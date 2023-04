Nürnberg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2023

Unser Nürnberg - VfB Stuttgart Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.04.2023 lautet: In der Bundesliga zittert der VfB um den Klassenerhalt. Mit dem DFB-Pokal kommt nun etwas Licht ins Dunkel. Ein Sieg gegen den Zweitligisten aus Nürnberg würde gewiss Selbstvertrauen für die kommenden Bundesliga-Partien spenden. Wir schätzen die Gäste aus dem Schwabenland stärker ein.

Der VfB musste zuletzt bei den Eisernen in Köpenick eine deutliche 0:3-Pleite in Kauf nehmen. Bemerkenswert, da die Gäste mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse aufzeigten. Auch hier war ähnlich wie in Nürnberg vor allem der „Chancentod“ dafür verantwortlich. Ein Problem, das sich in Stuttgart wie ein roter Faden durch die gesamte Saison zieht.