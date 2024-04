Olympiakos Piräus – Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten

Unser Olympiakos Piräus - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 11.04.2024 lautet: Ähnlich wie die Buchmacher gehen auch wir in unserem Wett Tipp heute von einem Duell zweier ebenbürtiger Konkurrenten aus und sehen keinen klaren Favoriten.

Olympiakos Piräus hat die Generalprobe mit einem deutlichen 5:1 gegen Lamia gemeistert und Selbstvertrauen in Hinblick auf das Conference-League-Viertelfinale gesammelt. Fenerbahce trat zuletzt im türkischen Supercup mit einer B-Mannschaft gegen Galatasaray an und sorgte für einen Eklat. Gala ging bereits nach 50 Sekunden in Front, direkt im Anschluss verließen die U19-Spieler von Fenerbahce aus Protest den Platz. Die Profimannschaft nahm nicht teil, da sie sich auf das internationale Geschäft vorbereitete.

Unser Wett Tipp heute bringt keinen Favoriten zum Vorschein, räumt beiden Teams aber die Chance auf mindestens ein Tor ein. Dafür gewährt Bwin eine Quote von 1,66.

Darum tippen wir bei Olympiakos Piräus vs Fenerbahce auf „Beide Teams treffen“:

Die Griechen trafen bisweilen in allen 4 Conference-League-Spielen.

Nur in einem der 4 ECL-Auswärtsduelle verpassten die Türken einen eigenen Treffer.

Beide Konkurrenten sind offensiv nicht zu unterschätzen und immer für ein Tor gut.

Olympiakos Piräus vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Im Hinspiel verhalten sich die Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt sehr ausgeglichen und bringen keinen Favoriten zum Vorschein. Anders gestaltet es sich jedoch am Markt „Wer kommt weiter“. Dort werden die Gäste aus Istanbul favorisiert. Absolut nachvollziehbar, da sie über mehr Qualität verfügen und zudem im Rückspiel zu Hause agieren.

Wer bereits am Donnerstag mit einem Triumph der „Sarı Kanaryalar“ rechnet, könnte den NEObet Bonus in Höhe von 10 Euro zum risikofreien Wettabschluss nutzen. Das Angebot ist Neukunden, die den Bonuscode „sport10″ verwenden, vorbehalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympiakos Piräus vs. Fenerbahce Prognose: Welche Abwehrreihe hält dem Gegner stand?

Olympiakos Piräus war einst in der Europa League gestartet, hatte dort aber gegen die starke Konkurrenz mit West Ham und Freiburg das Nachsehen. Am Ende reichte es vor Backa Topola immerhin für Rang 3 und den damit verbundenen Einzug in die Conference-League-Playoffs zur K.o.-Runde.

Diese brachten gegen Ferencvaros zwei wenig glanzvolle 1:0-Erfolge zum Vorschein. Die beste Vorstellung wurde jedoch im Achtelfinale geboten. Nach einem 1:4 im Hinspiel hatte kaum jemand die Griechen im Rückspiel vor heimischer Kulisse gegen Maccabi Tel Aviv auf dem Zettel. Sämtliche Zweifler wurden jedoch eines Besseren belehrt. In der Verlängerung setzte sich Olympiakos am Ende mit 6:1 durch und löste erstmals das Ticket fürs Conference-League-Viertelfinale.

Die Elf von Trainer José Luis Mendilibar traf bisher in jedem Conference-League-Duell mindestens einmal. Insgesamt verbuchten die Griechen neun Tore in vier Begegnungen.

Auf nationaler Ebene ging es mit zwei Niederlagen kürzlich mit zwei Erfolgserlebnissen wieder bergauf. Dennoch reicht es derzeit nur für Rang 3.

Olympiakos Piräus - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 5:1 Lamia (A), 3:0 Aris Saloniki (H), 0:1 AEK Athen (A), 6:1 n.V. Maccabi Tel Aviv (A), 1:3 Panathinaikos Athen (H)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 0:1 (abgebrochen) Galatasaray (A), 4:2 Adana (H), 3:2 Trabzonspor (A), 0:1 St. Gilloise (H), 4:1 Pendikspor (H)

Letzte Spiele Olympiakos Piräus vs. Fenerbahce: 1:0 (H), 3:0 (A)

Dass Fenerbahce neben der nationalen Meisterschaft bewusst den Fokus auf das internationale Geschäft richtet, wurde zuletzt beim Supercup mehr als deutlich. Auf der europäischen Bühne läuft es bisweilen für die Mannen von Trainer İsmail Kartal keineswegs schlecht. Dennoch sprang erst am letzten Vorrunden-Spieltag mit einem deutlichen 4:0 gegen Spartak Trnava der Platz an der Sonne in der Gruppe H heraus.

Auswärts legten die Türken jedoch in der Vorrunde große Probleme an den Tag und holten nur einen Sieg in drei Begegnungen. Dem 2:1 bei Spartak Trnava standen auf der anderen Seite zwei Misserfolge bei Ludogorets (0:2) und Nordsjaelland (1:6) gegenüber. Im Achtelfinale setzte sich Fenerbahce beim belgischen Vertreter St. Gilloise im Hinspiel souverän mit 3:0 durch. Das Rückspiel ging zu Hause mit 0:1 verloren, verhinderte den Aufstieg ins Viertelfinale aber nicht mehr.

Pro Auswärtsspiel erzielten die Mannen aus der Türkei im Schnitt 1,5 Tore. Vier Begegnungen in der Fremde führten somit zu sechs Treffern. Nur beim 0:2 in Ludogorets wurde ein eigenes Tor verpasst.

Im türkischen Oberhaus liefert sich Fenerbahce mit dem Revier-Rivalen Galatasaray einen Zweikampf um die Meisterschaft. Momenten zeigen die „Sarı Kanaryalar“ zwei Punkte Rückstand auf und blicken auf sechs Erfolgserlebnisse am Stück. Tipp-Freunde, die ihren Olympiakos Piräus Fenerbahce Tipp mit einem mobilen Endgerät spielen möchten, könnten einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich werfen.

Unser Olympiakos Piräus – Fenerbahce Tipp: Beide Teams treffen

Die Suche nach einem spürbaren Favoriten verläuft bei dieser Begegnung im Sand. Beide Mannschaften wollen sich im Hinspiel eine gute Ausgangssituation verschaffen und werden nach vorne spielen. Aufgrund der Offensiv-Qualitäten der Konkurrenten tendieren wir zu einem offenen Match mit Toren auf beiden Seiten.