Olympiakos Piräus – Maccabi Tel Aviv Tipp, Prognose, Quote

Unser Olympiakos Piräus - Maccabi Tel Aviv Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.03.2024 lautet: Beide Teams wollen ins Viertelfinale! In unserem Wett Tipp heute schätzen wir die Griechen im Hinspiel aufgrund des Heimrechts stärker ein.

Olympiakos Piräus setzte sich in den Playoffs zum Achtelfinale der Conference League zweimal mit 1:0 gegen Ferencváros Budapest durch. In beiden Spielen führte Angreifer Ayoub El Kaabi sein Team zum Sieg. Ob der ablösefrei vom Al-Sadd SC gekommene Mittelstürmer auch gegen Maccabi Tel Aviv den Unterschied ausmacht, wird sich zeigen. Die Israelis lösten als Gruppensieger direkt das Ticket fürs Achtelfinale und wollen gegen die Griechen den sechsten Sieg im siebten Conference-League-Spiel einfahren.

Dazu wird es aber in unserem Wett Tipp heute nicht kommen. Wir spielen nämlich „Sieg Olympiakos Piräus“ mit einer Quote von 1,90 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Olympiakos Piräus vs Maccabi Tel Aviv auf „Sieg Olympiakos Piräus“:

Piräus gewann 3 der 4 Heimspiele auf internationaler Ebene.

Mit 116,8 Millionen Euro zeichnen sich die Griechen durch den beinahe 6-fachen Kader-Marktwert der Gäste (19,67 Mio.) aus.

Der griechische Rekordmeister verfügt über deutlich mehr internationale Erfahrung und startete zudem einst in der Europa League.

Olympiakos Piräus vs Maccabi Tel Aviv Quoten Analyse:

Sofern lediglich die Marktwerte beider Mannschaften betrachtet werden, sind die Hausherren den Gästen aus Israel in sämtlichen Belangen überlegen. Eine Tatsache, die auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Der Heimsieg wird nämlich mit einer durchschnittlichen Quote von 1,83 bewertet.

Wer dennoch dem Underdog einen Sieg zutraut, darf sich in der Intertops App über den 4,3-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympiakos Piräus vs. Maccabi Tel Aviv Prognose: Bleibt Piräus in der Conference League ohne Gegentor?

Als Vorjahres-Dritter qualifizierte sich der griechische Rekordmeister direkt für die Playoffs zur Europa League und löste nach zwei Siegen gegen FK Čukarički (3:1, 3:0) das Ticket für die Gruppenphase.

In dieser gab es gegen West Ham, Freiburg und Backa Topola nur sehr wenig Grund zur Freude. Am Ende sprang zumindest Rang 3 und somit der Einzug in die Zwischenrunde der Conference League heraus. Dort wurde der ungarische Vertreter Ferencváros Budapest zweimal mit 1:0 niedergerungen.

International standen die Griechen auf heimischem Boden ihren Mann und blicken auf drei Siege und eine Niederlage. Der einzige Misserfolg kam zu Hause gegen den Bundesligisten aus Freiburg zum Vorschein (2:3). Mit zehn Toren zeigte sich die Offensive in vier internationalen Begegnungen im Karaiskakis-Stadion sehr gefährlich. Nur einmal konnte hinten die Null gehalten werden.

Im griechischen Oberhaus holten die Rot-Weißen aus Piräus zuletzt fünf Siege am Stück und konnten den Rückstand auf Spitzenreiter PAOK Saloniki auf drei Punkte schrumpfen lassen.

Olympiakos Piräus - Maccabi Tel Aviv Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 3:0 Volos NFC (H), 2:1 Panaitolikos (A), 2:1 Asteras Tripolis (H), 1:0 Ferencvaros (A), 4:1 PAOK Saloniki (A).

Letzte 5 Spiele Maccabi Tel Aviv: 4:0 Maccabi Petah Tikva (H), 3:1 Kabilio Jaffa (H), 1:0 Hapoel Beer Sheva (H), 5:1 Maccabi Netanya (A), 1:1 Bnei Sakhnin H).

Letzte Spiele Olympiakos Piräus vs. Maccabi Tel Aviv: 0:1 (A), 2:1 (H).

Mit satten fünf Siegen stürmte der israelische Rekordmeister Maccabi Tel Aviv (24) an die Spitze der Gruppe B. Den Gruppensieg stellte das 3:1 am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten KAA Gent sicher.

Immerhin zwei der drei Auswärtsduelle waren von Erfolg gekrönt. Den beiden Triumphen gegen Zorya Lugansk (3:1) und Kopavogur (2:1) steht lediglich die 0:2-Niederlage in Gent gegenüber. Mit fünf Auswärtstoren ist der Angriff der Israelis durchaus gefürchtet. Die Abwehr auf der anderen Seite hielt in keinem Fernduell hinten die Null und musste sich in der Conference League vier Gegentore in drei Partien in der Fremde ankreiden lassen.

Punktgleich mit Maccabi Haifa rangiert die Elf von Trainer Robbie Keane auf Rang 2 in der israelischen Premier League und holte kürzlich drei Siege am Stück. Wer die Gäste aus Tel Aviv im Viertelfinale der Conference League sieht, erhält bei NEObet den doppelten Wetteinsatz. Um risikofrei zu agieren, bietet sich die Nutzung der 10 Euro Freiwette ohne Einzahlung für Neukunden von NEObet an.

Unser Olympiakos Piräus – Maccabi Tel Aviv Tipp: Sieg Olympiakos Piräus

Die Recken aus Piräus sind unter dem neuen Trainer José Luis Mendilibar kaum zu stoppen. Alle sechs Spiele unter der Federführung des Spaniers brachten einen Sieg mit sich. Zudem wurden 50 Prozent der Ansetzungen als „Clean Sheet“ abgewickelt.

In einem defensiv geführten Kräftemessen bestätigen die Griechen ihre Heimstärke und werden am Ende wie schon in der Zwischenrunde einen wenig glanzvollen Sieg davontragen.