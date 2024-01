Pacers - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 09.01.2024

Unser Pacers - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 09.01.2024 lautet: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen stehen sich Indiana und Boston gegenüber. Im Wett Tipp heute rechnen wir damit, dass die Hausherren dieses Mal mithalten können.

Die Pacers gingen mit der aktuell längsten Siegesserie der NBA in ihr Heimspiel am Sonntag gegen die Celtics. Nach sechs Erfolgen hintereinander musste Indiana mit einem 101:118 dann aber den Platz wieder mal als Verlierer verlassen.

Doch die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich sehr schnell. Schon am Montagabend Ortszeit kommt es im Bankers Life Fieldhouse zum Rematch der beiden Mannschaften.

Wir spielen mit einer Quote von 1,86 bei NEObet den Wett Tipp heute „Sieg Pacers mit HC +3,5″.

Darum tippen wir bei Pacers vs Celtics auf „Sieg Pacers mit HC +3,5″:

Die Pacers haben die beste Offense der Liga

Indiana hat nur eines der vergangenen 7 Spiele verloren

Die Hausherren werden nach der Niederlage am Sonntag einige Anpassungen vornehmen

Pacers - Celtics Quoten Analyse:

Boston ist mit einer Bilanz von 28-7 die Nummer 1 in der NBA. Indiana steht mit einem Record von 20-15 auf Platz 7 im Osten. So gehen die Gäste auch bei der Pacers vs Celtics Prognose als leichte Favoriten ins Rennen.

Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten im Schnitt von 1,63. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2,30 belohnt. Wer auf Indiana setzen möchte, kann dafür einen Wettgutschein verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Celtics Prognose: Hat Indiana aus der Niederlage gelernt?

Mit sechs Siegen in Serie, zum Teil gegen absolute Top-Teams der Liga wie Meister Denver Nuggets, setzten die Pacers ein Ausrufezeichen und kletterten in der Eastern Conference auf einen direkten Playoff-Rang. Zudem hatte das Team aus Indiana mit 127 Punkten pro Spiel auch die beste Offense der NBA. Doch gegen die Celtics kam das Team von Coach Rick Carlisle nicht ins Rollen. Vor allem gegen die aktive Defense der Celtics fand man keine Antwort.

Auch Point Guard Tyrese Haliburton kam lediglich auf 17 Punkte und sieben Assists. Von der Dreierlinie hatten die Hausherren mit acht von 42 Versuchen große Probleme. Auch am Brett hatten die „Blue & Gold“ mit 38-56 Rebounds das Nachsehen. Schon nach dem ersten Viertel lag man mit 17:29 zurück. Das war die schwächste Punkte-Ausbeute nach dem ersten Quarter in dieser Saison. Zudem waren 101 Zähler nach dem Ende der Partie die niedrigste Ausbeute für Indiana in der laufenden Spielzeit.

Die Celtics sind nicht nur die Nummer 1 in der kompletten NBA, Boston hat auch das zweitbeste Offensive Rating (120,8) sowie das zweitbeste Defensive Rating (110,2) der Liga. Außerdem wusste gegen Indiana vor allem die Defense zu überzeugen. Dabei hatten die Gäste mit den Turnovers Probleme und gaben den Ball 18 Mal her, was zu 24 Punkten für die Pacers führte, während Indiana sich nur neun Turnovers leistete. Auch an der Freiwurflinie wurden gerade mal zehn von 19 Versuchen verwandelt.

Doch das Team aus Massachusetts konnte sich auf seine zwei Topstars verlassen. Jayson Tatum sorgte mit 38 Punkten und acht Triples für einen persönlichen Saison-Bestwert. Jaylen Brown legte 31 Zähler oben drauf. Dabei verpasste Kristaps Porzingis verletzungsbedingt einen Großteil der Partie. Vor allem im ersten Quarter sind die Celtics stark. Mit 25,9 erlaubten Punkten und einem Net Rating von 21,2 ist man im ersten Viertel das Top-Team der Liga.

Pacers - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 101:118 Celtics (H), 150:116 Hawks (H), 142:130 Bucks (H), 122:113 Bucks (A), 140:126 Knicks (H)

Letzte 5 Spiele Celtics: 118:101 Pacers (A), 126:97 Jazz (H), 123:127 Thunder (A), 134:101 Spurs (A), 120:118 Raptors (H)

Letzte 5 Spiele Pacers vs Celtics: 101:118 (H), 122:112 (H), 155:104 (A), 120:91 (A), 138:142 (H)

Beide Teams haben in dieser Saison schon dreimal gegeneinander gespielt. Am 1. November siegten die Celtics daheim klar mit 155-104. Dann eliminierten die Pacers den Kontrahenten mit einem 122-112-Heimerfolg im Viertelfinale des In-Season-Tournaments. Das dritte Duell am Sonntag ging wie erwähnt wieder an Boston. Das Franchise aus Massachusetts führt den Vergleich mit 108-84 an. Seit der Saison 2015/16 wartet Indiana auf eine positive Saisonbilanz gegen die Celtics.

Schaut man auf die vergangenen 18 Duelle, hat Boston mit 13 Siegen und nur für Niederlagen die Nase vorne. Es treffen am Montag auch die Teams mit dem besten Offensive-Rating aufeinander. Wird der Wert von 244,5 Punkten überboten, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 1,87. Kunden des Anbieters sollten sich den Bwin Freebet Code nicht entgehen lassen.

Unser Pacers vs Celtics Tipp: Sieg Pacers mit HC +3,5

Nachdem die beste Offense der Liga so wenig Punkte wie noch nie in dieser Saison erzielt hat, ist Indiana auf Wiedergutmachung aus. Die Hausherren werden sicher einige Lehren aus der Niederlage gegen Boston ziehen. Das dürfte auch zu einem deutlich engeren Spiel führen, denn die Celtics sind sicher nicht unschlagbar. Zudem ist unklar, ob Kristaps Porzingis spielen kann. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen knappen Sieg zu.

Unser Pacers Celtics Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Pacers mit HC +3,5″ mit einer Wettquote bei NEObet von 1,86.

