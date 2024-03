Osnabrück - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 15.03.2024

Unser Osnabrück - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2024 lautet: Die Fortuna hat sich durch das 2:0-Erfolg im direkten Duell gegen den HSV in den Windschatten der Hanseaten gespielt. In unserem Wett Tipp heute setzt die Mannschaft von Daniel Thioune mit ihrer starken Offensive alles auf die Karte „Überholmanöver“.

Osnabrück vergab die Chance auf Big Points im Abstiegskampf. Der Rückenwind aus zwei Siegen in Serie (1:0 vs. Hannover, 2:1 vs. HSV) reichte gegen Kaiserslautern nicht aus. Trotz zweifacher Führung verließen die Lila-Weißen den Platz als Verlierer (2:3). Düsseldorf hingegen verwandelte seine Möglichkeit auf Big Points und schlug den HSV 2:0. Nur noch ein Zähler fehlt der besten Offensive der Liga (2,1 Tore pro Spiel) auf den Relegationsplatz.

In unserem Wett Tipp heute bleibt F95 auf dem Gaspedal. Die Wette: „Düsseldorf Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Düsseldorf auf „Düsseldorf Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf erzielt im Schnitt 2,1 Tore pro Spieltag - Liga-Bestwert!

F95 erzielte in 75 Prozent seiner Auswärtsspiele „Über 1,5 Tore“.

Düsseldorf hat in den vergangenen 6 Auswärtsspielen stets „Über 1,5 Tore“ erzielt.

Osnabrück vs Düsseldorf Quoten Analyse:

VfL-Trainer Uwe Koschinat sprach im Nachgang der 2:3-Niederlage gegen Kaiserslautern davon, dass „ein Punkt oder kein Punkt gar nicht so der entscheidende Faktor“ sei, zumindest nicht in der prekären Lage das Tabellen-Schlusslichts. Die einzige übrige Option, ein Sieg, ist mit Quoten bis 3,75 am kommenden Spieltag eher unwahrscheinlich.

Düsseldorf ist die viertbeste Gastmannschaft der 2. Bundesliga, sammelte 19 Punkte in zwölf Auswärtsspielen und reist dennoch mit achtbaren Siegquoten an die Bremer Brücke.

Osnabrück vs Düsseldorf Prognose: Ein Angriff auf der Schnellstraße

Egal, wie man es dreht und wendet, die Fortuna ist im Angriff derzeit das Beste, was die 2. Bundesliga anbieten kann. Durchschnittlich erzielten die Spieler von Daniel Thioune 2,1 Tore pro Spieltag (1.).

Auf welchem Weg sich die Düsseldorfer ihr Recht zum Jubeln erarbeiten, scheint dabei nur zweitrangig. Aus dem laufenden Spiel heraus erzielten nur der KSC (39) und der HSV (32) mehr Treffer als F95 (31).

In der Parade-Disziplin, dem Umschaltspiel, ist die Fortuna unangefochten an erster Position zu finden. Kein anderer Zweitligist erzielte bisher mehr Kontertore als der Tabellen-Vierte (7).

Zur Not darf es auch mal ein Standard sein. In dieser Hinsicht rangiert die Thioune-Auswahl im Liga-Vergleich zwar nur auf Position sechs, doch neun Tore nach einem ruhenden Ball zeigen, dass Standards in der Ansprache des Gäste-Trainers auf jeden Fall berücksichtigt werden.

Osnabrück - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:3 Kaiserslautern (A), 2:1 HSV (A), 1:0 Hannover (H), 1:3 Elversberg (A), 0:0 Rostock (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 HSV (H), 2:2 Hannover (A), 2:0 Rostock (H), 2:2 Karlsruhe (A), 1:1 Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Düsseldorf: 1:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (H), 0:3 (A), 1:2 (A).

Auswärtsfahrten waren bislang ebenfalls kein Anlass, um vom Gaspedal zu gehen. In der Ferne traf kein Liga-Konkurrent häufiger als Düsseldorf (29). Viel eher lässt sich festhalten, dass die nächstbeste Auswärts-Offensive rund sieben Treffer weniger auf dem Konto verbucht hat (Kiel mit 22 Toren).

Diese Statistik ist eine Steilvorlage für die nächste Kategorie. Einzigartige 75 Prozent der Gastauftritte nutzte F95 zu Über 1,5 eigenen Toren“ in der Partie. Im Schnitt geht die Trefferzahl von 2,42 F95-Treffern pro Auswärtsspiel in großen Schritten auf die Marke von Über 2,5 Toren zu, die Düsseldorf in einem Viertel der Gastauftritte geknackt hat.

Kritische Stimmen könnten auf die zwei siegreichen VfL-Spiele gegen Aufstiegstiegs-Aspiranten verweisen, doch das 2:3 am vergangenen Spieltag gegen Kaiserslautern nahm diesen Anmerkungen den Wind aus den Segeln.

Stattdessen würden wir eher zur folgenden Match-Kombi raten: „Sieg Düsseldorf & Über 2,5 Tore".

Unser Osnabrück - Düsseldorf Tipp: Düsseldorf Über 1,5 Tore

In den vorangegangenen sechs Auswärtsspielen übertraf die Fortuna jeweils Über 1,5 Tore. Osnabrück stellt mit 40,5 erwartbaren Gegentoren die drittschwächste Defensive im deutschen Unterhaus und sollte sich, auf die komplette Spieldauer betrachtet, nicht gegen die Offensiv-Kraft der Gäste wehren können.