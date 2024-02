Osnabrück - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Osnabrück - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Zu Gast beim abgeschlagenen Schlusslicht sind die formstarken 96er klar favorisiert. Das dürfte sich im Wett Tipp heute in einem Auswärtssieg äußern.

Hannover 96 ist mit 13 Punkten das beste Rückrundenteam und als einziger Zweitligist 2024 noch ungeschlagen (4S, 1U). Der Rückstand auf den Relegationsrang 3 beträgt nur noch einen Zähler. Trotzdem äußern sich die Verantwortlichen nach außen hin bescheiden und wollen weiterhin nur „von Spiel zu Spiel“ denken. Am kommenden Spieltag könnten die Niedersachsen einen weiteren Erfolg feiern. Denn zu Gast beim Schlusslicht Osnabrück schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Gäste.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1.97 bei Happybet die Wette „Sieg Hannover“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Hannover auf „Sieg Hannover“:

Die 96er haben in 14 Duellen gegen den VfL nur eine Niederlage kassiert

Das beste Team der Rückrunde ist zu Gast beim schlechtesten Team der zweiten Saisonhälfte

Osnabrück wartet seit 15 Spielen auf einen Sieg



Osnabrück vs Hannover Quoten Analyse:

Der Abstand des VfL aufs rettende Ufer beträgt schon 11 Punkte. Die Lila-Weißen belegen mit drei Punkten auch den letzten Platz der Rückrundentabelle und sind 2024 noch sieglos. So überrascht die Einschätzung der Buchmacher bei der Osnabrück vs Hannover Prognose nicht wirklich.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1.98 die Favoriten. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 3.47. Wenn ihr dem Außenseiter in diesem Spiel etwas zutraut, könnt ihr euch vor eurer Wette am besten einen Sportwetten Bonus zur Hilfe holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Hannover Prognose: Bessern die 96er ihre Auswärtsbilanz auf?

Bei den Lila-Weißen gehen langsam die Lichter aus. Osnabrück ist seit 15 Zweitligaspielen sieglos (8U, 7N). Auch der Trainerwechsel hat nichts gebracht. Uwe Koschinat ist der erste Coach, der keines seiner ersten acht Zweitligaspiele mit dem VfL gewinnen konnte (5U, 3N). Erst zum dritten Mal in der eingleisigen 2. Liga hat ein Team nach 22 Spielen weniger als zwei Siege auf dem Konto. Zudem reichten zu diesem Zeitpunkt weniger als 15 Zähler noch keiner Mannschaft für den Klassenerhalt.

Zwischenzeitlich blieb der Aufsteiger drei Spiele in Folge ungeschlagen. Drei Remis hintereinander waren aber zu wenig, um in der Tabelle Fortschritte zu machen. Am Wochenende ging diese kleine Serie mit einem 1:3 in Elversberg wieder zu Ende. Hier leistete sich Osnabrück vor allem in der ersten Hälfte ohne jegliche Entschlossenheit einen Totalausfall. 19 Tore und 45 Gegentreffer bedeuten die schwächste Offensive und die schlechteste Defensive.

Nach der Hinrunde stand Hannover auf Platz 8 und hatte sieben Zähler Rückstand auf Rang 3. Doch mit einem Remis und zuletzt vier Siegen in Serie haben die 96er wieder den Anschluss nach oben hergestellt. Wenn der Verein zu diesem Zeitpunkt einer Zweitligasaison mindestens so viele Punkte wie jetzt gesammelt hatte (37 oder mehr), ist er am Ende auch immer in die Bundesliga aufgestiegen (4-mal). Die Niedersachsen schossen in der Rückrunde auch die meisten Tore (13).

Vor allem die Erfolge beim HSV (4:3) und am vergangenen Spieltag daheim gegen Fürth lassen hoffen. Die Mannschaft tritt trotz schwieriger äußerer Bedingungen und erheblicher Personalproblemen viel stabiler auf. Auch von Rückständen lässt man sich nicht aus der Bahn bringen. Nur St. Pauli (26) holte mehr Heimpunkte als Hannover (24). In der Fremde liegt H96 mit 13 Zählern (3S, 4U, 4N) nur auf Rang 9. Dafür haben die Hannoveraner keines der letzten acht Zweitligaspiele gegen einen Tabellenletzten verloren (6S, 3U).

Osnabrück - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:3 Elversberg (A), 0:0 Hansa Rostock (H), 2:2 Nürnberg (A), 4:0 Spelle-Venhaus (A), 0:0 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Greuther Fürth (H), 4:3 HSV (A), 2:1 Hansa Rostock (H), 3:0 Nürnberg (H), 2:2 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Hannover: 0:7 (A), 0:1 (A), 2:1 (H), 2:4 (H), 0:0 (A)

Hannover verlor lediglich eines der letzten 14 Pflichtspiele gegen Osnabrück (10S, 3U). Diese Niederlage gab es allerdings im September 2020 im letzten Gastspiel beim VfL (1:2). In der eingleisigen 2. Liga feierten die 96er nur gegen Pauli mehr Siege (13) als gegen die Lila-Weißen(12).

In der Hinrunde gewann die Mannschaft von Coach Stefan Leitl mit dem historischen Ergebnis von 7:0 daheim gegen den Aufsteiger. Der VfL hat 27 seiner 45 Gegentore im 2. Durchgang kassiert. Setzt sich diese Tendenz am Samstag fort, ist die Wette „Mehr Tore HZ2″ eine gute Alternative.

Dafür bekommt ihr bei NEObet eine Quote von 1.94. Alle Infos über den Buchmacher, seine Quoten und die Bonusbedingungen erfahrt ihr in unserem NEObet Test.

Unser Osnabrück - Hannover Tipp: Sieg Hannover

Hannover tut sich in dieser Saison in der Fremde noch deutlich schwerer als daheim. Am Samstag könnte aber ein guter Zeitpunkt sein, um diese Bilanz zu verbessern. Denn Osnabrück ist das klare Schlusslicht der Liga.

Sogar die Fans haben die Hoffnung auf den Klassenerhalt offensichtlich aufgegeben und stellten am vergangenen Spieltag die Unterstützung erstmals in dieser Saison komplett ein. Auch gehören die Lila-Weißen zu den Lieblingsgegnern der 96er.