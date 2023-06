Österreich - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2023

Unser Österreich - Schweden Tipp zum EM-Quali Spiel am 20.06.2023 lautet: In der Quali-Gruppe F kämpfen drei Teams um zwei EM-Tickets. Österreich dürfte dabei mit einem Erfolg am Dienstag gegen Schweden einen wichtigen Sieg einfahren.

In der Qualifikationsgruppe F für die EURO 2024 ist Belgien eigentlich der große Favorit. Doch nach drei Spieltagen wird die Tabelle von Österreich angeführt. Die ÖFB-Auswahl ist mit zwei Siegen gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) sowie einem 1:1 in Belgien hervorragend in die Quali gestartet. Wollen die Rot-Weiß-Roten auf der Pole Position in die Sommerpause gehen, brauchen sie im Heimspiel am Dienstag gegen Schweden mindestens einen Punkt. Wir entscheiden uns am Ende bei diesem Spiel mit einer Quote von 2,05 bei Happybet sogar für die Wette „Sieg Österreich“.

Darum tippen wir bei Österreich vs Schweden auf „Sieg Österreich“:

Österreich ist seit 5 Länderspielen ungeschlagen



Die ÖFB-Auswahl ist in Pflichtspielen gegen die Skandinavier noch ohne Heimniederlage



„Blagult“ konnte lediglich eines der letzten 5 Duelle gegen die ÖFB-Elf gewinnen



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Schweden Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, haben die Schweden auf Rang 22 gegenüber der ÖFB-Auswahl auf Platz 32 eigentlich die Nase vorne.

Trotzdem schicken die besten Wettanbieter bei der Österreich vs Schweden Prognose die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,07 als leichte Favoriten aufs Feld. Ein Sieg der Gäste wird mit Quoten im Schnitt von 3,63 belohnt.

Österreich vs Schweden Prognose: Gibt es für die Schweden in Wien erneut nichts zu holen?

Nachdem Österreich die WM 2022 verpasst hat, soll Nationaltrainer Ralf Rangnick das Land zur dritten EM-Teilnahme in Folge führen. Unter dem deutschen Coach hat die ÖFB-Auswahl auch schon einige Fortschritte gemacht. Die Mannschaft hat den proaktiven Spielstil von Rangnick schnell angenommen. Zudem hat der Ex-Trainer von Schalke und Leipzig an der Mentalität der Spieler gearbeitet. Die Profis glauben selbst gegen scheinbar übermächtige Gegner an sich.

So glückte beispielsweise im November 2022 ein 2:0-Heimsieg gegen Italien. Die Bilanz von Rangnick ist mit fünf Siegen, einem Remis und vier Niederlagen aber noch ausbaufähig. Zudem fehlt im Kader eine klare Nummer 1, während man im Sturm zu sehr von Marko Arnautovic abhängig ist. Doch seit fünf Partien ist die ÖFB-Auswahl ungeschlagen. Mit dem 1:1 am Samstag in Belgien konnte Österreich den ersten Platz in der Gruppe F verteidigen. David Alaba ist der Schlüsselfaktor für die defensive Stabilität. Zudem bleibt die Elf immer mutig und lässt sich nicht zu weit hinten reindrängen.

Die Schweden haben die WM 2022 ebenfalls verpasst. Im Playoff-Finale setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Polen. So ist die EM im kommenden Jahr das große Ziel der Skandinavier. Bei Europameisterschaften war „Blagult“ in den letzten Jahrzehnten eigentlich Stammgast. Seit der EURO 2000 haben die Schweden keine EM-Endrunde mehr verpasst. Der Verband setzt dabei weiter auf Coach Janne Andersson, der die Mannschaft schon seit Juni 2016 betreut.

Doch auch in der Nations League 2022/23 musste das Land mit dem letzten Platz in der Gruppe B4 hinter Serbien, Norwegen und Slowenien sowie dem Abstieg in die Liga C eine Enttäuschung hinnehmen. In die EM-Quali starteten die Skandinavier mit einer 0:3-Heimpleite gegen Belgien. Dann folgte ein 5:0-Heimsieg gegen Aserbaidschan. Am Freitag absolvierte die Mannschaft ein Testspiel gegen Neuseeland, welches mit 4:1 gewonnen wurde.

Österreich - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Belgien (A), 2:1 Estland (H), 4:1 Aserbaidschan (H), 2:0 Italien (H), 1:0 Andorra



Letzte 5 Spiele Schweden: 4:1 Neuseeland (H), 5:0 Aserbaidschan (H), 0:3 Belgien (H), 2:1 Island (H), 2:0 Finnland (H)



Letzte 5 Spiele Österreich vs Schweden: 2:0, 4:1, 1:1, 1:2, 2:1



Beide Nationalmannschaften trafen schon 36 Mal aufeinander. Österreich führt die Bilanz mit 18 Siegen zu zwölf Niederlagen an. Von den letzten fünf Vergleichen konnten die Skandinavier nur eines für sich entscheiden und kassierten in diesem Zeitraum drei Niederlagen gegen die ÖFB-Auswahl. Zu Gast auf österreichischem Boden ging „Blagult“ lediglich in einem von 17 Spielen als Sieger vom Feld, bei elf Niederlagen. Dieser 2:0-Erfolg in einem Testspiel stammt aus dem Februar 2009.

Unser Österreich - Schweden Tipp: Sieg Österreich

Die jüngsten zwei klaren Siege machen den Schweden Hoffnung. Zudem hat man nur eines der letzten acht Länderspiele verloren. Doch in diesem Zeitraum ging es nicht gerade gegen viele namhafte Gegner. Die Östrerreicher treten dagegen unter Rangnick immer sicherer und selbstbewusster auf. Da auch der direkte Vergleich gegen „Blagult“ in Heimspielen klar für die ÖFB-Auswahl spricht, trauen wir den Rot-Weiß-Roten am Dienstag den nächsten Sieg zu.