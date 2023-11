Nürnberg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Nürnberg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: In einem Match mit mindestens drei Toren schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Nach zuletzt guten Ergebnissen schaffte der 1. FC Nürnberg den Sprung in die erste Tabellenhälfte der 2. Bundesliga. Zu Hause will der heimstarke Club am Samstag den nächsten Dreier, um sich weiter an die Aufstiegsränge anzupirschen. Die drei Punkte will aber auch der Gast aus Gelsenkirchen.

Die hat er auch bitter nötig, um früher oder später die Abstiegsränge zu verlassen. Wir erwarten daher eine durchaus interessante Begegnung, in der beide ihr Heil in der Offensive suchen und tendieren zur Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Nürnberg hat in allen fünf Heimspielen in dieser Saison getroffen…

… und kassierte in vier dieser fünf Heimpartien Gegentreffer.

In acht von elf Schalker bzw. sieben von elf Nürnberger Zweitligaspielen gab es mindestens drei Tore.

Nürnberg vs Schalke Quoten Analyse:

Die Bwin Anmeldung ist ganz simpel. Einmal dort registriert, habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten. Wie die anderen Wettanbieter auf dem Markt, erwartet auch dieser Buchmacher eine ziemlich ausgeglichene Begegnung. Das wird an Quoten von circa 2,30 bzw. 2,90 für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg deutlich.

Dass beide Teams den Weg ins gegnerische Tor finden, davon gehen die Bookies aus. Die Wettquoten für die Option „Beide Teams treffen“ erreichen noch nicht einmal die Marke von 1,50. Überhaupt erwarten Bwin und Co. ein torreiches Match. Erst ein Tipp auf „Über 3,5 Tore“ wird mit Quoten jenseits der Marke von 2,00 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Schalke Prognose: Spiel nimmt erst in Durchgang zwei Fahrt auf

Mit 18 Punkten steht Nürnberg aktuell auf Rang acht. Allerdings könnte der Club auch einige Ränge höher platziert sein, wenn nicht das negative Torverhältnis von 18:19 wäre. Hannover auf Platz fünf zum Beispiel hat wie der FCN 18 Zähler auf dem Konto. Selbst der Zweite Düsseldorf hat nur drei Punkte mehr als die Franken.

Insofern können diese mit einem Heimdreier weiter Boden gut machen und die Aufstiegsränge angreifen. Zu Hause sind die Nürnberger saisonübergreifend seit neun Zweitligaspielen ungeschlagen. Mit fünf endete zwar mehr als die Hälfte mit einem Remis. Doch allein drei dieser Unentschieden stammen noch aus der Vorsaison.

In der aktuellen Spielzeit kommen die Clubberer auf eine 3-2-0-Heimbilanz mit 9:5 Toren. Als eines von nur drei Teams sind die Franken zu Hause noch ungeschlagen. Aktuell gehört Nürnberg auch zu den formstärksten Teams. Aus den letzten vier Partien wurden dank dreier Siege neun Punkte geholt. Nur Spitzenreiter St. Pauli holte in diesem Zeitraum einen Zähler mehr. Auch im Pokal am Mittwoch daheim gegen Rostock setzten sich die Franken durch. Allerdings lag der FCN 0:1 sowie 1:2 hinten und erreichte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit die Verlängerung. Dort siegten die Nürnberger dann mit 3:2.

Im Duell mit Schalke spricht einiges dafür, dass die Partie erst mit zunehmender Zeit Fahrt aufnimmt. Denn: In den ersten 30 Minuten schoss der FCN ligaweit die wenigsten Tore - nämlich eines. Die Gäste haben mit drei Treffern in der ersten halben Stunde die geteilt drittwenigsten.

Nürnberg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:2 n.V. Rostock (H), 2:0 Kiel (A), 3:1 Hertha (H), 1:5 St. Pauli (A), 1:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:2 n.V. St. Pauli (A), 3:2 Hannover (H), 0:3 Karlsruhe (A), 1:2 Hertha (H), 1:3 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Schalke: 1:2 (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 2:5 (A), 2:3 (H)

Auf der anderen Seite haben sowohl Nürnberg als auch Schalke zehn Tore in der letzten halben Stunde geschossen. Dieser Wert wird nur vom HSV mit elf Treffern überboten. Dass S04 hier ganz ohne Gegentreffer davonkommt, ist recht unwahrscheinlich. In nur einem der bisherigen 13 Pflichtspiele in dieser Saison behielt Königsblau eine weiße Weste.

Das war am zweiten Spieltag beim 3:0-Heimerfolg gegen Kaiserslautern. Seitdem gab es in elf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen stets Gegentreffer. Mit insgesamt 25 Gegentoren stellt Schalke hinter Osnabrück (27) die zweitschlechteste Defensive. Entsprechend könnte sich eine Wette auf einige Tore des FCN anbieten. Für so einen Tipp nutzt man am besten eine Freebet.

Nach den letzten Auswärtsauftritten wäre für die Schalker wohl schon ein Punkt ein Erfolg. Die haben nämlich nur einen einzigen Zähler aus den bisherigen sechs Auswärtspartien geholt. Heißt: Fünf der sechs Auswärtsspiele im Ligabetrieb haben sie verloren und die letzten drei in Serie.

Sieben sieglose Auswärtsbegegnungen in der 2. Bundesliga in Folge wären eingestellter Vereins-Negativrekord. Zuletzt passierte das den Knappen im Jahr 1990. Aber: Den letzten Dreier im Unterhaus holten die Königsblauen beim kommenden Gegner. Am letzten Spieltag der Saison 2021/22 gewannen sie beim Club mit 2:1.

Unser Nürnberg - Schalke Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Mindestens ein Tor der Nürnberger ist bei den angesprochenen Abwehrleistungen der Schalker mehr oder weniger eine Bank. Die zeigten sich unter ihrem neuen Trainer Karel Geraerts in den letzten beiden Partien aber verbessert und wollen nun endlich die negative Auswärtsserie beenden. Entsprechend erwarten wir ein munteres Hin und Her und zwangsläufig Chancen auf beiden Seiten.