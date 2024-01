Pacers - Bucks Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2024

Unser Pacers - Bucks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 04.01.2024 lautet: Beim Duell zwischen den Pacers und den Bucks treffen zwei der besten Offensiven der NBA aufeinander, beide Teams haben jedoch große Probleme in der Verteidigung. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute vor allem Tyrese Haliburton in der Pflicht, viele Punkte zu erzielen.

Die Pacers stoppten im vergangenen Spiel die 15 Partien andauernde Heimsieg-Serie der Bucks und gewannen am Ende mit 122:113. Während Giannis Antetokounmpo wieder einmal mit einem 30-Punkte-Triple-Double eine Monster-Performance ablieferte, hielt sich Haliburton für die Pacers etwas zurück und kam am Ende auf nur 26 Punkte.

Wir erwarten in dieser Hinsicht zumindest keine Stagnation und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Haliburton Über 25,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,83 bei Betano.

Darum tippen wir bei Pacers vs Bucks auf „Haliburton Über 25,5 Punkte“:

Haliburton erzielte in 6 der letzten 10 Heimspiele mindestens 26 Punkte.

Die Pacers erzielen in dieser Saison im Schnitt in Heimspielen 127,7 Punkte.

Haliburton erzielte in 3 der letzten 4 Partien gegen die Bucks mindestens 26 Punkte.



Pacers vs Bucks Quoten Analyse:

Auf dem Zwei-Weg-Markt wird der aktuelle Second-Seed des Ostens naturgemäß als Favorit gegen die Pacers gesehen und bekommt eine Siegquote von 1,65 zugewiesen. Für den zweiten Sieg der Pacers in Folge gegen Milwaukee vergeben die Bookies eine Quote von 2,30.

Der „Greek Freak“ auf Seiten der Bucks wird dabei als Spieler mit dem höchsten Punkte-Potenzial angesehen. Die Over-/Under-Line des Griechen liegt bei schlappen 35,5 Punkten und einer Quote von jeweils etwa 1,85. Einen Tipp darauf könnt ihr übrigens auch ganz bequem über euer mobiles Endgerät und die tolle Betano Sportwetten App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Bucks Prognose: Reißt die Siegesserie der Pacers?

Die Pacers stellen mit einem Offensiv Rating in Höhe von 122,5 den besten Angriff der NBA. Da das Team von Rick Carlisle jedoch auch die fünftschlechteste Defensive der gesamten Liga aufs Parkett zaubert, liegt Indiana mit einer Bilanz von 18-14 nur auf Rang 6 im Osten.

Vor allem der junge Amerikaner Tyrese Haliburton ist das Gesicht des phänomenal guten Angriffs der Pacers, die übrigens in diesem Jahr ihrem Namen gerecht werden und die zweitschnellste Pace der NBA spielen. Haliburton erzielte in dieser Saison bisher im Schnitt 24,7 Punkte, 4,2 Rebounds pro Spiel und spielt mit 12,7 die meisten Assist der gesamten Liga. Dabei legt der Guard einen enorm guten Effizienzwert mit einem True Shooting von über 63 Prozent an den Tag.

Die Bucks hatten vor allem zu Beginn der Saison mit dem Wegfall der On-Ball-Defense von Jrue Holiday zu kämpfen und konnten in dieser Saison bisher nicht gerade durch ihre gute Verteidigung glänzen. Da der Offensive durch Neuzugang Damian Lillard und Superstar Giannis Antetokounmpo jedoch keine Grenzen gesetzt sind und das Zusammenspiel der beiden Allstars immer geschmeidiger daherkommt, stehen die Bucks mit einer Bilanz von 24-9 auf dem zweiten Platz im Osten.

Im Offensiv Rating stehen die Mannen von Rookie Coach Adrian Griffin auf dem vierten Platz der Liga, in der Defensive konnte man sich immerhin auf einen recht durchschnittlichen 18. Platz im Ligavergleich hocharbeiten. Der „Greek Freak“ bleibt jedoch der mit Abstand wichtigste Spieler der Bucks und erzielte in der laufenden Saison geschmeidige 31 Punkte, 11,3 Rebounds und 5,7 Assists im Schnitt pro Partie.

Pacers - Bucks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 122:113 Bucks (A), 140:126 Knicks (H), 120:104 Bulls (A), 123:117 Rockets (A), 110:117 Magic (H).

Letzte 5 Spiele Bucks: 113:122 Pacers (H), 119:111 Cavaliers (A), 144:122 Nets (A), 122:129 Knicks (A), 130:111 Knicks (A).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Bucks: 122:113 (A), 126:140 (A), 128:119 (A), 126:124 (H), 136:149 (H).



Indiana konnte die letzten vier Spiele gewinnen, nachdem zuvor eine schwierige Phase mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen verkraftet werden musste. Die Bucks hingegen gewannen ihrerseits 19 der letzten 24 Spiele und verloren in diesem Zeitraum nie zweimal hintereinander. Im direkten Vergleich konnte das Team aus Indianapolis zuletzt öfters das Oberwasser behalten und gewann drei der letzten fünf Partien gegen die Bucks. Dabei erzielten die Pacers im Schnitt beachtliche 127,7 Punkte pro Spiel, was Milwaukee mit 129,0 Punkten im Schnitt sogar noch übertreffen konnte.

So könnte auch zum Beispiel eine Wette auf die Gesamtpunktzahl im kommenden Duell zwischen den beiden Teams aus der Central Division eine Überlegung wert sein. Die Over-/Under-Line liegt hierbei jedoch bei beachtlichen 258,5 Punkten. Eine Wette zum Beispiel auf eine niedrigere Punkte-Ausbeute könnte man jedoch ganz risikofrei in Verbindung mit der Betano 20€ Freiwette abgeben. Übrigens fielen in den letzten fünf Spielen der Bucks 244,6 Punkte, in jenen der Pacers 238,4 Punkte im Schnitt.

Unser Pacers - Bucks Tipp: Haliburton Über 25,5 Punkte

Tyrese Haliburton spielt in dieser Saison offensiv eine historisch gute Saison und steht im offensiven Plus-Minus mit einem Wert von +9,5 auf dem ersten Platz in der NBA. Der Guard der Pacers trifft seine Dreier mit über 40 Prozent, worauf auch die starke Drop-Defense der Bucks um Brook Lopez und Antetokounmpo wenig Einfluss nehmen kann. Wir erwarten ein starkes Spiel des US-Superstars im kommenden Duell vor heimischem Publikum.