Osnabrück - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser Osnabrück - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga empfängt mit Magdeburg ein Team, das zuletzt ins Straucheln geriet. Aufgrund defensiver Schwächen auf beiden Seiten, erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einige Tore.

Der VfL Osnabrück stellt die schwächste Defensive der gesamten Liga. Immerhin konnte der einzige Sieg der bisherigen Saison vor heimischem Publikum eingefahren werden.

Wir sehen zwar die Magdeburger leicht im Vorteil, entscheiden uns aber für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Magdeburg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Magdeburg traf in 5 der letzten 6 Spiele mindestens ein Mal.

In den Spielen von Osnabrück fallen im Schnitt 3,5 Tore.

Magdeburg konnte in den letzten 10 Spielen keine Weiße Weste bewahren.

Osnabrück vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Gäste aus Magdeburg werden mit einer Quote von 2,25 von den Buchmachern in der anstehenden Begegnung als leichter Favorit im Drei-Weg-Markt gesehen. Einem Heimsieg der Osnabrücker wird eine Quote von 2,95 zugewiesen, eine Punkteteilung wird mit einer 3,60-Quote als noch etwas unwahrscheinlicher betrachtet.

Als wahrscheinlichste Torschützen werden John Verhoek mit einer Quote von 2,50 und Jan-Luca Schuler mit einer Quote von 2,65 gesehen. Übrigens könnt ihr euren Osnabrück Magdeburg Tipp auch über eine der Wettanbieter Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Magdeburg Prognose: Kann Osnabrück die Rote Laterne abgeben?

Magere sieben Pünktchen sammelte der VfL in den ersten 13 Partien und fing sich dabei stolze 31 Gegentore. Der Tiefpunkt der Saison wurde wohl bei der 0:7-Klatsche gegen Hannover am fünften Spieltag markiert. Mit nur 14 erzielten Toren liegt man auch im Angriff auf dem drittletzten Platz im Ligavergleich.

In den letzten sechs Spielen konnte kein Sieg mehr eingefahren werden, immerhin sammelte Osnabrück in diesem Zeitraum drei Unentschieden. Vor allem gegen Ende der Spiele fällt die Osnabrücker Defensive jedoch zuverlässig in sich zusammen - 16 Gegentore in den letzten 30 Minuten der Partien sind Liga-Höchstwert.

Magdeburg startete stark in die Saison und blieb die ersten fünf Spiele ungeschlagen bei drei Siegen und zwei Remis. In den folgenden acht Partien konnte jedoch kein Sieg mehr errungen werden und man verlor sechs Spiele, zuletzt vier in Folge.

Bester Torschütze der Magdeburger in der aktuellen Saison ist Jan-Luca Schuler mit vier Treffern. Magdeburg führt die Liga mit im Schnitt 62 Prozent Ballbesitz an und bringt mit einer Passgenauigkeit von starken 83 Prozent den Ball am dritthäufigsten an den eigenen Mann, kann diese Überlegenheit jedoch zu selten in eigene Tore ummünzen.

Osnabrück - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:3 Braunschweig (A), 1:1 Kiel (H), 0:4 Fürth (A), 0:2 Wiesbaden (H), 1:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 Rostock (H), 0:2 HSV (A), 3:3, 4:3 n.E. Kiel (Pokal, A), 1:2 Elversberg (H), 1:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Magdeburg: 1:5 (H), 1:2 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 0:3 (A)

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams zeigt, dass Magdeburg theoretisch mit breiter Brust ins kommende Duell gegen Osnabrück gehen könnte. Acht der insgesamt zwölf Duelle konnten die Magdeburger für sich entscheiden, die letzten fünf Partien wurden allesamt gewonnen.

Im Schnitt fielen in den Spielen zwischen Osnabrück und Magdeburg 2,9 Tore, wobei dieser Wert in den letzten fünf Spielen auf 3,2 anstieg. Dabei konnte Osnabrück nur zwei Tore erzielen und musste 14 Gegentreffer einstecken. Vieles spricht am kommenden Samstag also auch für einen Tipp auf einen Auswärtssieg der Blau-Weißen. Wer übrigens noch kein Konto bei dem von uns für dieses Spiel ausgewählten Wettanbieters eröffnet hat, findet hier eine übersichtliche Anleitung zur Bet3000 Registrierung.

Unser Osnabrück - Magdeburg Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Der VfL Osnabrück blieb seit 29 Zweitliga-Heimspielen ohne Weiße Weste, das ist ein laufender Vereins-Negativrekord. Auch gegen strauchelnde Magdeburger wird es schwer werden, den eigenen Kasten sauber zu halten. In den Auswärtsspielen von Magdeburg fallen im Schnitt 3,0 Tore, auch in der kommenden Partie rechnen wir damit, dass die Fans ein paar Tore bejubeln können.