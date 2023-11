Osnabrück - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Osnabrück - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Bei unserem Wett Tipp heute will Kiel seinen Status als bestes Auswärtsteam der Liga ausbauen. Gegen den heimschwachen VfL stehen die Chance dafür auch recht gut.

Am 12. Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24 kommt es an der Bremer Brücke zu einem Nordderby. Aufsteiger Osnabrück empfängt Holstein Kiel. Der VfL tut sich im Unterhaus bisher sehr schwer und hat schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Störche sind dagegen eine der positiven Überraschungen und dürfen vom Aufstieg träumen. Die Buchmacher können sich bei dieser Begegnung auf keinen eindeutigen Favoriten festlegen. Wir spielen allerdings mit einer Quote von 2,35 bei Betano die Wette „Sieg Kiel“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Kiel auf „Sieg Kiel“:

Osnabrück ist das schwächste Heimteam der Liga.

Keine Mannschaft hat in der Fremde mehr Punkte gesammelt als Kiel.

Die Lila-Weißen haben die schwächste Defensive im Unterhaus.

Osnabrück vs Kiel Quoten Analyse:

Das beste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison ist zu Gast beim schwächsten Heimteam. Trotzdem rechnen die Bookies mit einer einigermaßen ausgeglichenen Partie. Der Heimsieg wird mit Quoten von im Schnitt 2.72 belohnt. Die Störche sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.34 lediglich nur leichte Favoriten.

Am wenigsten wahrscheinlich scheint eine Punkteteilung. Hier liegt der Quotenschnitt bei 3.80. Wer kein Risiko bei seiner Wette eingehen möchte, sollte sich zuvor einen Sportwetten Bonus sichern.

Osnabrück vs Kiel Prognose: Auch der direkte Vergleich hilft dem VfL nicht

Nach einem Sieg gegen den HSV und Unentschieden gegen die Topteams Düsseldorf und Kaiserslautern schien der Knoten in Osnabrück endlich geplatzt. Doch der Aufschwung war nicht von Dauer. Zunächst kassierten die Lila-Weißen im Aufsteiger-Duell daheim gegen Wiesbaden eine 0:2-Pleite. Dann kam am vergangenen Wochenende eine desolate 0:4-Schlappe in Fürth dazu. Hier war der VfL dem Gegner in so gut wie allen Belangen unterlegen. Erinnerungen an die 0:7-Klatsche in Hannover wurden geweckt.

Mit nur sechs Punkten nach elf Partien spielt Osnabrück seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. 27 Gegentreffer bedeuten die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Hinzu kommt das schlechteste Torverhältnis aller Zweitligisten. Die Mannschaft konnte saisonübergreifend seit 19 Zweitligaspielen nicht mehr zu Null spielen. Daheim wartet der VfL sogar seit 28 Zweitliga-Spielen auf eine weiße Weste. Zu oft fehlen die Grundtugenden.

Mit einem Erfolg gegen Nürnberg wollten die Störche am vergangenen Wochenende auf den zweiten Platz springen. Am Ende blieb die KSV-Offensive nach zuvor saisonübergreifend 13 Liga-Spielen in Folge erstmals wieder ohne einen eigenen Treffer. Im Spiel nach vorne mangelte es an Ideen, Präzision und Risikobereitschaft. Auch fehlte dieses Mal das nötige Spielglück. So stand nach 90 Minuten die dritte Schlappe vor heimischer Kulisse in dieser Saison auf der Anzeigetafel. Mit sieben Punkten belegt Kiel Platz 16 in der Heimtabelle.

Dafür läuft es auswärts umso besser. Mit vier Siegen und zwölf Punkten ist die KSV bestes Team auf des Gegners Platz. Die einzige Pleite war ein deftiges 1:5 Mitte September bei Tabellenführer St. Pauli. Mit 19 Punkten steht Holstein auf Rang vier, hält aber mit zwei Punkten Rückstand Anschluss an die Plätze zwei und drei. Am Mittwoch stand für die Störche in der zweiten Pokalrunde das Heimspiel gegen Magdeburg an. Hier kassierte man mit einem 3:4 nach Elfmeterschießen eine weitere Niederlage im eigenen Stadion.

Osnabrück - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:4 Greuther Fürth (A), 0:2 Wehen Wiesbaden (H), 1:1 Düsseldorf (A), 2:2 Kaiserslautern (H), 2:1 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:4 Magdeburg (H), 0:2 Nürnberg (H), 3:1 Rostock (A), 0:1 Aarhus (H), 1:1 Elversberg (H), 2:0 KSC (A),

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Kiel: 1:3 (A), 2:1 (A), 4:1 (H), 4:2 (A), 2:1 (H)

Holstein Kiel ist ein Lieblingsgegner von Osnabrück. Seit der Einführung der 3. Liga 2008/09 hat der VfL gegen kein anderes Team so viele Pflichtspiele gewonnen wie gegen die Störche (10).

Nur zweimal gingen die Lila-Weißen gegen die KSV als Verlierer vom Feld (2U). Sieben der acht jüngsten Duelle haben die Niedersachsen gegen den Nordrivalen für sich entschieden. Das letzte Aufeinandertreffen an der Bremer Brücke im April 2021 ging aber mit 3:1 an die Kieler.

Die Störche erzielten elf von 18 Toren in Halbzeit zwei. Osnabrück kassierte im zweiten Durchgang 17 von 27 Gegentoren. Bei diesen Zahlen bietet sich für Samstag die Wette „Mehr Tore in Halbzeit 2″ an. Für diesen Tipp gibt es bei Betano eine Quote von 1.88.

Unser Osnabrück - Kiel Tipp: „Sieg Kiel“

Die direkte Bilanz gegen die Störche macht den Hausherren Hoffnung. Doch in dieser Saison bekommt Osnabrück nicht viel auf die Reihe. Die Kieler sind dagegen vor allem in der Fremde bärenstark.