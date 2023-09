Osnabrück - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 03.09.2023

Unser Osnabrück - Elversberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: Die beiden Aufsteiger belegen aktuell die letzten beiden Plätze des deutschen Unterhauses. Aktuell warten beide Mannschaften noch auf ihren ersten Saisonsieg.

Das Niveau der 2. Bundesliga ist hoch, das erfahren die Aufsteiger am eigenen Leib. Osnabrück und Elversberg haben jeweils erst einen Punkt auf dem Konto und sind damit die einzigen sieglosen Mannschaften der noch jungen Saison. Vor allem in der Defensive haben die Gastgeber (9 Gegentore) und die SVE (12 Gegentore) ihre Probleme.

Im direkten Duell brennen die beiden Aufsteiger auf ihren ersten Saisonsieg und wollen jeweils von den Problemen der gegnerischen Abwehr profitieren. An den ersten vier Spieltagen sind beide Mannschaften nie mit unter zwei Gegentoren vom Feld gegangen. Unser Tipp: „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,75 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Elversberg auf „Unentschieden“:

Osnabrück vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung dieser Partie macht es bereits deutlich: Einen wirklichen Favoriten können die Buchmacher im Aufsteiger-Duell nicht ausmachen. Osnabrück bekommt für einen Sieg vor heimischer Kulisse eine Maximalquote von 2,30 zugeschrieben, während Elversberg mit Wettquoten von 2,75 bis 2,95 an die Bremer Brücke reist.

Im Angriff haben beide Truppen bisher regelmäßig abliefern können. Osnabrück hat in allen vier Zweitliga-Partien mindestens ein Tor erzielt. Die Gäste aus Elversberg gingen nur im Duell mit Düsseldorf (0:5) leer aus. Für eine enge Partie dieser Art könnt ihr einem Wettanbieter mit Gratiswetten & Freebets das Vertrauen schenken.

Osnabrück vs Elversberg Prognose: Unbekanntes Niveau

In der abgelaufenen Saison gehörten Osnabrück und Elversberg noch zu den fünf besten Defensiv-Mannschaften der 3. Liga. Von einer sattelfesten Abwehr sind die beiden Aufsteiger im deutschen Unterhaus noch weit entfernt. Der gastgebende VfL hat in drei von vier Partien mindestens zwei Gegentore kassiert, die SVE bisher in allen vier Spielen.