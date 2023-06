O‘Connell - Altmaier Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart

Unser O‘Connell - Altmaier Tipp zum ATP 250 Stuttgart Spiel lautet: Daniel Altmaier will dieses Jahr auch auf Rasen Fortschritte machen. Bei seinem Erstrunden-Match in Stuttgart trauen wir der deutschen Nummer 4 durchaus einen Sieg zu.

Nur einen Tag nach dem Endspiel der Männer bei den French Open 2023 wird in der Tenniswelt die Rasensaison eingeläutet. Eines von zwei Turnieren steigt dabei beim ATP 250 in Stuttgart. Bei den Boss Open 2023 auf dem Weissenhof sind Topspieler wie Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas am Start. Dazu kommen natürlich auch zahlreiche Starter aus Deutschland. Einer von ihnen ist Daniel Altmaier, der aktuell der viertbeste Deutsche in der ATP-Weltrangliste ist. In Runde 1 bekommt es der Mann aus Kempen mit dem Australier Christopher O‘Connell zu tun. Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 2,05 bei Bwin für die Wette „Sieg Altmaier“.

Darum tippen wir bei O‘Connell vs Altmaier auf „Sieg Altmaier“:

Altmaier steht in der Weltrangliste 15 Plätze vor seinem Kontrahenten

Der Deutsche kommt 2023 auf eine Bilanz von 21:15

O‘Connell kann in dieser Saison 19 Siege und 19 Niederlagen vorweisen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

O‘Connell vs Altmaier Quoten Analyse:

Daniel Altmaier belegt aktuell den 59. Platz im ATP-Ranking. Sein Gegner Christopher O‘Connell wird auf Rang 74 geführt.

Trotzdem ist der Australier für die Bookies für Tennis Wetten bei der O‘Connell vs Altmaier Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,75 der leichte Favorit. Für ein Weiterkommen des Deutschen werden Quoten im Schnitt von 2,05 bezahlt.

O‘Connell vs Altmaier Prognose: Was zeigt Altmaier auf Rasen?

Christopher O‘Connell spielt schon seit 2011 als Profi und tauchte 2019 erstmals in den Top 100 der Weltrangliste auf. Im Jahr 2022 zog der Australier in sein erstes ATP-Halbfinale ein und erreichte bei den Australian Open mit der dritten Runde sein bestes Major-Ergebnis. In dieser Saison erwischte es O‘Connell oft sehr früh. Beim ATP 250 in München im April ging es nach einem 2-Satz-Sieg gegen Alexander Zverev immerhin bis ins Halbfinale, wo es beim 3:6, 2:6 gegen Holger Rune aber nichts zu holen gab.

Auch der Auftritt bei den French Open fiel sehr kurz aus. Schon in Runde 1 strich der Mann aus Sydney beim 0:6, 2:6, 4:6 gegen den Japaner Taro Daniel (ATP. Nr. 104) die Segel. O‘Connell kommt 2023 auf eine ausgeglichene Bilanz von 19:19. Seinen Auftakt auf Rasen feierte der Australier nach dem frühen Aus in Paris bei einem Challenger in Surbiton, Großbritannien. Dort gab es in Runde 1 ein 3:6, 7:5 und 2:6 gegen Denis Kudla (ATP Nr. 162).

Daniel Altmaier war eine der positiven Erscheinungen der French Open 2023. Der deutsche Tennisprofi zog in Roland Garros in die dritte Runde ein und erzielte damit das zweitbeste Ergebnis seiner Grand-Slam-Geschichte. Nur 2020 lief es für den Profi aus Kempen mit Runde 4 ebenfalls in Paris noch besser. Dieses Mal sorgte der 24-Jährige vor allem in der zweiten Runde für Aufsehen, als er den Weltranglisten-Neunten Jannik Sinner in fünf Sätzen besiegte.

Zuvor hatte sich Altmaier in drei Sätzen gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP Nr. 82) durchgesetzt. Das Aus folgte dann allerdings in Runde 3 ohne Satzgewinn gegen Grigor Dimitrov (ATP Nr. 26). In diesem Jahr kann der Kempener eine Bilanz von 21 Siegen und 15 Niederlagen vorweisen. Auf Rasen war der Deutsche in den vergangenen Jahren jedoch wenig aktiv und hat seit 2017 lediglich sechs Erfolge und zehn Pleiten in der Statistik stehen. Im Vorjahr in Stuttgart schied Altmaier in Runde 1 mit 6:7, 6:7 im deutschen Duell gegen Oscar Otte aus.

O‘Connell - Altmaier Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele O‘Connell: 1:2 Kudla, 0:3 Daniel, 1:2 Dimitrov, 1:0 Zapata Miralles, 2:1 Serdarusic

Letzte 5 Spiele Altmaier: 0:3 Dimitrov, 3:2 Sinner, 3:0 Hüsler, 1:2 Tiafoe, 2:1 Zeppieri

Letzte Spiele O‘Connell vs Altmaier: -

Beide Spieler treffen am Dienstag erstmals aufeinander.

Unser O‘Connell - Altmaier Tipp: Sieg Altmaier

Die Weltranglistenposition und die Formkurve sprechen bei diesem Duell für den Deutschen. Doch Altmaier fühlt sich auf Rasen eigentlich nicht so wohl, das erschwert einen Tipp. O‘Connell hat zudem schon ein Spiel auf dem grünen Belag hinter sich. Aber von seinen letzten neun Spielen konnte der Australier nur drei gewinnen. Am Ende trauen wir dem aktuell viertbesten deutschen Spieler somit trotzdem einen Sieg zu, der allerdings knapp ausfallen könnte.