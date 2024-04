Osnabrück - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2024

Unser Osnabrück - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.04.2024 lautet: In der Rückrunden-Tabelle steht der VfL sechs Plätze vor der SpVgg. So trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute gegen das Kleeblatt auch etwas Zählbares zu.

Am 28. Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24 kommt es an der Bremer Brücke zum Duell zwischen Osnabrück und Greuther Fürth. Da die Lila-Weißen das Schlusslicht der Tabelle sind und das Kleeblatt bis vor kurzem noch um den Aufstieg mitspielte, scheint die Ausgangslage hier recht klar zu sein. Doch der Blick auf die Ergebnisse der Rückrunde lässt auch einen anderen Schluss zu.

So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,66 bei Betway für die Wette “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Fürth auf “Doppelte Chance 1X”:

Uwe Koschinat ist als Trainer gegen Greuther Fürth ungeschlagen



In den letzten 13 Partien kassierte Osnabrück nur fünf Niederlagen



Fürth ist das zweitschwächste Team der Rückrunde



Osnabrück vs Fürth Quoten Analyse:

Der VfL ist das Schlusslicht der BL2-Tabelle und hat acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Die SpVgg belegt dagegen mit 39 Punkten einen ordentlichen siebten Rang. Trotzdem liegen beide Teams bei der Osnabrück vs Fürth Prognose aus Sicht der Wettquoten gar nicht so weit auseinander.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten nur bis auf einen Schnitt von 2,96. Somit sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,31 bei den Buchmachern, die auch unseren Sportwetten App Vergleich dominieren, nur die leichten Favoriten. Das hat vor allem mit der schlechten Form und der Auswärtsbilanz des Kleeblatts zu tun.

Osnabrück vs Fürth Prognose: Die Hoffnung lebt beim VfL

Darf der VfL noch auf den Klassenerhalt hoffen? Sicherlich ist der Rückstand der Lila-Weißen auf den Relegationsplatz groß, doch Osnabrück gewann unter Trainer Uwe Koschinat drei der letzten fünf Zweitliga-Spiele (2N). Zuvor waren die Lila-Weißen in den ersten 22 Saisonspielen nur einmal als Sieger vom Platz gegangen. Zudem kassierte man unter dem neuen Coach in 13 Partien erst fünf Niederlagen (3S, 5U). In den 14 Partien zuvor hatte man noch neun Niederlagen hinnehmen müssen (1S, 4U).

Damit haben die Niedersachsen jetzt schon drei Punkte mehr gesammelt (12) als in der kompletten Hinrunde (9). Mit einem Torverhältnis von 25:53 hat Osnabrück aber die zweitschwächste Offensive und die zweitschlechteste Abwehr, weiters hat nur ein Team eine schlechtere Chancenverwertung. Zudem hat keine Mannschaft weniger Heimpunkte gesammelt als der VfL (11). Gegen Fürth fehlen mit Dave Gnaase (5. Gelbe Karte) sowie Michael Cuisance (Gelb-Rot) zwei wichtige Spieler.

Am 19. Spieltag hatte Fürth die Kieler Störche daheim mit 2:1 besiegt und war mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz geklettert. Die Franken durften von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Doch seitdem läuft beim Kleeblatt nicht mehr viel zusammen. Von den letzten acht Partien konnte die SpVgg nur noch eine gewinnen (1U, 6N). Aus den letzten vier Spielen sammelten die Männer von Coach Alexander Zorniger nur einen Punkt. Dieser kam immerhin am vergangenen Spieltag mit einem 1:1 zu Hause gegen den HSV zustande.

Seit Beginn des 20. Spieltags holte kein anderes Team so wenige Punkte wie Fürth (4). Mit nur zehn Zählern sind die Franken das zweitschwächste Team der Rückrunde nach Wiesbaden (9). Die sechs Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte sind sogar alleiniger Liga-Höchstwert. In der Heimtabelle steht Fürth immer noch auf einem guten dritten Rang. Auswärts reichen drei Siege und zwölf Punkte in 13 Partien nur für Platz 12. An der Bremer Brücke müssen die Gäste ohne Julian Green auskommen.

Osnabrück - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:0 Wehen Wiesbaden (A), 5:1 Preußen Espelkamp (A), 0:4 Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 2:1 HSV (A)



Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 HSV (H), 1:4 Augsburg (A), 0:1 Rostock (A), 1:4 Elversberg (H), 0:4 KSC (A)



Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Fürth: 0:4 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (A), 0:0 (H)



Nach 20 Duellen führt das Kleeblatt die Bilanz gegen die Lila-Weißen mit zehn Siegen zu fünf Niederlagen an. Seit drei Gastspielen an der Bremer Brücke ist Fürth ohne Niederlage und ohne Gegentor (2S, 1U). Osnabrücks letzter Dreier gegen die SpVgg war ein 2:0-Auswärtserfolg im Mai 2020. Der letzte Heimsieg stammt aus dem März 2009. Im Hinspiel setzten sich die Franken daheim mit 4:0 durch.

Uwe Koschinat ist als Trainer gegen Greuther Fürth aber noch ohne Niederlage (2S, 2U). Fürth ist in den vergangenen fünf Spielen jeweils in Rückstand geraten. Passiert dies auch am Sonntag, bekommt ihr für die Wette “1. Tor VfL” bei NEObet eine Quote von 2,12. Neukunden des Anbieters dürfen den NEObet Bonus, der sich von vielen Mitbewerbern abhebt, natürlich nicht verpassen.

Unser Osnabrück - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X

Aktuell fällt es schwer, auf Fürth zu tippen. In der Rückrunde läuft beim Kleeblatt nicht mehr viel zusammen. Zudem tut sich die SpVgg schon die ganze Saison in der Fremde viel schwerer als vor den eigenen Fans. Die letzten vier Zweitliga-Auswärtsspiele wurden alle verloren. Auch beim VfL trauen wir den Gästen, obwohl man auf das schwächste Heimteam der Liga trifft, nicht mehr als einen Punkt zu.