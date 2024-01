Ofner - Kokkinakis Tipp, Prognose, Quote| Australian Open

Unser Ofner - Kokkinakis Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel lautet: Österreichs Nummer 1 hat es in Melbourne zum ersten Mal in den Hauptwettbewerb geschafft. Im Wett Tipp heute trauen wir der Nummer 37 der Welt auch den ersten Sieg zu.

Seit der vergangenen Saison ist Sebastian Ofner der beste Tennisprofi Österreichs. Der Steirer geht nun erstmals in seiner Karriere bei den Australian Open im Hauptbewerb an den Start. In Runde 1 bekommt es der 27-Jährige mit dem Lokalmatador Thanasi Kokkinakis zu tun. Während das Publikum in Melbourne somit nicht auf der Seite des Österreichers sein wird, liegt Ofner in der Gunst der Buchmacher vorne.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bwin die Wette “Sieg Ofner”.

Darum tippen wir bei Ofner vs Kokkinakis auf “Sieg Ofner”:

Ofner hat in der Weltrangliste die Nase vorne



Kokkinakis wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg



Der Australier schied bei den jüngsten beiden Turnieren in Runde 1 aus



Ofner vs Kokkinakis Quoten Analyse:

In der ATP-Weltrangliste steht der Österreicher besser da. Thanasi Kokkinakis wird aktuell nur auf Platz 80 geführt. Sebastian Ofner geht dagegen auf Rang 37 des Rankings ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

So rechnen die Buchmacher mit deutscher Lizenz zwar mit einem recht engen Duell, sehen den Steirer aber mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,81 etwas vorne. Für ein Weiterkommen des Australiers gibt es allerdings auch lediglich Quoten im Schnitt von 2,03.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ofner vs Kokkinakis Prognose: Kann “Ofi” den Heimvorteil seines Gegners kompensieren?

Sebastian Ofner spielte im Vorjahr das beste Jahr seiner Karriere. So stand der Österreicher beispielsweise bei den French Open 2023 im Achtelfinale. Damit kletterte der Steirer auch in der vergangenen Spielzeit in der ATP-Weltrangliste von Platz 193 auf Platz 43. Auch zu Beginn der neuen Saison ist der 27-Jährige gleich zur Stelle. In Hongkong zog “Ofi” ins Halbfinale ein und verpasste sein erstes Finale auf der ATP-Tour nur knapp. Gegen den Finnen Emil Ruusuvuori verlor er nach Satzführung noch mit 6:4, 5:7, 3:6.

Auch in Auckland ging es immerhin bis ins Achtelfinale. Durch diese zwei guten Ergebnisse kletterte der Schützling von Coach Wolfgang Thiem vor den Australian Open auf Rang 37. In den letzten Monaten konnte Österreichs Nummer 1 mit seinem Aufschlag überzeugen. Zudem ist Ofner unter Druck stark. Im ATP-”Under Pressure Rating” der letzten zwölf Monate liegt “Ofi” auf Platz 4 hinter Djokovic, Sinner und Alcaraz, aber noch vor Medvedev. Beim Grand Slam in Melbourne war der Österreicher bisher viermal in der Quali gescheitert.

Thanasi Kokkinakis begann seine Profikarriere bei der ATP schon im Jahr 2011 und galt lange Zeit als großes Talent. Durch zahlreiche Verletzungen wurde der Mann aus Adelaide aber immer wieder zurückgeworfen. 2015 schaffte es der Profi mit griechischem Hintergrund erstmals unter die Top 100 und konnte sich in den letzten Jahren dort auch etablieren. Die größten Grand-Slam-Erfolge feierte er auf Sand bei den French Open. Hier reichte es 2015 und 2023 jeweils für die dritte Runde.

Bei den Australian Open stand der 27-Jährige viermal in Runde 2. Grundsätzlich spielte Kokkinakis eine gute Vorsaison und wurde dafür mit Rang 65 der Weltrangliste, seinem Career High belohnt. Im neuen Jahr ist der Australier aber nicht gut gestartet. Die Nummer 80 der Welt ging im Januar 2024 bei den Turnieren von Adelaide und Brisbane an den Start, schied dort aber jeweils in Runde 1 aus. Der größte Erfolg seiner Karriere war der Sieg im Doppel zusammen mit Nick Kyrgios bei den Australian Open 2022.

Ofner - Kokkinakis Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ofner: 0:2 Carballes Baena, 2:0 Shapovalov, 1:2 Ruusuvuori, 2:0 Bautista-Agut, 2:1 Struff



Letzte 5 Spiele Kokkinakis: 1:2 Lajovic, 0:2 Hijikata, 0:1 Polmans, 2:0 Noguchi, 2:0 Sekulic



Letzte Spiele Ofner vs Kokkinakis: 0:2



Beide Spieler sind bisher erst einmal aufeinander getroffen. Dieses Duell wurde in der Qualifikation für die Australian Open 2019 ausgetragen. Damals setzte sich Thanasi Kokkinakis mit 6:4 und 7:6 durch.

Gehen dieses Mal sogar zwei Sätze in den Tie-Break, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 3,00. Für so eine Wette bietet sich der aktuelle Bet-at-home-Gutschein an.

Unser Ofner - Kokkinakis Tipp: Sieg Ofner

Sebastian Ofner hat bei den ersten Turnieren des Jahres 2024 eine gute Frühform bewiesen. Thanasi Kokkinakis ist dagegen noch nicht in der neuen Saison angekommen. Wir rechnen zwar auch wie die Bookies mit einem Duell auf Augenhöhe, am Ende dürfte aber der Österreicher in die nächste Runde einziehen.