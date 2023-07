Osnabrück - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 29.07.2023

Unser Osnabrück - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.07.2023 lautet: Der VfL ist wieder da und will sich dieses Mal in Liga 2 etablieren. Zum Auftakt gegen den KSC fällt eine Prognose allerdings schwer. Dafür dürften aber beide Teams ins Schwarze treffen.

Im Badnerland herrscht vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison eine gewisse Euphorie. Das hat einerseits mit dem neuen KSC-Stadion zu tun, das so gut wie fertig ist und mit einem tollen Spiel gegen Liverpool eingeweiht wurde. Andererseits ist Lars Stindl wieder da und verleiht der Mannschaft eine ganz andere Präsenz sowie Qualität.

Am ersten Spieltag steht für die Karlsruher jedoch mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Osnabrück keine leichte Aufgabe an. Das implizieren vor dem Spiel auch schon die Wettquoten. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,50 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Karlsruhe auf „Beide Teams treffen“:

Osnabrück hatte in der Vorsaison die zweitbeste Heim-Offensive

Der KSC erzielte in den letzten 9 Gastspielen immer mindestens einen Treffer

In 14 Duellen der beiden Teams an der Bremer Brücke fielen 37 Tore

Osnabrück vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Buchmacher, unter denen auch einige Wettanbieter ohne Steuer sind, können sich bei dieser Partie auf keinen Favoriten einigen.

Der langjährige Zweitligist aus Karlsruhe ist zwar favorisiert, bekommt bei der Osnabrück vs KSC Prognose aber auch nur Siegquoten im Schnitt von 2,33 verpasst. Für einen Erfolg der Hausherren rufen die Bookies ebenfalls lediglich durchschnittliche Quoten von 2,82 auf.

Osnabrück vs Karlsruhe Prognose: Setzt Stindl gleich ein Ausrufezeichen?

Nach zwei Jahren kehrt Osnabrück in die 2. Bundesliga zurück. Nach der Hinrunde der Vorsaison stand der VfL auf dem achten Platz. Doch unter Trainer Tobias Schweinsteiger wurden die Lila-Weißen mit 13 Siegen und nur drei Niederlagen zum besten Team der Rückrunde. Der neue Coach hat aus einem talentierten, aber unfertigen und verunsicherten Team einen Aufsteiger geformt. Unvergessen ist das dramatische Finish vom letzten Spieltag, als der VfL mit zwei Toren in der Nachspielzeit doch noch den direkten Aufstieg klarmachte.

Nun wollen die Niedersachsen in der Liga bleiben. Das hat nach drei von fünf Aufstiegen seit 2000 allerdings nicht geklappt. Dieses Mal sollen zehn Neuzugänge beim Ziel „Klassenerhalt“ mithelfen. Doch mit Simakala (Kiel), Köhler (Odense) und Traoré (Heidenheim) hat man auch viel Qualität verloren. Ein neuer Innenverteidiger wird weiterhin gesucht. Auch im Unterhaus soll die herausragende Fitness ein Erfolgsfaktor sein. Zudem kassierte man an der Bremer Brücke in den letzten 17 Partien nur drei Niederlagen.

Der KSC beendete die Vorsaison auf einem ordentlichen siebten Platz. Etwas unruhig wurde es mit einer Serie ab Mitte Oktober von zwei Punkten aus acht Spielen. Danach kam mit fünf Siegen in Folge aber wieder Ruhe rein. Obwohl der Rückstand auf Platz 3 20 Punkte betrug, schielen einige Fans nach oben. Der Kader wurde auf jeden Fall gezielt umgebaut. Vor allem in der Innenverteidigung herrscht ein großer Konkurrenzkampf auf hohem Niveau. Im Sturm ist man etwas eng besetzt.

Hier muss der Abgang von Mikkel Kaufmann noch kompensiert werden. In der Vorbereitung wurde schnell klar, was für ein Transfercoup die Rückkehr von Lars Stindl ist. Der Neuzugang aus Gladbach kann nicht nur das Offensivproblem lösen, sondern ist auf dem Platz auch gleich einer der Anführer. Die Verantwortlichen haben sich den „frühzeitigen Klassenerhalt“ als Ziel vorgenommen. Drei der sechs Neuzugänge dürften am Samstag auf dem Platz stehen.

Osnabrück - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:0 Viktoria Köln (H), 5:0 Sportfreunde Lotte (A), 2:1 Atlas Delmenhorst (A), 2:1 BVB II (H), 2:0 Viktoria Köln (A)

Letzte 5 Spiele KSC: 0:0 Darmstadt (H), 2:4 Liverpool (H), 4:0 Balingen (H), 0:3 Viktoria Pilsen (A), 6:0 Zakakiou (H)

Letzte Spiele Osnabrück vs KSC: 1:0 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 1:2 (A)

27 Mal standen sich beide Vereine gegenüber. Die Bilanz ist mit jeweils neun Siegen und neun Remis komplett ausgeglichen. Die letzten Vergleiche gab es in der Saison 2020/21. Hier sicherte sich jeweils die Auswärtsmannschaft den Dreier. In dieser Paarung ging die Heimmannschaft lediglich in zwei der jüngsten zwölf Duelle als Sieger vom Feld. In Liga 2 konnte der VfL nur drei von sieben Heimspielen gegen den KSC für sich entscheiden.

Unser Osnabrück - Karlsruhe Tipp: Beide Teams treffen

Der KSC hat eine gute Vorbereitung absolviert und müsste als Tabellensiebter der Vorsaison der Favorit gegen den Aufsteiger sein. Doch an der Bremer Brücke ist der VfL nur schwer zu schlagen. Zudem wartet Karlsruhe seit sechs Liga-Gastspielen auf einen Sieg. Am Ende spielen wir hier keinen 1x2-Tipp. Stattdessen dürften bei zwei offensiv denkenden Teams auf beiden Seiten Tore fallen.