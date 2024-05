Olympiakos Piräus - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten

Unser Olympiakos Piräus - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Conference League Finale am 29.05.2024 lautet: Seit 2018 (Marseille im Europa-League-Finale) trug keine Mannschaft ein europäisches Finale im eigenen Land aus. Olympiakos beendet diese Wartezeit und hat im Wett Tipp heute berechtigte Siegchancen.

AC Florenz hat es im zweiten Jahr in Folge bis ins Finale der Conference League geschafft. In der vorangegangenen Saison verlor Fiorentina das Endspiel gegen West Ham (1:2). Eine ungeschlagene Conference-League-Spielzeit später hat die Mannschaft von Vincenzo Italiano ein zweites Mal die Chance auf die Trophäe. Herausforderer in diesem Jahr ist Olympiakos Piräus. Die Griechen gewannen beide Halbfinal-Duelle gegen Aston Villa (4:2, 2:0). Jetzt profitieren die Rot-Weißen von einem Endspiel im eigenen Land.