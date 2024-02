Olympiakos Piräus - Ferencvaros Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Olympiakos Piräus - Ferencvaros Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Wir rechnen mit einem spannenden Aufeinandertreffen und trauen in unserem Wett Tipp heute beiden Teams ein Tor zu.

Die Griechen sammelten zuletzt auf nationaler Ebene bei OFI Kreta einen 4:0 Kantersieg und stärkten somit in Hinblick auf die Conference-League-Zwischenrunde das Selbstvertrauen. Ferencvaros zeigte kürzlich bei Debrecen Moral und egalisierte einen Rückstand, um sich dann am Ende noch knapp mit 2:1 durchzusetzen.

In unserem Wett Tipp heute visieren wir eine ausgeglichene Paarung mit beiderseitigen Toren an. Für den Spielausgang „Beide Teams treffen“ hält Happybet eine Quote von 1,73 bereit.

Darum tippen wir bei Olympiakos Piräus vs Ferencvaros auf „Beide Teams treffen“:

Piräus traf, einschließlich der Qualifikationsrunden, in jedem Heimspiel auf internationaler Ebene.

Nach wie vor sind die Ungarn in der Conference League ungeschlagen (2S, 4U).

Beide Teams standen auf internationaler Bühne in der Gruppenphase defensiv nicht sicher.



Olympiakos Piräus vs Ferencvaros Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Wege-Markt bringt Olympiakos als leichten Favoriten zum Vorschein. Eine Tatsache, die sich anhand einer Quote von durchschnittlich 1,85 äußert.

Die Gäste aus Ungarn werden somit als Underdog betrachtet und bringen im Falle eines Auswärtserfolgs mehr als den 4,3-fachen Wetteinsatz mit sich.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ gestalten sich die Quoten sehr ausgeglichen und offenbaren Werte zwischen 1,85 und 1,90. Bei Bwin zeichnet sich zudem eine Tendenz zu Toren von beiden Konkurrenten ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympiakos Piräus vs. Ferencvaros Prognose: Halten die Abwehrreihen stand?

Als Vorjahres-Dritter startete Piräus direkt in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa-League-Gruppenphase. In dieser wurde Genk (1:0, 1:1) bezwungen. Die Play-offs brachten gegen Cukaricki Belgrad zwei Erfolge mit sich. Deutlich stärkere Konkurrenz war jedoch in der Gruppenphase mit West Ham, Freiburg und Backa Topola geboten. Sieben erbeutete Punkte reichten hinter dem Bundesligisten und dem Klub aus London nur für Rang 3 und den damit verbundenen Einzug in die Conference League.

Beide Siege in der Vorrunde sprangen auf heimischem Boden heraus. Satte drei Tore wurden pro Heimspiel in der Gruppenphase erzielt. Der Angriff ist somit als brandgefährlich zu bewerten. Die Abwehr stand hingegen alles andere als sicher und hielt in keinem einzigen Match auf heimischem Boden hinten die Null.

Vier der letzten fünf Kräftemessen im griechischen Oberhaus waren von Erfolg gekrönt. Zudem steht ein 0:2 bei Panathinaikos zu Buche. In der Tabelle reicht es somit derzeit „nur“ für den dritten Platz.

Olympiakos Piräus - Ferencvaros Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 4:0 Kreta (H), 0:2 Panathinaikos (A), 3:1 Giannina (H), 2:1 Aris Thessaloniki (A), 6:7 n. E. Panathinaikos (H).

Letzte 5 Spiele Ferencvaros: 2:1 Debrecen (A), 5:1 MTK Budapest (H), 3.1 Kisvarda FC (A), 3:0 Zalaegerszeg (H), 1:1 Florenz (H).

Letzte Spiele Olympiakos Piräus vs. Ferencvaros: -



Ferencvaros stellte im letzten Jahr zum fünften Mal in Serie die nationale Meisterschaft sicher und dominiert die ungarische „Nemzeti Bajnoksag“ nach Belieben.

Die Qualifikation für die Königsklasse wurde jedoch verpasst. Am Ende sollte es aber zumindest für die Conference League reichen. Dort spielten die Mannen von Trainer Dejan Stankovic, der seit September 2023 an der Seitenlinie agiert, eine starke Vorrunde und überstanden diese ohne Niederlage (2S, 4U). Die Konkurrenz war mit Florenz, Genk und Cukaricki Belgrad keineswegs zu verachten.

Mit einem Sieg und zwei Remis konnten sich die Ergebnisse auf gegnerischem Boden sehen lassen. Nur in einem der drei Fernduelle wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr kassierte im Durchschnitt pro Auswärtsspiel 1 Gegentor.

Satte 12 Punkte brachten die vergangenen vier Liga-Spieltage mit sich. Der ungarische Rekordmeister (34 Titel) weist nur noch einen Punkt Rückstand zum Tabellen-Primus Paksi auf. Zudem fungiert der amtierende Meister als auswärtsstärkstes Team der Liga (7S, 1U, 2N).

Unser Olympiakos Piräus - Ferencvaros Tipp: Beide Teams treffen

Die Griechen zeigen zwar mehr Potenzial in den eigenen Reihen auf und genießen zudem das Heimrecht, werden aber dennoch keinen leichten Stand gegen die Ungarn haben.

Ferencvaros stellte bereits in Florenz (2:2) unter Beweis, dass sie auswärts für eine Überraschung zu haben sind. Einen klaren Favoriten sehen wir nicht, tendieren aber zu beiderseitigen Toren.