Österreich - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Österreich - Türkei Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 26.03.2024 lautet: Christoph Baumgartner erzielte beim letzten Länderspiel nach sechs Sekunden das schnellste Tor der ÖFB-Geschichte. Unseren Wett Tipp heute leiten wir aus den letzten Ergebnissen der Gastgeber ab.

Die ÖFB-Auswahl startete gegen die Slowakei mit acht Bundesliga-Spielern in der Anfangsformation, ging nach wenigen Sekunden in Führung und tütete in der 82. Spielminute den dritten 2:0-Erfolg in Serie ein. Für das Heimspiel gegen die türkische Auswahl ist somit eine Menge Selbstvertrauen vorhanden. Hängende Gesichter gab es hingegen bei Vincenzo Montella und seiner Mannschaft, die das erste von zwei Testspielen dieser Länderspielpause mit 0:1 gegen Ungarn verloren haben.

Unser Wett Tipp heute hätte für beide Mannschaften im letzten Auftritt getroffen. Wir spielen „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,73 bei Betway.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Österreich vs Türkei auf „Unter 2,5 Tore“:

Österreich hat die letzten 4 Länderspiele allesamt zu Null gewonnen.

Die türkische Auswahl hat in den letzten beiden Länderspielen insgesamt nur ein Tor erzielt.

Die letzten 4 Spiele der ÖFB-Auswahl wurden mit „Unter 2,5 Toren“ abgepfiffen.

Österreich vs Türkei Quoten Analyse:

Trainiert Ralf Rangnick eine Mannschaft, ist diese meist mit einem unangenehm intensiven Pressing ausgestattet. Das ÖFB-Team ist keine Ausnahme. Die EM 2024 Wettanbieter geben den Gastgebern im Testspiel gegen die Türkei mit Quoten bis 2,00 eine Art Vorschusslorbeeren.

Unabhängig vom letzten Auftritt der „A-Yildizlilar“ kann der Quotenvergleich nicht betrachtet werden. Vincenzo Montella blieb mit der türkischen Auswahl zum zweiten Mal in Folge sieglos und hat bei Siegquoten von 3,60 bis 4,00 in diesem Duell keine Geschenke zu erwarten.

Österreich vs Türkei Prognose: Disziplin und Umschaltbewegung

Ralf Rangnick formt im deutschen Nachbarland eine unangenehme Truppe, die jeden Gegner vor Probleme stellen kann. Intensives Pressing und zielstrebige Umschaltmomente fallen ebenso in das Repertoire der ÖFB-Auswahl wie zuletzt das Sieger-Gen. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen die Slowakei war bereits der dritte 2:0-Sieg in Serie und der vierte Zu-Null-Sieg in Folge. Defensiv ist die Rangnick-Mannschaft nur schwer aus dem Konzept zu bringen.

Schon die EM-Qualifikation zeigte, wie schwierig die Begegnungen mit Österreich sein können. Das ÖFB-Team gewann sechs von acht Partien (19 Punkte), hatte ein Torverhältnis von 17:7 Treffern und ließ nur Belgien (20 Punkte) in der Qualifikationsgruppe F den Vortritt. Die letzten vier Auftritte der Gastgeber wurden allesamt mit weniger als drei Treffern abgepfiffen, was in erster Linie der starken Verteidigung der Hausherren zuzuschreiben war. Das war schon in den letzten Duellen mit der Türkei ein Thema, als Österreich in zwei der letzten drei Aufeinandertreffen kein Gegentor zugelassen hat.

Österreich - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:0 Slowakei (A), 2:0 Deutschland (H), 2:0 Estland (A), 1:0 Aserbaidschan (A), 2:3 Belgien (H).

Letzte 5 Spiele Türkei: 0:1 Ungarn (A), 1:1 Wales (A), 3:2 Deutschland (A), 4:0 Lettland (H), 1:0 Kroatien (A).

Letzte 5 Spiele Österreich vs. Türkei: 1:2 (H), 2:0 (H), 0:0 (H), 0:2 (A), 2:4 (H).

Ebenso wie die Rangnick-Mannschaft lief die Auswahl von Vincenzo Montella im vergangenen Testspiel mit einer 4-2-3-1 Formation auf. Der größte Unterschied: Österreich gewann (2:0 vs. Slowakei), die Türkei verlor (0:1 vs. Ungarn). Nachdem die „Ay-Yildizlilar“ schon im abschließenden Qualifikations-Gruppenspiel gegen Wales nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, fehlte es dem Angriff der Gäste erneut an Effektivität im Offensivspiel.

Die türkische Nationalmannschaft hat nur ein Tor in den letzten zwei Länderspielen erzielt und gegen Ungarn trotz 16:8 Schüssen und 6:5 Torschüssen keinen Treffer erzielt. Zumindest in der Defensive gab es wenig zu beklagen. Vier der letzten fünf Auftritte endeten mit „Unter 1,5 Gegentoren“ für die Montella-Elf.

Wir trauen einem disziplinierten Gastgeber erneut ein Spiel ohne Gegentor zu, haben die türkische Defensive aber ebenfalls auf dem Zettel. In dieser Konstellation ist die Quote von 1,85 bei Betway für „Beide Teams treffen: Nein“ ein spielbares Angebot.

Unser Österreich - Türkei Tipp: Unter 2,5 Tore

Der Rangnick-Stil ist bei jedem Spieler der ÖFB-Auswahl fest verankert und bringt den Gastgebern eine hohe Baseline in der Verteidigung. Österreich hat seit vier Länderspielen kein Gegentor kassiert. Auf der anderen Seite waren die türkischen Akteure vor dem gegnerischen Kasten zuletzt nicht konsequent genug.