Osnabrück - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Unser Osnabrück - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.08.2023 lautet: Beide Teams wollen am 3. Spieltag den ersten Dreier einfahren. Während ein Ergebnistipp in dieser Partie schwerfällt, rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Nach den ersten beiden Spieltagen der neuen 2. Liga-Saison haben der VfL Osnabrück und der 1. FC Nürnberg jeweils nur einen Punkt auf dem Konto. Während die Franken mit dem standesgemäßen 9:1 beim Fünftligisten FC Oberneuland im Pokal den ersten Sieg 2023/24 feiern konnten, schieden die Lila-Weißen in der ersten Runde aus. Hier hatte man allerdings dem 1. FC Köln mit einer knappen 1:3-Pleite nach Verlängerung viel Paroli geboten.

Wie endet nun das direkte Duell zwischen dem VfL und dem FCN am Sonntag an der Bremer Brücke? Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,64 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Nürnberg auf „Beide Teams treffen“:

In 5 von 6 Duellen der beiden Teams an der Bremer Brücke hätte die Wette „BTS“ Erfolg gehabt

In 14 der vergangenen 15 Heimspiele erzielte Osnabrück mindestens ein Tor

In jedem der 5 Zweitliga-Gastspiele beim VfL konnte der Club ins Schwarze treffen

Osnabrück vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Heimbilanz des VfL in Liga 2 liest sich mit 14 Niederlagen aus den letzten 15 Spielen ziemlich gruselig. Zudem gehen die Niedersachsen auch noch als Aufsteiger ins Duell gegen den Club. Trotzdem schicken die neuen Sportwettenanbieter die Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2,50 als leichte Favoriten aufs Feld. Doch der Unterschied zu einem Auswärts-Dreier, der mit Quoten im Schnitt von 2,72 belohnt wird, ist nur sehr gering.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Nürnberg Prognose: Kann der VfL den Heimfluch brechen?

Osnabrück war mit einem 2:3 daheim gegen den KSC in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Den ersten Punkt holte der VfL dann am 2. Spieltag mit einem 1:1 in Paderborn. Bis zur 80. Minute hatten die Lila-Weißen hier noch mit 0:1 zurückgelegen. Bereits in der vergangenen Drittliga-Saison hatte die Elf von Trainer Tobias Schweinsteiger eine tolle Moral gezeigt und nach Rückständen 24 Punkte geholt. Das war zusammen mit Waldhof Mannheim der Liga-Bestwert!

Im Pokalspiel gegen den Erstligisten Köln zeigte der Aufsteiger viel Struktur, Tempo und Intensität bis zum Abpfiff. Vor allem die Variationsmöglichkeiten in der Offensive haben sich verbessert. Nach dem Spiel war die Enttäuschung über das Ausscheiden aber größer als die Zufriedenheit mit der überzeugenden Leistung. Nun wollen die Niedersachsen an der Heimbilanz arbeiten. Von November bis April hatte der VfL in der Saison 2020/21 mit 13 Heim-Niederlagen in Folge einen neuen Zweitliga-Negativrekord aufgestellt.

Auch in Nürnberg hatte man sich den Liga-Start unter dem neuen Trainer Cristian Fiel anders vorgestellt. Nach einem 0:2 zum Auftakt in Rostock folgte daheim gegen Hannover eine furchtbare erste Hälfte. Nur dank einer großen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel konnte der Club erstmals seit April 2016 in einem Zweitliga-Heimspiel einen Rückstand von zwei Toren aufholen und wenigstens noch einen Punkt ins Ziel retten. So schlecht stand der FCN nach zwei Spieltagen in Liga 2 aber nur in der Saison 1984/85 da.

Im Pokal folgte dann ein souveränes 9:1 gegen Oberneuland. Der neue Star der Franken ist Can Uzun. Der 17-Jährige kommt nach den ersten drei Pflichtspielen dieser Saison schon auf fünf Tore (2 in Liga, 3 im Pokal). In der Vorsaison taten sich die Nürnberger gegen Aufsteiger schwer und konnten nur eines der sechs Spiele für sich entscheiden (3 Remis, 2 Niederlagen). Auswärts blieb man gegen Liga-Neulinge sogar sieglos (2U 1N).

Osnabrück - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:3 1. FC Köln (H), 1:1 Paderborn (A), 2:3 KSC (H), 1:0 Viktoria Köln (H), 5:0 Sportfreunde Lotte (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 9:1 Oberneuland (A), 2:2 Hannover (H), 0:2 Hansa Rostock (A), 1:1 Arsenal (H), 3:1 Diosgyör (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Nürnberg: 1:1 (A), 1:4 (H), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:3 (H)

Sieben der zehn Aufeinandertreffen in der 2. Liga konnte Nürnberg gegen Osnabrück gewinnen. Die einzige Pleite für den Club setzte es auswärts an der Bremer Brücke im April 2001 (1:2). Seit neun Duellen ist der FCN gegen den VfL ungeschlagen (7 Siege, 2 Remis). Fünf der letzten sechs Spiele gegen die Lila-Weißen konnten die Franken für sich entscheiden.

In jedem der fünf Gastspiele im Unterhaus bei den Niedersachsen traf Nürnberg auch ins Schwarze. Zweimal erzielte der Club sogar vier Tore. Auch dieses Mal rechnet Buchmacher Tipwin, der für seine Kunden die Tipwin App parat hat, mit einer Quote von 1,25 mit mindestens einem Treffer der Gäste („Nürnberg Über 0,5 Tore“). Bei den Torschützen sollte man auf der Gästeseite Can Uzun im Blick behalten. Netzt der Youngster erneut ein, gibt es dafür bei NEObet eine 3,30.

Unser Osnabrück - Nürnberg Tipp: Beide Teams treffen

Für den Osnabrück-Trainer ist das Duell am Sonntag etwas Besonderes. Tobias Schweinsteiger war bis zu seinem Amtsantritt beim VfL im August 2022 Co-Trainer in Nürnberg. Beim ersten Kräftemessen mit dem Ex-Verein fällt ein Ergebnistipp schwer. Die offensive Ausrichtung beider Teams lässt aber auf ein Spiel mit Treffern auf beiden Seiten hoffen.