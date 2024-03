Pacers - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2024

Unser Pacers - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 19.03.2022 lautet: Auf den ersten Blick sind die Hausherren die klaren Favoriten. Doch im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen durchaus ein enges Spiel zu.

Das Spitzenspiel der NBA in der Nacht von Montag auf Dienstag (MEZ) steigt im Bankers Life Fieldhouse. In einem Central-Division-Duell empfangen die Pacers (38-30) die Cavaliers (42-25). Cleveland ist im Osten immer noch die Nummer 3 hinter den Celtics und den Bucks. Indiana hält dagegen aktuell mit Rang 6 den ersten direkten Playoff-Rang, hat aber gleich zwei Verfolger dicht im Nacken sitzen. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite der Hausherren.

Wir rechnen mit einem etwas engeren Duell und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette „Sieg Cavaliers mit HC +10,5″.

Darum tippen wir bei Pacers vs Cavaliers auf „Sieg Cavaliers mit HC +10,5″:

Cleveland konnte 7 der letzten 10 Duelle gegen Indiana gewinnen

Die Pacers haben 5 der jüngsten 6 Spiele als Favorit nach einem Sieg verloren

Die Cavs haben die vergangenen 6 Partien nach einer Auswärtsniederlage gewonnen



Pacers vs Cavaliers Quoten Analyse:

Die Hausherren sind in diesem Duell laut den Wettquoten mit einem Spread von minus 8 die recht klaren Favoriten. So gibt es bei den neuen Wettanbietern für einen Sieg von Indiana nur Quoten im Schnitt von 1,32.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei der Pacers vs Cavaliers Prognose für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,40. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei diesem Matchup bei 224 Zählern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Cavaliers Prognose: Kommt die Cavs-Defense wieder in Schwung?

Die Pacers feierten am Samstag einen 121:100-Heimsieg gegen die Nets. Damit hat Indiana drei der letzten vier Spiele gewonnen und steht auf dem ersten direkten Playoff-Platz. Der Vorsprung vor Miami und Philadelphia beträgt aber gerade mal ein halbes Spiel. Die große Stärke von Indy ist natürlich die Offense. Mit 123,1 PPG ist das Team von Coach Rick Carlisle die Nummer 1 in der NBA. Zudem führt man Statistiken wie „Assists per Game“ und „Field Goal Percentage“ an.

Dafür haben die Pacers große Probleme mit ihrer Defense. Hier reichen 121,2 zugelassene Punkte pro Spiel nur für Rang 29. Lediglich Washington, das mit einer Bilanz von 11-57 das Schlusslicht der NBA ist, steht mit 124 „Opponents PPG“ noch schlechter da. In den letzten drei Spielen war die Mannschaft mit im Schnitt zehn Offensive Rebounds sehr aggressiv. Zudem konnten die „Blue and Gold“ ihre eigenen Turnover runterfahren. Die Heimbilanz steht bei 21-14.

Am Samstag kassierten die Cavaliers eine 103:117-Niederlage bei den Houston Rockets. Damit hat Cleveland in den letzten vier Partien dreimal verloren. Durch die Negativserie sind die Männer von Coach J.B. Bickerstaff im Osten auf Platz 3 hinter den Bucks (44-24) zurückgefallen. Der klare Spitzenreiter sind immer noch die Celtics (53-14). Schon in der vergangenen Saison hatten die Cavs die beste Defense der NBA. Bis zum All-Star-Break konnte das Franchise aus Ohio an diese Bilanz anknüpfen.

Ein Defensive Rating von 110,3 bedeutete Rang 2. Doch seitdem tut sich die Abwehr schwer. Das Rating steht nur noch bei 112,8, was lediglich noch für Rang 17 im Liga-Vergleich reicht. Hinzu kommen Verletzungen von Spielern wie Evan Mobley und Ty Jerome. Zudem hatte der Spielplan zuletzt einige schwierige Gegner zu bieten. Die Offense steht mit 113,6 PPG sowieso nur auf dem 18. Platz. Die Auswärtsbilanz von 20-12 kann sich aber durchaus sehen lassen.

Pacers - Cavaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 121:100 Nets (H), 129:132 Bulls (H), 121:111 Thunder (A), 111:97 Magic (A), 111:113 Timberwolves (H)

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 103:117 Rockets (A), 116:95 Pelicans (A), 111:117 Suns (H), 101:120 Nets (H), 113:104 Timberwolves (H)

Letzte 5 Spiele Pacers vs Cavaliers: 121:116 (H), 125:113 (A), 105:115 (A), 103:122 (H), 135:126 (H)



Nach 209 Regular Season Games führen die Pacers die Bilanz mit 108 Siegen zu 101 Niederlagen an. Die ersten beiden Duelle in dieser Saison gingen an Indiana. In den vergangenen beiden Saisonen entschied Cleveland aber immer den Vergleich für sich. Nach einem 4-0 in der Saison 2021/22 folgte 2022/23 ein 3-1. Davor hatte aber Indy zwei Spielzeiten in Serie für sich entschieden (3-0, 2-1). Schaut man auf die letzten zehn Kräftemessen führen die Cavs mit 7-3.

In elf der letzten 13 Auswärtsspiele der Cavaliers wurde das Punkte-„Über/Unter“ nicht übertroffen. Das gleiche gilt für sechs der vergangenen acht Matches der Pacers. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Interwetten für den Tipp „Unter 223,5 Punkte“ eine 1,85. Für Wetten bei diesem Anbieter über Handy oder Tablet empfehlen wir die Interwetten App.

Unser Pacers - Cavaliers Tipp: „Sieg Cavaliers mit HC +10,5″

Die Formkurve und der Heimvorteil sprechen natürlich für Indiana. Zudem haben die Hausherren weniger Verletzungssorgen. Außerdem konnten die Pacers schon die ersten beiden Duelle in dieser Saison für sich entscheiden. Doch in der Eastern Conference haben die Cavs immer noch die Nase vorne. Dabei sollten die Gäste die Offense der Hausherren vor allem bei den Field Goals ein wenig einbremsen können.

Ob das für einen Auswärtssieg reicht, ist fraglich. Wir glauben aber, dass Cleveland das Duell recht eng gestalten und einen virtuellen Vorsprung von 10,5 Punkten nach Hause bringen kann.