Osnabrück - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 27.01.2024

Unser Osnabrück - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Zwei Verlierer des letzten Spieltags treffen in Niedersachsen aufeinander. Für den Wett Tipp heute spielen jedoch mehrere Faktoren eine Rolle als nur die letzte Partie.

Das benötigte Momentum konnte der VfL Osnabrück im ersten Pflichtspiel des Jahres 2024 nicht aufbauen. Stattdessen verpasste der KSC den Lila-Weißen eine vermeidbare Niederlage (1:2). Für die Schützlinge von Uwe Koschinat wird es nach elf sieglosen Zweitliga-Spielen in Folge (eingestellter Vereins-Negativrekord) höchste Zeit für drei Zähler. Paderborn verlor am 18. Spieltag ebenfalls (0:1 vs. Fürth), wurde dabei allerdings vorrangig vom Abschluss-Pech verfolgt. Der SCP legte in 90 Minuten Chancen für 2,66 xG auf.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Paderborn“, wofür ihr bei NEObet eine Quote von 2,02 erhaltet.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Paderborn auf „Sieg Paderborn“:

● Paderborn ist seit 11 Pflichtspielen gegen Osnabrück ungeschlagen (7S, 4U).

● Osnabrück wartet seit 11 Zweitliga-Spielen auf einen Sieg (5U, 6N) - eingestellter Vereins-Negativrekord!

● Osnabrück blieb in keinem der letzten 31 Zweitliga-Heimspiele ohne Gegentor (insgesamt 65 Gegentore).

Osnabrück vs Paderborn Quoten Analyse:

Osnabrück konnte den positiven Trend vom Ende des letzten Jahres nicht bestätigen und kassierte am vergangenen Spieltag gegen Karlsruhe eine Niederlage (1:2). Zum jetzigen Zeitpunkt lag kein Zweitliga-Team weniger Minuten in Führung als der VfL (159 Minuten), weshalb Siegquoten von 3,20 bis 3,35 noch freundlich aussehen.

Wenn ihr einen Sportwetten Bonus in der Hinterhand habt, lohnen sich aus unserer Sicht die Wettquoten für einen Auswärtssieg. Diese belaufen sich bei den verschiedenen Buchmachern auf maximal 2,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Paderborn Prognose: Die schwächste Defensive der Liga

Nach zwei Punkteteilungen in Folge, nur einem Gegentor aus den letzten zwei Ligaspielen des vergangenen Jahres und einer ansprechenden Vorbereitung waren die Hoffnungen auf eine Trendwende in Osnabrück groß. Viel ist davon im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegen den KSC nicht übrig geblieben.

Jeder weitere Spieltag ohne Dreier erschwert die Aufgabe für Uwe Koschinat und den VfL Osnabrück. Mittlerweile warten die Lila-Weißen seit elf Spieltagen auf einen Dreier (5U, 6N). Aktuell sehnt sich kein anderes Team im Unterhaus länger nach einem Erfolgserlebnis.

In der Defensive präsentierte der Aufsteiger am letzten Spieltag erneut seine Baustellen und kassierte die Saison-Gegentore 39 und 40. Eine weitere Kategorie, in der Osnabrück das schwächste Team der 2. Bundesliga ist.

Zudem gastiert am kommenden Spieltag der SC Paderborn bei den Niedersachsen. Das Problem an diesem Duell ist die Historie - auch hier wartet der VfL seit elf Pflichtspiel-Duellen auf einen Sieg (4U, 7N).

Osnabrück - Paderborn Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:2 Karlsruhe (A), 2:2 Twente (A), 0:0 Hertha (A), 1:1 St. Pauli (H), 0:4 Schalke (A).

● Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:1 Fürth (H), 2:1 Genk (A), 0:2 Heidenheim (A), 3:0 Rostock (H), 2:1 HSV (A).

● Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Paderborn: 1:1 (A), 2:1 (A), 0:2 (A), 2:2 (A), 0:1 (H).

Rein aus der Ergebnis-Perspektive könnte man dem SCP ebenfalls einen Rückschlag andichten. Der spielerische Auftritt bei der 0:1-Niederlage gegen Greuther Fürth war jedoch alles andere als ein Problem.

Paderborn erspielte sich Chancen im Wert von 2,66 erwartbaren Treffern und hätte das Heimspiel definitiv für sich entscheiden können. Auf die ganze Saison betrachtet gibt es nur vier Mannschaften (HSV, Kiel, Düsseldorf, Karlsruhe), die mehr erwartbare Treffer auf dem Konto haben als Paderborn (29,7 xG).

Die notwendigen Qualitäten, um der schwächsten Defensive der 2. Bundesliga erneut einige Gegentreffer zu bescheren, sind gegeben. Osnabrück ist seit 31 Zweitliga-Heimspielen nicht ohne Gegentor vom Feld gegangen und kassierte dabei 2,1 Gegentore pro Partie (insgesamt 65).

Erwartet ihr Über 1,5 Tore der Gäste, könnt ihr dafür bei NEObet eine respektable Wettquote von 1,70 spielen. Dafür könnt ihr einfach die NEObet App verwenden und zuschlagen.

Unser Osnabrück - Paderborn Tipp: Sieg Paderborn

Keine Mannschaft der 2. Bundesliga lag in ihren Auswärtsspielen der aktuellen Spielzeit länger in Führung als Paderborn (353 Minuten). Osnabrück erlaubte bereits 31,9 erwartbare Gegentore (16.) und ist in dieser Verfassung auch im eigenen Stadion schlagbar.