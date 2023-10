Osnabrück - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Osnabrück - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: In einem engen und umkämpften Duell der Aufsteiger sehen wir die Hausherren an der Bremer Brücke leicht vorne.

Im vergangenen Jahr sind Osnabrück und Wiesbaden zusammen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Während sich der VfL das zweite direkte Ticket neben Elversberg sicherte, musste der SV Wehen den Umweg über die Relegation nehmen. Am 10. Spieltag der Saison 2023/24 treffen beide Aufsteiger nun an der Bremer Brücke aufeinander.

Die Wettquoten lassen eine enge Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren erwarten. Wir entscheiden uns in unserem Wett-Tipp heute mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Osnabrück ist seit 3 Spielen ungeschlagen.

Wiesbaden wartet seit 6 Liga-Partien auf einen Sieg.

Der SVWW konnte nur 5 von 14 Gastspiele beim VfL gewinnen.

Osnabrück vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Der SV Wehen steht nach dem neunten Spieltag mit neun Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Mitaufsteiger Osnabrück kommt auf sechs Punkte, die aktuell für Rang 17 reichen. Trotzdem sind die Hausherren bei der Osnabrück vs Wiesbaden Prognose bei den Wett-Tipps von Profis leicht favorisiert.

Das hat mit der Formkurve zu tun. So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,17. Die Buchmacher, die fast ausnahmslos mit einem tollen Sportwetten Bonus überzeugen können, belohnen einen Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,10. Die zweitschwächste Offensive ist zu Gast bei der schwächsten Abwehr. Dabei setzen die Bookies auf Wetten wie „Über 2,5 Tore“ oder „Beide Teams treffen“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Wiesbaden Prognose: Geht die Serie des SVWW weiter?

Osnabrück ist gar nicht gut in die Saison gestartet. Nach den ersten sechs Spieltagen hatte der VfL nur einen Punkt auf dem Konto und stand auf dem letzten Tabellenplatz. Besonders bitter waren das 0:1 daheim gegen Elversberg und das 0:7-Debakel in Hannover. Die Verantwortlichen setzten aber weiterhin auf Aufstiegscoach Tobias Schweinsteiger. Ausgerechnet in der siebten Runde glückte mit einem 2:1 daheim gegen den HSV der erste Saisonsieg.

Mit Unentschieden gegen die Top-Teams Kaiserslautern (2:2) und Düsseldorf (1:1) kamen vor der Länderspielpause zwei weitere Zähler hinzu. Den Punkt bei der bisher so heimstarken Fortuna verdiente sich der VfL durch eine couragierte Leistung. Mit 21 Gegentoren haben die Lila-Weißen die schwächste Abwehr der Liga. In der spielfreien Zeit gab es einen 4:2-Sieg im Test beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Hier lag der Schwerpunkt auf tiefem Verteidigen und schnellem Umschalten.

Der SV Wehen legte einen guten Start in die Saison hin. Nach drei Spieltagen hatte Wiesbaden sieben Zähler auf dem Konto und stand punktgleich mit dem HSV und Magdeburg an der Tabellenspitze. Doch seit diesem guten Auftakt ging es für den Aufsteiger bergab. Die Bilanz der letzten sechs Liga-Partien steht bei zwei Remis und vier Niederlagen. Die beiden Remis gab es ausgerechnet daheim gegen Schalke und HSV (jeweils 1:1).

Zudem lieferte das Team von Markus Kauczinski RB Leipzig im Pokal (2:3) einen tollen Fight. Mit der Negativserie sind die Hessen aber inzwischen auf Platz 15 abgerutscht. Die Dreierkette mit den Sommer-Neuzugängen Martin Angha, Marcus Mathisen und Aleksandar Vukotic funktioniert gut. Elf Gegentore in neun Partien können sich sehen lassen. Doch in der Offensive sind sieben Treffer der zweitschwächste Wert nach Braunschweig (6 Tore). Zuletzt wurde Stürmer Ivan Prtajin mit einem Muskelfaserriss schmerzlich vermisst.

Osnabrück - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Düsseldorf (A), 2:2 Kaiserslautern (H), 2:1 HSV (H), 0:7 Hannover (A), 0:1 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:5 VfB Stuttgart (A), 1:1 HSV (H), 0:2 Hannover (A), 2:3 RB Leipzig (H), 0:2 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Wiesbaden: 4:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 2:6 (H)

Nach 28 Duellen führt Wiesbaden den Vergleich mit 14 Siegen, bei acht Niederlagen und sechs Remis klar an. Letztmals standen sich beide Teams im Februar 2023 an der Bremer Brücke gegenüber. Der VfL siegte mit 4:1. Das war die einzige Niederlage des SVWW in den letzten sieben Pflichtspielen gegen den VfL (4S, 2U). In der 2. Liga haben die Hessen auch nur eines von sechs Spielen gegen die Lila-Weißen verloren (3 S, 2U). In drei Gastspielen in Osnabrück holte Wehen sieben Punkte.

Wiesbaden hat fünf seiner sieben Tore im zweiten Durchgang erzielt und acht seiner elf Gegentore nach dem Seitenwechsel kassiert. Setzt sich diese Tendenz fort, dürfte die Wette „Mehr Tore in HZ 2″ eine gute Option sein. Sie wird von Happybet mit einer Quote von 1,97 belohnt. Weitere Infos über den Buchmacher liefert unser Happybet Test!

Unser Osnabrück - Wiesbaden Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Schaut man auf den direkten Vergleich, dürfen sich die Gäste zurecht Hoffnung auf etwas Zählbares machen. Für uns spielen aber auch die Formkurve und die Entwicklung eine große Rolle. Hier hat der VfL etwas die Nase vorne. So trauen wir den Hessen nicht mehr als einen Punkt zu. Da die Abwehr der Lila-Weißen immer noch nicht sattelfest ist, dürften auch ein paar Tore fallen.