Österreich - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2023

Unser Österreich - Belgien Tipp zum EM Quali Spiel am 13.10.2023 lautet: Wie im Hinspiel gibt es in diesem spannenden Duell auch dieses Mal wieder Tore auf beiden Seiten.

Im altehrwürdigen Ernst-Happel-Stadion von Wien treffen am Freitag die Nationalteams von Österreich und Belgien aufeinander. Im Duell der punktgleich an der Spitze stehenden Mannschaften entscheidet sich wohl, wer die Gruppe F der EM-Quali als Erster abschließen und damit bei der Auslosung im Dezember in den begehrten Topf 1 kommen wird.

Beide Teams sind bislang ungeschlagen durch die Quali marschiert, nach dem Remis im Hinspiel sehen wir hier keinen Favoriten. Entsprechend würden wir von Siegwetten Abstand nehmen. Da sich beide bisher sehr treffsicher zeigten und beide den ersten Platz wollen, tendieren wir zur Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Österreich vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Österreich hat in den letzten 11 Heimspielen immer getroffen.

Belgien hat mit 13 erzielten Toren die meisten in der EM-Quali-Gruppe F.

Beide Teams trafen in allen bisherigen 5 Qualifikationsspielen.

Österreich vs Belgien Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Buchmacher sehen in diesem Duell keinen Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,50 bis 2,85. Ein Remis ist mit Quoten bis 3,25 verbunden. Wer hier wirklich auf ein Ergebnis tippen will, sollte sich mit einer Freiwette ohne Einzahlung absichern.

Für die „Doppelte Chance 1X“, also mindestens einen Punkt für Österreich, gibt es noch Wettquoten bis 1,55. Allzu viele Tore erwarten die Buchmacher nicht. Für die Wettoption „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten über 2,00. Die Gegenwette liefert Werte bis 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Belgien Prognose: Umkämpftes Duell um Platz 1

Ein Sieg aus den letzten drei Partien fehlt der österreichischen Nationalmannschaft noch zur sicheren Qualifikation für die EM 2024. Da man noch in Aserbaidschan und in Estland antreten muss, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann das Ticket gelöst wird. Gerne würde das die ÖFB-Elf aber schon am Freitag vor den heimischen Fans erledigen.

Bisher hielt sich Österreich ziemlich schadlos. Von den fünf Qualifikationsspielen hat das Team von Ralf Rangnick vier gewonnen. Im verbliebenen Match gab es ein 1:1 in Belgien, in das die Österreicher für viele Experten als doch recht klarer Außenseiter gegangen waren.

In der bisher letzten Partie gewann die rot-weiß-rote Auswahl, ebenfalls für viele etwas überraschend, recht klar mit 3:1 in Schweden und ebnete damit den Weg für das Turnier im nächsten Jahr. Das Torverhältnis der Österreicher aus den bisherigen fünf Qualifikationsspielen steht bei 12:4. In allen fünf Begegnungen hat die Alpenrepublik getroffen.

Sie traf überhaupt in ihren letzten neun Länderspielen. Nimmt man nur die Spiele im eigenen Land, dann traf Österreich dort in jeder Partie seit fast zwei Jahren. Konkret sind es elf Heimspiele, in denen die Österreicher in Folge treffen konnten. In vier der letzten fünf Heim-Begegnungen gab es sogar mindestens zwei eigene Treffer.

Österreich - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 3:1 Schweden (A), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Schweden (H), 1:1 Belgien (A), 2:1 Estland (H)

Letzte 5 Spiele Belgien: 5:0 Estland (H), 1:0 Aserbaidschan (A), 3:0 Estland (A), 1:1 Österreich (H), 3:2 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele Österreich vs Belgien: 1:1 (A), 0:2 (H), 4:4 (A), 0:0 (H), 1:1 (A)

Über die Interwetten App habt ihr Zugriff auf das volle Spektrum des Wettanbieters und damit auch zum Beispiel auf Wetten zu Gunsten der Belgier. Die haben ihre letzten drei Qualifikationsspiele alle zu Null gewonnen, allerdings hießen die Gegner zweimal Estland und einmal Aserbaidschan.

Überhaupt haben die Roten Teufel in den bisherigen fünf Partien erst einen Gegentreffer kassiert, jenen beim 1:1 zuhause gegen Österreich. In den anderen vier Partien schossen sie im Schnitt drei Tore, so auch etwa beim klaren 3:0-Erfolg in Schweden am 1. Spieltag.

Von ihren letzten neun Länderspielen auf des Gegners Platz haben sie nur das beim niederländischen Nachbarn vor etwas mehr als einem Jahr verloren. Seit fünf Auswärtspartien sind die Belgier ungeschlagen und haben die letzten vier gewonnen. Bei drei dieser letzten vier Auswärtserfolge erzielten sie jeweils drei eigene Treffer.

Interessant ist ein Blick in die Geschichte: Die ersten neun direkten Duelle zwischen 1925 und 1959 gingen mit 36:10 Toren alle an die Österreicher. In den jüngsten sechs Duellen seit 1978 holte das ÖFB-Team dann keinen Sieg mehr. Es gab vielmehr zwei Pleiten und vier Remis - so wie im Hinspiel der laufenden Qualifikation in Brüssel.

Unser Österreich - Belgien Tipp: „Beide Teams treffen“

Österreich ist seit acht Länderspielen ungeschlagen und hat sechs davon gewonnen. Belgien ist seit sieben Matches ungeschlagen und hat fünf davon gewonnen. Beide Teams stehen punktgleich an der Spitze der Gruppe F, das Hinspiel endete remis. Man müsste hier die Münze werfen, um sich auf einen Sieger festzulegen. Das machen wir natürlich nicht.

Beide Kontrahenten konnten in allen bisherigen Qualifikationsspielen treffen, beide wollen mit einem Sieg auf Platz 1 springen, der ihnen in den verbleibenden zwei Partien dann wohl nicht mehr zu nehmen wäre. Entsprechend erwarten wir einen munteren Schlagabtausch und abermals Tore auf beiden Seiten.