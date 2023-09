Osnabrück - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten | 01.10.2023

Unser Osnabrück - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.10.2023 lautet: Es fallen mindestens drei Tore, verteilt auf beide Seiten.

VfL Osnabrück landete am vergangenen Wochenende den langersehnten Befreiungsschlag und holte als letztes Team den ersten Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison. An der Tabellenposition hat sich allerdings nichts geändert. Noch immer stehen die Lila-Weißen an letzter Stelle. Das will man mit dem zweiten Heim-Dreier in Folge ändern.

Doch mit dem 1. FC Kaiserslautern gastiert das derzeit formstärkste Team der 2. Bundesliga an der Bremer Brücke. Für uns ist jeder Spielausgang denkbar und daher sehen wir von Siegwetten ab. Wir rechnen aber mit Toren und tendieren deswegen zur Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend traf Osnabrück in 8 der letzten 9 Pflichtspiele zu Hause.

Kaiserslautern ist seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen und gewann 5 davon.

In 6 der bisherigen 7 Zweitliga-Spiele des FCK trafen beide Teams.

Osnabrück vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Für die Buchmacher gibt es in diesem Match keinen Favoriten. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander. Mit Werten von im Schnitt 2,80 zu 2,45 sind die Wettquoten für einen Tipp auf einen Gäste-Dreier nur minimal geringer.

Wer es mit dem VfL hält, könnte über die „Doppelte Chance 1X“ nachdenken. Hierfür gibt es Quoten bis 1,60. Wer in diesem Duell eine Siegwette anstrebt, sollte sich vorher mit dem Oddset Bonus beschäftigen, um hier ein Risiko, das bei einer Siegwette in diesem Duell zweifelsohne besteht, zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Kaiserslautern Prognose: Die Roten Teufel erwartet ein heißer Tanz

Da war er endlich, der erste Saisonsieg für Osnabrück in der laufenden Zweitliga-Saison. Am vergangenen Wochenende schlug der VfL niemand geringeren als den Hamburger SV. An heimischer Wirkungsstätte gab es einen 2:1-Erfolg und im nächsten Heimspiel will man direkt nachlegen.

Aber: Für den Aufsteiger war der Dreier gegen den HSV der erst zweite Sieg in den letzten 18 Heimspielen in Liga 2. Ironischerweise war der andere auch gegen die Hamburger in der Osnabrücker Abstiegs-Saison 2020/21. In dieser Spielzeit war der VfL das letzte Zweitliga-Team, das einen Sieg geholt hat.

In der Tabelle stehen die Lila-Weißen nach wie vor auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Vor dem Erfolg am vergangenen Wochenende waren die Osnabrücker sieben Pflichtspiele in Folge ohne Sieg geblieben und hatten sechs dieser sieben Partien verloren.

Zieht man nur die Spiele in der 2. Bundesliga heran, dann konnte der Aufsteiger in den letzten 26 Heim-Begegnungen nie zu Null spielen. Kassiert der VfL auch am Sonntag ein Gegentor, dann stellt er den diesbezüglichen Negativrekord von Bielefeld ein. Die Arminia hatte zwischen 2010 und 2014 in 27 Zweitliga-Heimspielen in Serie Gegentreffer kassiert.

Osnabrück - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:1 HSV (H), 0;7 Hannover (A), 0:1 Elversberg (H), 1:2 Rostock (A), 2:3 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Rostock (H), 1:1 Karlsruhe (A), 3:1 Nürnberg (H), 2:1 Paderborn (A), 3:2 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Kaiserslautern: 0:1 (H), 0:2 (A), 3:1 (A), 2:0 (H), 1:1, 2:3 n.V. (H)

Apropos weiße Weste: Osnabrück und Kaiserslautern sind zwei von nur vier Teams, die in er laufenden Zweitliga-Saison noch keine solche wahrten. Entsprechend ist die Wettoption „Beide Teams treffen“, die wir bei Oddset mit in unsere kleine Kombi nehmen, fast schon eine Bank.

Der FCK traf dabei zuletzt meist häufiger als der Gegner ins Tor. Seit sechs Pflichtspielen sind die Roten Teufel ungeschlagen. Fünf dieser sechs Partien haben sie gewonnen. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Betze-Kicker auf Platz 1. Nur aufgrund der beiden Auftaktpleiten reicht es insgesamt lediglich zu Rang 4.

Doch auch wenn sich das alles gut anhört, so muss man festhalten, dass Kaiserslautern die meisten der letzten Siege zu Hause holte. Auswärts steht in dieser Saison bislang eine 1-1-1-Bilanz bei 3:5 Toren in der Statistik. Der 2:1-Sieg in Paderborn ist der einzige Dreier, den der FCK in seinen letzten elf Gastspielen im Unterhaus holte.

Gegen den VfL spielte Lautern aber bislang ganz gerne. Von neun Duellen im Profifußball gingen sechs an die Roten Teufel. Die letzten beiden in der gemeinsamen Drittliga-Saison 2021/22 konnten sie jeweils zu Null gewinnen. Mit etwas Zählbarem am Sonntag würde der FCK zum ersten Mal im Jahr 2023 dreimal in Folge auswärts ungeschlagen bleiben.

Unser Osnabrück - Kaiserslautern Tipp: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Beide Teams konnten in dieser Zweitliga-Saison noch nicht zu Null spielen. Zudem endeten fünf der sieben Partien des VfL bzw. sechs der sieben Spiele des FCK mit mindestens drei Toren. Nach dem Erfolg über den HSV ist Osnabrück sicherlich im leichten Aufwind, die Gäste sind dies nach ihrem Lauf mit sechs ungeschlagenen Pflichtspielen mit fünf Siegen sowieso. Es spricht aus unserer Sicht viel dafür, dass wir einige Treffer sehen werden.