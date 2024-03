Nürnberg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser Nürnberg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: In der aktuellen Form trauen wir dem Club ein Tor zu. Für einen Heimsieg wird es in unserem Wett Tipp heute dennoch nicht reichen.

Der Kampf um Platz 3 in der 2. Bundesliga ist aktuell extrem spannend. Den Dritten HSV und den Zehnten Elversberg trennen nur sechs Punkte. So hat auch Nürnberg als Achter noch durchaus Chancen, um die Relegation mitzumischen. Fast schon durch im Aufstiegsrennen ist dagegen der kommende Gegner St. Pauli.

Der Club ist der Lieblingsgegner der Kiezkicker im Unterhaus, was sich zuletzt im Hinspiel mal wieder zeigte. Zu Hause trauen wir dem FCN in der aktuellen Verfassung ein Tor zu. Mit einem Heim-Dreier wird es aber nichts. Unser Wett Tipp heute lautet „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Nürnberg traf in 7 der 8 Zweitliga-Spiele im Jahr 2024.

St. Pauli traf in 13 der letzten 14 Pflichtspiele.

Gegen keinen anderen Verein feierte St. Pauli so viele Zweitliga-Siege wie gegen Nürnberg.

Nürnberg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Auch wenn wir die Gäste in der Favoritenrolle sehen, so hätten wir dennoch näher beieinander liegende Quoten bei den Siegwetten erwartet. Die alten und neuen Sportwettenanbieter sind sich da aber scheinbar sicherer. Für einen Tipp auf einen Auswärtssieg gibt es Wettquoten von höchstens 1,70.

Mit einer erfolgreichen Wette auf den FCN kann man seinen Wetteinsatz dagegen verfünffachen. Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Quoten bis 2,22 ab. Die Wettquoten für die beiden Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind etwa gleich hoch und bewegen sich im Bereich zwischen 1,70 und 1,75.

Nürnberg vs St. Pauli Prognose: Kein Spaziergang für die Kiezkicker

Nach dem 2:1 zu Hause gegen Braunschweig konnte Nürnberg auch seine letzte Zweitliga-Partie in Magdeburg mit 1:0 gewinnen und damit bereits den zehnten Saison-Sieg feiern. Damit hat der FCN schon jetzt genauso viele Dreier eingefahren wie in der kompletten letzten Spielzeit.

Drei Siege in Folge gab es für die Franken zuletzt vor zwei Jahren und mit Blick auf den kommenden Gegner spricht einiges dafür, dass das auch erstmal so bleibt. Denn von den letzten elf Duellen mit einem Zweitliga-Spitzenreiter haben die Nürnberger kein einziges gewonnen (5U, 6N). Der letzte derartige Sieg war vor acht Jahren gegen RB Leipzig.

Erschwerend kommt hinzu, dass der nächste Gegner St. Pauli heißt. Im Unterhaus verlor Nürnberg 14 der 29 Aufeinandertreffen mit den Kiezkickern (5S, 10U). Gegen keinen anderen Verein kassierten die Franken in der 2. Bundesliga so viele Niederlagen. Aktuell warten sie seit 13 Zweitliga-Duellen mit dem FCSP auf einen Dreier (5U, 8N).

Gegen keinen anderen Klub hatte Nürnberg in der eingleisigen 2. Bundesliga zuvor jemals so eine lange Sieglos-Serie. Der letzte Erfolg gegen St. Pauli gelang dem FCN im Mai 2016, mithin also vor fast acht Jahren, als ein gewisser Niclas Füllkrug das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg erzielte.

Nürnberg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:2 Fürth (A), 1:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:0 Hertha (H), 1:3 Schalke (A), 4:3 Kiel (A), 1:0 Braunschweig (H), 0:1 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs St. Pauli: 1:5 (A), 0:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (A), 2:3 (H)

St. Pauli auf der anderen Seite feierte die meisten Siege in der 2. Bundesliga gegen Nürnberg. Das Hinspiel zu Hause war eine klare Angelegenheit. Mit 5:1 gab es den höchsten Pauli-Erfolg über den FCN im Profi-Fußball und den dritten Sieg über diesen Gegner in Folge. Dennoch ist mit Blick auf das nächste Duell eine gewisse Vorsicht geboten. Denn der Club ist in den bisherigen vier Heimspielen im Jahr 2024 nicht nur ungeschlagen geblieben (2S, 2U). Die Kiezkicker selbst haben zwei ihrer letzten drei Auswärtsspiele im Unterhaus verloren und dabei doppelt so viele Niederlagen kassiert wie in den ersten 17 Zweitliga-Auswärtspartien unter Fabian Hürzeler zusammen (1).

Zudem wartet der FCSP seit sechs Gastspielen auf eine weiße Weste. In diesen letzten sechs Auswärts-Begegnungen gab es elf Gegentore, nachdem St. Pauli in den ersten sechs Auswärtsspielen dieser Zweitliga-Saison nur fünf Gegentreffer kassiert hatte. Insofern ist auch eine Wette auf einige Treffer sicherlich eine Überlegung wert. Für „Über 3,5 Tore“ gibt es zum Beispiel bei Tipwin eine Quote von 2,75. Der Buchmacher bietet aktuell auch einen attraktiven Tipwin Willkommensbonus an. Mit 46 Toren stellen die Gäste eine der besten Offensiven der 2. Bundesliga. In der Geschichte des Unterhauses stiegen bisher alle 26 Teams, die wie Pauli mindestens 51 Punkte nach 25 Spieltagen hatten, am Saisonende auf.

Unser Nürnberg - St. Pauli Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Die Historie dieses Duells und die letzte Bilanz der Nürnberger gegen Tabellenführer der 2. Bundesliga sprechen klar für die Gäste, die den Gegner bereits im Hinspiel mit 5:1 deklassierten. Allerdings spielt der Club nun zu Hause, wo er in diesem Kalenderjahr noch nicht verloren hat. Eine Absicherung ist daher keinesfalls verkehrt. Torlos sollte diese Partie dabei nicht enden, denn das tat noch kein FCN-Spiel in dieser Zweitliga-Saison. Die Franken werden es den Kiezkickern keinesfalls leicht machen und auch im siebten Match in Folge zu ihrem Tor kommen. Insgesamt sollte es für einen Heim-Dreier aber nicht reichen.