Osasuna – Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Osasuna - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 03.09.2023 lautet: Wir tendieren zu einem spannenden Match und rechnen in diesem mit Toren auf beiden Seiten.

Osasuna verpasste unter der Woche durch ein 2:2 gegen Brügge die Qualifikation für die Conference-League-Gruppenphase. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel gingen „Los Rojillos“ in Belgien mit 2:0 in Front, versäumten es aber, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Der FC Barcelona lieferte sich kürzlich mit Villarreal eine spannende Partie und setzte sich trotz zwischenzeitlichem Rückstand in der Ferne mit 4:3 durch. Ohne jeden Zweifel sind die Katalanen zu favorisieren. Dennoch räumen wir den Hausherren Chancen ein, mindestens einen Treffer zu erzielen. Eine Wette auf den Markt „Beide Teams treffen“ bringt bei Oddset eine Quote von 1,78 mit sich.

Darum tippen wir bei Osasuna vs Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Die Schützlinge aus Pamplona behielten in 5 der letzten 7 La-Liga-Heimspiele die Oberhand (2N).

Barcelona setzte sich nur in 2 von 6 Liga-Duellen auf gegnerischem Boden durch und wies nur einen „Clean Sheet“ auf.

3 der letzten 4 Aufeinandertreffen zwischen den Konkurrenten im Estadio El Sadar endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Osasuna vs Barcelona Quoten Analyse:

Seit 2012 hat Barcelona nicht mehr im Estadio El Sadar verloren (4S, 3U). Auch diesmal tendieren die Bookies am Drei-Weg-Markt zu einem Triumph der Gäste aus Katalonien und bewerten diesen Spielausgang mit einer Osasuna Barcelona Wettquote von durchschnittlich 1,65.

Tipp-Freunde, die entgegen der Statistik wetten wollen, erhalten bei dem von uns getesteten Wettanbieter Oddset eine Quote von 5,00 für den Heimsieg. Am Markt „Beide Teams treffen“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu Toren auf beiden Seiten ab. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf „drei oder mehr Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osasuna vs. Barcelona Prognose: Rehabilitiert sich Osasuna von der verpassten Conference-League-Qualifikation?

Wie bereits eingangs erwähnt, verpasste Osasuna gegen Brügge (1:2, 2:2) die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League. Somit werden die Mannen von Trainer Jagoba Arrasate, der bereits seit Juli 2018 auf der Bank Platz nimmt, auch im 17. Jahr am Stück nicht international vertreten sein.

Auf nationaler Ebene spielten „Los Rojillos“ bisher stark auf und setzten sich bei Celta Vigo (2:0) und Valencia (2:1) durch. Die bisher einzige Niederlage musste auf heimischem Boden mit 0:2 gegen Bilbao hingenommen werden.

Saisonübergreifend sind die Schützlinge von Übungsleiter Jagoba Arrasate im eigenen Stadion nicht zu unterschätzen und gewannen fünf der jüngsten sieben Ansetzungen. Keines der sieben Spiele endete als „Clean Sheet“.

Barca geht als amtierender spanischer Meister in die Saison und will den Titel erfolgreich verteidigen. Nachdem der erste Spieltag zu einem enttäuschenden 0:0 gegen Getafe führte, sprangen im Anschluss zwei Siege gegen Cadiz (2:0) und Villarreal (4:3) heraus.

Osasuna - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osasuna: 2:2 Brügge (A), 2:1 Valencia (A), 1:2 Brügge (H), 0:2 Bilbao (H), 2:0 Celta Vigo (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:3 Villarreal (A), 2:0 Cadiz (H), 0:0 Getafe (A), 1:2 Celta Vigo (A), 3:0 Mallorca (H)

Letzte Spiele Osasuna vs. Barcelona: 0:1 (A), 1:2 (H), 0:4 (A), 2:2 (H), 0:2 (H)

Barcelona ist in der Fremde keine Übermannschaft und konnte nur zwei der vergangenen sieben Auswärts-Partien in La Liga gewinnen (2U, 3N). Ein gewisser Zug zum Tor ist den Katalanen in den Stadien des Gegners aber nicht abzusprechen. Allein am letzten Spieltag gegen Villarreal resultierten vier Auswärtstore. Defensiv stand der 27-malige Meister aber auswärts nicht sicher und kassierte in den letzten zwölf Spielen zwölf Gegentore.

Gegen „das Gelbe U-Boot“ kam auch der einstige Bayern-Angreifer Robert Lewandowski zu seinem ersten Saisontor. In der vergangenen Spielzeit war der Pole mit 23 erzielten Toren Barcelonas bester Angreifer. Momentan rangieren „die Blaugrana“ auf dem vierten Tabellenplatz und haben zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid. Nach dem Kräftemessen mit Osasuna stehen zwei Heimspiele gegen Real Betis und Celta Vigo an.

Wer für seine Osasuna Barcelona Wetten einen möglichst schnellen Finanztransfer anstrebt, kann diesen bei einem Wettanbieter mit PayPal realisieren.

Unser Osasuna – Barcelona Tipp: Beide Teams treffen

Sowohl Osasuna als auch Barcelona blicken auf zwei Siege in der bisherigen Saison. Vor allem die Schützlinge aus der Stadt Pamplona spielten stark auf und sorgten auch zuletzt gegen Valencia für eine Überraschung.