Nürnberg - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Nürnberg - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Binnen kürzester Zeit manövrierte sich die Hansa-Kogge aus der Abstiegszone und ließ damit die Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufleben. Die Basis für den Erfolg legten die Gäste in der Defensive.

Nürnberg kam in den vergangenen Wochen etwas vom eigenen Erfolgsrezept ab. Seit drei Spieltagen warten die Franken auf einen Dreier - jede dieser drei Begegnungen endete mit Über 2,5 Toren. Für den anvisierten Heimsieg muss die Stabilität in der Abwehr zurückkehren. Die Gäste aus Rostock profitierten zuletzt von ihrer verbesserten Defensive und hielten in drei von vier Spielen die Null. Wir setzen in diesem Abstiegskrimi auf Unter 2,5 Tore. Die entsprechende Quote von 1,76 finden wir bei Chillybets.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Rostock auf „Unter 2,5 Tore“:

69 Prozent der Heimspiele der Nürnberger endeten mit Unter 2,5 Toren.

Rostock beendete zuletzt 3 von 4 Spielen mit Unter 2,5 Toren in der Partie.

Nur Regensburg (47 Prozent) verpasste häufiger einen eigenen Treffer als Nürnberg (41 Prozent) und Rostock (44 Prozent).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Rostock Quoten Analyse:

Die Formkurven beider Mannschaften verliefen in den vergangenen Wochen in entgegengesetzte Richtungen. Während Rostock vier Siege in Serie einfuhr, sehnt sich der Club seit drei Spieltagen nach einem Dreier.

Für Wetten ohne Einzahlung listen wir euch hier die entsprechenden Buchmacher und deren Voraussetzungen auf. Setzt ihr auf einen Sieg der Hausherren, findet ihr dort Quoten von 1,98 bis 2,06. Wollt ihr auf den fünften Hansa-Sieg in Serie wetten, könnt ihr Wettquoten zwischen 3,40 und 3,70 finden.

Nürnberg vs Rostock Prognose: „Die Prioritäten liegen in der Defensive“

Hansa Rostock hat eine überraschende Kehrtwende hingelegt. Noch vor wenigen Wochen schien ein Klassenerhalt nahezu unmöglich. Vier Siege in Serie veränderten das komplette Narrativ um die Gäste, die mittlerweile vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz angesammelt haben.

Auf der Suche nach den Gründen dieser positiven Entwicklung müssen wir nicht lange Ausschau halten: Der Trainerwechsel! Nachdem Alois Schwartz mit drei Niederlagen in Serie startete, fuhr Hansa vier Siege in Serie ein und hielt in drei dieser Begegnungen die Null.

Diese neu gewonnene Stabilität in der Hintermannschaft ermöglichte dem schwächsten Angriff der Liga (30 Tore) die nötigen Zähler für den anvisierten Klassenerhalt.

Deutlich wird die fehlende Durchschlagskraft im Angriff, wenn wir uns die Menge an Saisonspielen ohne eigenen Treffer vor Augen führen. Die Anhänger der Kogge verließen nach 44 Prozent der Begegnungen das Stadion ohne Torjubel. Nur Regensburg ging häufiger ohne einen Treffer vom Feld (47 Prozent).

Nürnberg - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:2 Magdeburg (A), 3:3 Kaiserslautern (H), 0:3 Hannover (A), 2:0 Düsseldorf (H), 1:2 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:1 Sandhausen (A), 2:0 Regensburg (H), 1:0 Kaiserslautern (A), 2:0 Fürth (H), 0:3 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Rostock: 1:1 (A), 2:0 (A), 1:0 (H), 4:2 n.E. (A), 0:0 (A)

Normalerweise lautet das Credo der Gastgeber ähnlich: Hinten nach Möglichkeit die Null halten und vorne die wenigen Möglichkeiten für einen Sieg nutzen. Zuletzt wichen die Spiele der Franken von diesem Muster ab. Der 1. FCN wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Auffällig: Genau diese drei Spiele endeten mit Über 2,5 Toren.

Grundsätzlich verlaufen die Begegnungen der Cluberer nach einem völlig anderen Schema. 69 Prozent der Heimspiele der Franken endeten mit Unter 2,5 Toren. Damit gelangen der Hecking-Elf im Schnitt 1,50 Punkte pro Heimspiel. Zum Vergleich: Auswärts fielen in 62 Prozent der Spiele Über 2,5 Tore. Der Punkteschnitt fiel in der Ferne auf 0,69 Zähler pro Begegnung ab.

Nehmen sich die beiden Konkurrenten ein Beispiel an ihren letzten Aufeinandertreffen, steigen die Chancen auf eine Begegnung mit wenigen Treffern. Lassen wir das Pokalspiel außen vor, endeten die vergangenen vier direkten Duelle mit Unter 2,5 Toren.

Kehren wir zurück zu den aktuellen Formkurven beider Mannschaften. Rostock (1,50) holte über die vergangenen acht Wochen deutlich mehr Zähler als Nürnberg (0,88). Erwartet ihr den fünften Hansa-Sieg in Folge, könnt ihr einen Chillybets Bonus Code nutzen und für einen Sieg der Gäste eine Quote von 3,40 abstauben.

Unser Nürnberg - Rostock Tipp: Unter 2,5 Tore

Sowohl der Club als auch die Kogge können sich nicht auf ihren Angriff verlassen. Nürnberg (34,8 xG) und Rostock (35,1 xG) liegen im Vergleich der erwartbaren Tore unter den vier schwächsten Teams der 2. Bundesliga.