Osasuna - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2024

An der Seitenlinie herrscht bei Osasuna Konstanz. Seit 2018 trainiert Jagoba Arrasate die Rojillos, zuletzt mit zunehmendem Erfolg. Die Hausherren gewannen fünf ihrer vorangegangenen sechs Heimspiele und kassierten in ihren letzten beiden Auftritten im EL Sadar kein Gegentor. Real Madrid strahlte im Heimspiel gegen Celta Vigo zwar seine Dominanz aus (4:0), wartet allerdings seit drei Liga-Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Darum tippen wir bei Osasuna vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Osasuna vs Real Madrid Quoten Analyse:

Osasuna vs Real Madrid Prognose: Eine Ein-Mann-Offensive

Aus dem Tabellenkeller hat Osasuna nichts mehr zu befürchten. Als Tabellen-Zehnter liegen die Hausherren dichter an den europäischen Plätzen als an einem Abstiegsplatz. Das nimmt den Rojillos jeglichen Druck für den Rest der Saison.

Osasuna - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Zudem wurden nur 36 Prozent der Heimspiele der Rojillos mit Toren auf beiden Seiten beendet. Tendenziell sollten eher die Hausherren in diesem Spiel ohne Treffer bleiben, doch zwei Heimspiele in Folge ohne Gegentor machen es möglich, von einem Spiel ohne Tor der Gäste zu träumen.

Real Madrid verpasste in den vergangenen beiden Auswärtsspielen einen Sieg (2U). Anstatt eure Wette auf einen Auswärtssieg der Madrilenen zu platzieren, klingt eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten unserer Meinung nach attraktiver. Dieselbe Quote findet ihr auch in der Interwetten App.