die Mannschaft eine Serie von drei Niederlagen in Folge. Allerdings wartet der Verein von der Pader seit sechs Spieltagen auf einen Dreier. Seit dem 24. Spieltag holte ligaweit kein Team weniger Punkte als Paderborn (3)

Nun geht es in der Fremde weiter. In der Auswärtstabelle steht der SCP immer noch mit 21 Punkten (6S, 3U, 5N) auf einem tollen vierten Platz. In den letzten fünf Gastspielen setzte es auch nur eine Niederlage. Die beiden Siege in diesem Zeitraum kamen allerdings lediglich gegen die Keller-Teams Kaiserslautern und Wiesbaden zustande. Im eigenen Stadion haben dagegen nur drei Teams weniger Zähler gesammelt als die Ostwestfalen. Paderborn kommt 2023/24 auf fünf Weiße Westen. Nur zwei Teams sind hier noch schlechter.

Nürnberg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 Schalke (A), 0:4 Kiel (H), 3:3 Hertha (A), 0:2 Ingolstadt (H), 0:2 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:1 KSC (H), 2:3 Hertha (H), 1:2 St. Pauli (A), 1:2 Braunschweig (H), 3:3 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Paderborn: 3:1 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 1:2 (H), 2:2 (A)



Nürnberg kassierte in zehn Pflichtspielen gegen Paderborn gerade mal eine Niederlage (8S, 1U). Im Januar 2022 setzte es eine 1:2-Heimpleite. Die drei Aufeinandertreffen seitdem gingen dann wieder an den Club, so auch das Hinspiel in der laufenden Saison. Hier führten die Franken schon 3:0, mussten die letzte halbe Stunde aber in Unterzahl agieren. Am Ende stand für den FCN trotz 0:17 Torschüssen in Hälfte zwei ein 3:1-Sieg auf der Anzeigetafel.

Unser Nürnberg - Paderborn Tipp: Sieg Nürnberg mit HC +1

Bei zwei so formschwachen Teams fällt ein Tipp gar nicht leicht. Wir sehen aber die Franken knapp vorne. Das leitet sich vor allem aus dem direkten Vergleich ab. Zudem kassierte der Club vier seiner fünf Heimpleiten gegen die Top 4 der Tabelle. Nur das 1:2 gegen Schalke fällt hier aus der Rolle. Am Ende trauen wir den Hausherren zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von einem Tor ins Ziel bringen.