Nürnberg – Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Nürnberg - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.08.2023 lautet: Wiesbaden fungiert als Überraschungsteam der aktuellen Saison und wird auch gegen Nürnberg zumindest einen Punkt mitnehmen.

Der Club lag zuletzt gegen Osnabrück bis sechs Minuten vor Schluss souverän mit 3:0 in Front, um den sicher geglaubten Sieg fast noch aus der Hand zu geben. Am Ende zitterten sich die Franken zu einem 3:2. Der über die Relegation in die 2. Bundesliga gerutschte Aufsteiger aus Wiesbaden überzeugte auch zuletzt gegen Karlsruhe und setzte sich wie schon zuvor gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC minimalistisch mit 1:0 durch.

Wenngleich Nürnberg immer besser in Fahrt kommt, wird es gegen die starke Defensive der Wiesbadener schwer. Wir visieren eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ zu einer Quote von 1,65 bei Bet3000 an.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance X2″:

Nürnberg gewann saisonübergreifend nur eines der letzten 6 Liga-Heimspiele (4U, 1N).

Wiesbaden fungiert als Überraschungsteam der aktuellen Spielzeit und ist nach wie vor ungeschlagen (2S, 1U).

Die Hessen schöpfen bisweilen gehörig Selbstvertrauen und haben auch im Frankenland nichts zu verschenken.

Nürnberg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt sind die Hausherren aus dem Norden Bayerns als leicht favorisiert zu betrachten und bringen somit die niedrigste Nürnberg Wiesbaden Wettquote mit sich. Dabei werden Werte zwischen 1,95 und 2,10 abgerufen. Die Gäste aus Hessen sind deutlich höher bewertet und bringen teilweise im Erfolgsfall den mehr als 3,7-fachen Wetteinsatz mit sich.

Aufgrund der defensiven Spielausrichtung der Mannen von Trainer Markus Kauczinski ist nicht mit einem Schützenfest zu rechnen, obwohl die Bookies drei oder mehr Tore für wahrscheinlich halten. Wer sich für eine Wette entschieden hat, kann diese bei einem Wettanbieter ohne Steuer spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs. Wiesbaden Prognose: Verpasst Nürnberg auch im dritten Heimspiel ein Erfolgserlebnis?

Nürnberg hat den Saisonauftakt in Rostock direkt in den Sand gesetzt und verlor nach 90 Minuten mit 0:2. Im Anschluss zeigte der Club gegen Hannover im heimischen Max-Morlock-Stadion Moral und egalisierte einen 0:2-Rückstand durch einen Doppelpack von Can Uzun. Nachdem im DFB-Pokal Underdog Oberneuland mit 9:1 abgefertigt wurde, sprangen auch in der 2. Bundesliga nach einem 3:2 über Osnabrück drei Punkte heraus.

Der einstige Co-Trainer Cristian Fiel übernahm den Klub Anfang Juni dieses Jahres und konnte die Leistungen zuletzt deutlich steigern, wenngleich gegen Osnabrück kürzlich beinahe eine Drei-Tore-Führung verspielt wurde.

Mit Heimstärke überzeugte der Club zuletzt keineswegs und gewann saisonübergreifend nur eines der letzten sechs Duelle im Max-Morlock-Stadion (4U, 1N).

Sieben Punkte haben die Wiesbadener in dieser Saison nach drei Spieltagen auf dem Konto und sind punktgleich mit Spitzenreiter HSV sowie dem Tabellenzweiten aus Magdeburg. Sofern die beiden Konkurrenten patzen, wäre sogar die Tabellenführung möglich.

Nürnberg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:2 Osnabrück (2.BL, A), 9:1 Oberneuland (Pokal, A), 2:2 Hannover (2. BL, H), 0:2 Rostock (2. BL, A), 1:0 Paderborn (2. BL, A).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:0 Karlsruhe (2. BL, H), 1:0 Hertha (2. BL, A), 1:1 Magdeburg (2. BL, H), 2:1 Bielefeld (Relegation, A), 4:0 Bielefeld (Relegation, H).

Letzte Spiele Nürnberg vs. Wiesbaden: 6:0 (2. BL, A), 0:2 (2. BL, H), 1:0 (2. BL, H), 2:2 (2. BL, A).

Der Aufsteiger präsentierte sich sehr effizient in den bisherigen drei Liga-Duellen. Lediglich drei Schüsse werden pro Spiel auf den gegnerischen Kasten im Schnitt abgegeben. Ein Drittel der Torschüsse führt im Regelfall zu einem Treffer.

Wiesbaden erlangt im Durchschnitt nur 38 Prozent Ballbesitz pro Spiel und definiert sich vielmehr über schnelle Tempo-Gegenstöße und zudem eine sehr sichere Abwehr. Diese bestritt zwei der drei 2. Bundesliga-Duelle ohne Gegentor.

Das bisher einzige Auswärtsspiel in dieser Saison wurde mit einem 1:0-Erfolg beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC sehr erfolgreich gestaltet. Tipp-Freunde aus Deutschland könnten ihre Nürnberg Wiesbaden Wetten beim von uns getesteten Buchmacher Bet3000 abschließen.

Unser Nürnberg – Wiesbaden Tipp: Doppelte Chance X2

Am Sonntag, den 27. August, ist mit einem heißen Tanz zwischen beiden Mannschaften zu rechnen. Nürnberg wirkte zuletzt im Pokal und der Liga gestärkt und meldete sich mit zwei Erfolgserlebnissen zurück.

Beim Club fällt neben Stammtorhüter Christian Mathenia und Top-Angreifer Can Uzun (3 Tore) mit Iván Márquez und Christopher Schindler die komplette Innenverteidigung aus.

Der Aufsteiger aus Hessen zählt als Überraschungsteam in dieser Saison und bewegt sich derzeit sogar in der Aufstiegszone.