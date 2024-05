Osnabrück - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Osnabrück - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Beide Teams haben in diesem Jahr ihre Ziele verfehlt. Im Wett Tipp heute sehen wir zum Abschluss der Saison aber nochmal die Gäste aus der Hauptstadt vorne.

Am Sonntag steht Pal Dardai vor seinem 247. Pflichtspiel als Coach von Hertha BSC. Der Ungar wird zu Gast in Osnabrück zum vorerst letzten Mal als Cheftrainer an der Seitenlinie der “Alten Dame” stehen, denn die Verantwortlichen wollen nach einem enttäuschenden Abschneiden in dieser Spielzeit die Saison 2024/25 mit einem neuen Coach in Angriff nehmen.

Zum Abschied des Übungsleiters trauen wir den Gästen beim Schlusslicht etwas zu und spielen mit einer Quote von 2,03 bei Bet-at-Home die Wette “Sieg Hertha”.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Hertha auf “Sieg Hertha”:

Osnabrück ist das schwächste Heimteam der Liga

Der VfL holte aus den letzten 5 Spielen nur einen Punkt

Die Hertha hat in den jüngsten 13 Pflichtspielen lediglich 3 Niederlagen kassiert

Osnabrück vs Hertha Quoten Analyse:

Als abgeschlagenes Schlusslicht ist der VfL auch bei der Osnabrück vs Hertha Prognose wenig überraschend der Außenseiter. Die Buchmacher rechnen aber auch ein, dass für beide Teams nicht mehr wirklich etwas auf dem Spiel steht.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten zwischen 3,00 und 3,20. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,01 belohnt. Neukunden sollten sich vor einer Wette bei einem neuen Anbieter unsere Übersicht der besten aktuellen Sportwetten Bonus Angebote nicht entgehen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Hertha Prognose: Gibt der VfL zum Abschied nochmal Gas?

Durch das 0:4 im Nachholspiel gegen Schalke stand Osnabrück zwei Spieltage vor dem Saisonende schon als erster Absteiger fest. Die Hypothek aus der schlechten Hinrunde mit nur neun Punkten war einfach zu groß. Im Gastspiel am Sonntag auf St. Pauli war der VfL am Ende zwar ohne Chance, gab sich aber nicht auf und kam bei der 1:3-Pleite immerhin zu einem Ehrentreffer. Aus den letzten fünf Liga-Partien holten die Lila-Weißen somit nur einen Punkt.

Die Niedersachsen kassierten 68 Gegentore und stellen damit die schlechteste Abwehr der Liga. Auf der Gegenseite bedeuten 29 Treffer zusammen mit Rostock auch die schwächste Offensive ligaweit. Hinzu kommt die zweitschwächste Chancenverwertung (11,2 Prozent). Nur fünf Siege und 25 Punkte nach 33 Spielen sind neuer Vereins-Negativrekord in der eingleisigen 2. Bundesliga. Hinter den Kulissen haben die Planungen für die 3. Liga begonnen. Trainer Uwe Koschinat darf wohl bleiben und den Neuaufbau betreuen.

In einigen Statistiken konnte die Hertha durchaus die Erwartungen erfüllen. So stellten die Berliner mit 68 Toren in der laufenden Zweitliga-Spielzeit die zweitbeste Offensive aller Mannschaften und hatten die beste Chancenverwertung (20,8 Prozent). Zudem übertraf der BSC seinen Expected-Goals-Wert (56,7) um 11,3 Tore. Hier kam nur Düsseldorf auf eine noch größere positive Differenz (12,1). Zudem stellt der Verein mit Haris Tabakovic, der auf 22 Saisontore kommt, den Führenden in der Torjägerliste.

Ebenfalls hat man mit Fabian Reese (18 Assists) den besten Vorlagengeber im Unterhaus. Trotzdem hat die Hertha auf Rang 8 nach 33 Spieltagen zwölf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 3. Eine Problemzone war die Defensive, die auf 57 Gegentreffer kam. Das ist der schwächste Wert in den Top 9 der Liga. Zudem hatte die Mannschaft von Coach Dardai in der Fremde große Probleme. Auswärts ist die Bilanz mit nur fünf Siegen bei acht Niederlagen klar negativ.

Osnabrück - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:3 St. Pauli (A), 0:4 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:3 Braunschweig (H), 0:4 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 Kaiserslautern (H), 2:4 Elversberg (A), 1:1 Hannover (H), 2:3 KSC (A), 4:0 Hansa Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Hertha: 0:0 (A), 0:4 (A), 2:0 (H), 0:3 (H), 0:4 (A)

Die Hertha führt die Bilanz gegen den VfL mit zehn Siegen zu sechs Niederlagen an. Von den letzten sechs Vergleichen im Unterhaus konnte Osnabrück aber nur einen für sich entscheiden (3U, 2N). Vor allem gab es in 15 Kräftemessen in der eingleisigen 2. Liga nur einen Auswärtssieg und zwar im ersten Aufeinandertreffen. 1981 siegten die Berliner mit 3:0 an der Bremer Brücke. Seither gab es elf Heimsiege und drei Remis.

Das Hinspiel in der Hauptstadt endete mit einem 0:0. Im Schnitt fallen bei dieser Paarung über drei Treffer pro Spiel. Wird dieses Mal sogar der Wert von 3,5 Toren übertroffen, bekommt ihr dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,80. Neukunden des Anbieters spielen diesen Tipp am besten in Kombination mit dem Bet3000 Bonus.

Unser Osnabrück - Hertha Tipp: Sieg Hertha

Schaut man auf den direkten Vergleich gegen den VfL und die Tatsache, dass die Hertha aus den letzten fünf Gastspielen gerade mal vier Punkte geholt hat, fällt ein Tipp auf die Berliner eigentlich schwer. Wir setzen aber trotzdem auf einen Auswärts-Dreier. Einerseits wird die Mannschaft ihrem Trainer einen würdigen Abschied bereiten wollen, zudem geht es am Sonntag “nur” gegen das abgeschlagene Schlusslicht, das schon abgestiegen ist und auch das schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga ist.