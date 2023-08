Oberachern - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 13.08.2023

Unser Oberachern - Freiburg Tipp zum DFB Pokal Spiel am 13.05.2023 lautet: Freiburg hat in den vergangenen beiden Jahren das Halbfinale und das Finale im DFB-Pokal erreicht. Oberachern hat bei seinem Pokal-Debüt gegen Gladbach einiges an Lehrgeld gezahlt.

Christian Streich ist seit 2012 Trainer beim SC Freiburg. Unter seiner Leitung hat der Verein eine klare Identität entwickelt und sich zu einem festen Bestandteil der Bundesliga gemausert. Wichtige Bestandteile des Freiburger Spiels sind eine konstante Stärke nach Standards sowie eine starke Defensive.

Oberachern hat zuletzt zwei Mal in Folge den Landespokal in Südbaden gewonnen. Dementsprechend dürfen sich die Nordschwarzwälder im zweiten Jahr in Folge im DFB-Pokal zeigen. Wir erwarten eine eindeutige Angelegenheit. Unser Tipp: „Über 5,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Oberachern vs Freiburg auf „Über 5,5 Tore“:

Oberachern verlor seinen bisher einzigen Auftritt im DFB-Pokal mit 1:9 gegen Gladbach. Das Spiel fand in der ersten Runde des vergangenen Jahres statt.

Freiburg hat sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils mindestens für das DFB-Pokal-Halbfinale qualifiziert.

Oberachern hat das erste Saisonspiel in der Oberliga mit 1:4 verloren.

Oberachern vs Freiburg Quoten Analyse:

Seit Jahren ist Freiburg ein unangenehmer Konkurrent. Gegen stärker einzuschätzende Gegner verkauft sich der SCF oft teuer und die vermeintlichen Pflichtsiege gelingen den Breisgauern ebenso. Von einem Favoritensieg in einer klassischen Drei-Weg-Wette raten wir mit einer Siegquote von 1,01 ab.

Oberachern hat sich in der abgelaufenen Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg auf den sechsten Rang gemausert. Der Saisonstart ist in diesem Jahr jedoch völlig missraten. Zum Auftakt verloren die Nordschwarzwälder mit 1:4 gegen den Göppinger SV. Ein Sieg der Hausherren scheint mit Quoten von rund 45,00 ausgeschlossen. Neue Wettanbieter könnten Alternativen anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Oberachern vs Freiburg Prognose: Stark im Pokal und nach Standards

Christian Streich und der SC Freiburg sind ein stabiles Gebilde. Man weiß genau, wie man seine Spiele gewinnen kann. In der Bundesliga gehörten die Breisgauer 2022/23 mit 32 kassierten Toren aus dem Spiel heraus zu den vier besten Hintermannschaften der Liga.

Neben den gut einstudierten Abläufen gegen den Ball kann der SCF zu jeder Zeit auf seine große Stärke zurückgreifen: Standards! Seit Jahren gibt es im deutschen Oberhaus kaum eine bessere Mannschaft bei ruhenden Bällen. Letztes Jahr jubelte nur Union Berlin (18) häufiger als der SCF (17) nach Standards.

Sollte es also eine Partie mit vielen Unterbrechungen geben oder sich der Beginn der Begegnung schwierig gestalten, hat der Bundesligist die nötigen Mittel, um auch aus ruhenden Bällen das nötige Kapital zu schlagen.

Die Ergebnisse aus der Vorbereitung sind nicht großartig auffällig. Einzig und allein der 6:1-Erfolg gegen den Grasshopper Club Zürich sticht im positiven Sinne heraus. Somit lässt sich aus den vergangenen Ergebnissen keinerlei Tendenz für eine Überraschung erkennen. Zudem konnte Freiburg in der vergangenen Saison das Pokal-Halbfinale und im Jahr zuvor sogar das Finale erreichen.

Oberachern - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Oberachern: 1:4 Göppinger SV (A), 6:1 Niederschopfheim (A), 5:2 Racing Straßburg (H), 3:0 Villingen (A), 3:0 Neckarsulm (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:2 Strasbourg Alsace (H), 2:3 Wolfsburg (A), 6:1 Grasshopper (H), 1:2 Frankfurt (A), 2:0 Wolfsburg (H).

Letzte Spiele Oberachern vs. Freiburg: 0:4 (H).

Tatsächlich standen sich beide Mannschaften bereits in einem Testspiel gegenüber. Innerhalb der Vorbereitung auf die Spielzeit 2016/17 fuhr der Bundesligist einen ungefährdeten 4:0-Erfolg ein.

Ein solches Ergebnis, eher noch höher, erwarten wir auch in dieser Partie. Der Saisonauftakt von Oberachern ging mit 1:4 in die Hose und der qualitative Unterschied zwischen einem Oberligisten und einem Bundesligisten ist immens.

Das bekamen die Hausherren bereits in der vergangenen Saison zu spüren. Beim ersten Pokal-Auftritt von Oberachern wartete mit Gladbach ebenfalls eine Mannschaft aus dem deutschen Oberhaus auf die Nordschwarzwälder. Das Ergebnis war so eindeutig wie das Spiel. Das Team von Fabian Himmel wurde mit 1:9 in den Feierabend geschickt.

Geht der SC Freiburg die erste Runde etwas gemächlicher an, könnt ihr mit gutem Gewissen eine niedrige Torwette platzieren. Hier zeigen wir euch, wir ihr den Betano Bonus bekommen könnt. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, bei diesem Wettanbieter zu einer Quote von 1,52 auf „Beide treffen: Nein & Über 3,5 Tore“ zu setzen.

Unser Oberachern - Freiburg Tipp: Über 5,5 Tore

Wenn es in diesem Spiel eine Überraschung geben kann, dann durch einen Treffer der Hausherren. Oberachern hat vor dem Saisonstart im Landespokal einen 6:1-Sieg eingefahren und in den drei vorherigen Testspielen jeweils mindestens drei Tore erzielt. Gegen Gladbach durfte der Oberligist ebenfalls zumindest über einen Treffer jubeln. Ein solches Tor würde unserer Wette nur zugute kommen.