Ofner - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Ofner - Tiafoe Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Nach zwei enttäuschenden Ergebnissen in Toronto und Cincinnati hat Frances Tiafoe sein Erstrunden-Match souverän gewonnen. Ofner hat bei seinem US-Open-Hauptfeld-Debüt sofort die 2. Runde erreicht.

Frances Tiafoe belegt trotz eines schwierigen Sommers weiterhin Platz 10 im ATP-Ranking - Karriere-Bestwert! Bei den US Open würde der Lokalmatador gerne an seine Performance aus dem vergangenen Jahr anknüpfen, als der 25-Jährige das Halbfinale erreichte.

Der Auftakt sollte dem US Amerikaner Selbstvertrauen geben. Tiafoe benötigte nur knapp über zwei Stunden, um Learner Tien ohne Satzverlust aus dem Turnier zu werfen. Gleiches Schicksal könnte dem US-Open-Debütanten Sebastian Ofner bevorstehen, der trotz seines 3:1-Erfolgs in der ersten Runde als klarer Außenseiter ins Match geht. Unser Tipp: „Tiafoe gewinnt ohne Satzverlust“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Ofner vs Tiafoe auf „Tiafoe gewinnt ohne Satzverlust“:

Tiafoe stand letztes Jahr noch im Halbfinale der US Open - Ofner gibt in diesem Jahr sein Hauptfeld-Debüt bei den US Open.

2022 gewann Tiafoe bis zum Viertelfinale der US Open 4 von 5 Matches ohne Satzverlust.

Tiafoe gewann 2023 sowohl bei den Australian Open als auch in Wimbledon sein Zweitrunden-Match ohne Satzverlust.

Ofner vs Tiafoe Quoten Analyse:

Sebastian Ofner scheint seine Problemzone im linken Fuß endlich in den Griff bekommen zu haben. Laut eigenen Aussagen ist der Steirer seit Beginn des Jahres schmerzfrei unterwegs. Seine Stärken stellte er bei seinem Lauf in Roland Garros (Viertelfinale) unter Beweis. Dennoch startet die Nummer 58 der Weltrangliste mit Quoten bis 5,60 als klarer Außenseiter in sein Match gegen Tiafoe.

Der US-Amerikaner kommt aus zwei schwachen ATP-Masters-1000-Turnieren, in denen er sich in der ersten bzw. zweiten Runde aus dem Turnier verabschiedet hat. Davon war bei seinem fantastischen Auftaktspiel wenig zu sehen, sodass uns Siegquoten bis 1,17 nicht überraschen. Für ein bestmögliches Wett-Erlebnis empfehlen wir, einen Blick auf die Wettanbieter ohne Steuern zu werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ofner vs Tiafoe Prognose: Tiafoe ist eine Nummer zu groß

Sebastian Ofner hat für seine Verhältnisse ein starkes Jahr gespielt und sich zwischenzeitlich bis auf Platz 52 der ATP-Weltrangliste vorgearbeitet - ein neuer Karriere-Bestwert für den Steirer! Aktuell belegt der 27-Jährige Position 58 in dieser Bestenliste.

In diesem Jahr trieb Ofner vor allem auf der Challenger-Tour sein Unwesen und hat neben seinem Sieg in Salzburg noch zwei weitere Finalspiele erreicht. Darüber hinaus hat der Steirer mehrfach die letzten Vier bei einem Challenger-Turnier erreicht. Auf der Tour-Ebene hingegen geht er mit einer Bilanz von 6-7 Siegen ins Duell mit Tiafoe.

Während seiner gesamten Karriere hat der Österreicher erst fünf Mal das Hauptfeld bei einem Grand Slam erreicht. Drei dieser fünf Teilnahmen stammen aus diesem Jahr. Seinen größten Erfolg feierte der 27-Jährige bei den diesjährigen French Open, wo er es bis ins Viertelfinale gegen Tsitsipas schaffte. Dort unterlag er dem Griechen ohne Satzgewinn.

Genau diese Qualität wird Ofner auch in der zweiten Runde der US Open erwarten. Tiafoe spielt das beste Jahr seiner Karriere. Obwohl Ofner ebenfalls vermutlich besser spielt als je zuvor, ist Frances Tiafoe eine Nummer zu groß für den Steirer.

Ofner - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ofner: 3:1 N. Borges, 0:2 A. Michelsen, 1:2 A. Molcan, 0:2 A. Popyrin, 0:2 C. Ruud.

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 3:0 L. Tien, 0:2 S. Wawrinka, 2:1 T. Griekspoor, 1:2 M. Raonic, 0:2 D. Evans..

Letzte Spiele Ofner vs. Tiafoe: -

Im Gegensatz zu seinem Herausforderer hat Frances Tiafoe in diesem Jahr bei allen bisherigen Grand-Slams die zweite Runde überstanden. Bei zwei von drei Matches in der 2. Runde (Australian Open, Wimbledon) gab der US-Amerikaner keinen Satz ab.

Als Lokalmatador und letztjähriger Halbfinalist hat sich die Nummer 10 der Weltrangliste auch in diesem Jahr einiges für Flushing Meadows vorgenommen. Das bekam das Publikum während seines Erstrunden-Matches mit Wildcard-Teilnehmer Tien zu sehen. Tiafoe fertigte seinen Landsmann ohne Probleme in 02:08 Stunden ohne Satzverlust ab.

Besonders die Performances im ersten und letzten Satz waren bemerkenswert. Der 25-Jährige gab im ersten Satz nur zwei Spiele ab, toppte dies sogar mit nur einem abgegebenen Spiel im abschließenden dritten Satz.

Auf Hardcourt zählt Frances Tiafoe zu den besten Aufschlagspielern des Jahres 2023. In dieser Saison hat der US-Amerikaner in 27 absolvierten Matches 87,67 Prozent seiner Service-Games gewonnen - Platz 7 im Vergleich. Sorgt er mit dieser Stärke für einen 3:0-Sieg in Sätzen im Duell mit Ofner, versorgt euch Interwetten mit einer Quote von 1,95. Zusätzlich könnt ihr auch den Interwetten Bonus nutzen.

Unser Ofner - Tiafoe Tipp: Tiafoe gewinnt ohne Satzverlust

Tiafoe hat in diesem Jahr 225 Asse auf Hartplätzen geschlagen und rangiert damit unter den neun besten Spielern der Welt. Der Lokalmatador wird Ofner nicht genügend Möglichkeiten bieten, um diesem Spiel eine unerwartete Wendung geben zu können.