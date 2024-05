Pacers - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2024

Unser Pacers - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 28.05.2024 lautet: Wir sehen in unserem Wett Tipp heute in Spiel 4 abermals Boston gegen die Indiana Pacers im Vorteil.

In den NBA-Playoffs konnte noch nie ein Team nach 0:3-Rückstand aufsteigen. Die Pacers müssen dieses Kunststück schaffen, um doch noch die Finals-Teilnahme zu schaffen. Boston stand im letzten Jahr an genau demselben Punkt, lag mit 0:3 gegen die Miami Heat in den Eastern-Conference-Finals zurück und konnte die Serie mit drei Siegen in Serie noch ausgleichen. Aufgrund der schwachen Defensive der Pacers glauben wir nicht wirklich an einen ähnlichen Verlauf und sehen vielmehr einen Sweep auf Indiana zukommen.

Unser Wett-Tipp heute lautet daher: „Sieg Celtics & Über 215,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Pacers vs Celtics auf „Sieg Celtics & Über 215,5 Punkte“:

Die Celtics sind auswärts in diesen Playoffs noch ungeschlagen..

Die Pacers und die Celtics stellen mit einem Offensiv Rating von 120,7 die besten Angriffe dieser Playoffs.

Boston stellt zudem die drittbeste Defensive dieser Postseason.

Pacers vs Celtics Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen auch in der kommenden Partie die Gäste aus Boston im Vorteil. Daher steht für einen Sieg und den Einzug der Kobolde in die Finals eine Quote in Höhe von 1,34 in den Büchern. Dass den Pacers im Gegenzug der erste Schritt zu einer Aufholjagd gelingen kann, wird mit einer Quote von 3,40 da schon deutlich kritischer gesehen.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt in der kommenden Partie bei 222,5 Punkten und Quoten von jeweils etwa 1,90. In den ersten drei Spielen der beiden Teams in dieser Serie wurde diese Marke jeweils übertroffen und im Schnitt 230,7 Punkte aufgelegt. Solltet ihr mit dem von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher noch keine Erfahrungen gesammelt haben, findet ihr alles Wissenswerte in unserem Bet-at-Home Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Celtics Prognose: Können die Pacers nochmals ohne Haliburton bestehen?

Mangelnden Einsatz kann man den Pacers wirklich nicht vorwerfen. Während viele Experten im Vorlauf der Eastern-Conference-Finals die Boston Celtics ganz locker durch diese Serie spazieren haben sehen, konnten die Pacers zwei der drei Partien extrem eng gestalten, sodass es auch locker 1-2 aus Sicht der Kobolde stehen könnte. Das lag vor allem an der starken Offensive der Pacers, die einfach extrem viel Laune macht.

Auch ohne ihren Dirigenten im Backcourt - Tyrese Haliburton verletzte sich in Spiel 2 der Serie - konnten die Pacers zuletzt beinahe den ersten Sieg feiern, konnten am Ende der Partie jedoch nicht mit dem starken Shooting der Celtics mithalten und leisteten sich einen bitteren Ballverlust. Bei der Niederlage konnte vor allem Andrew Nembhard überzeugen, der auf starke 32 Punkte aus 21 Shooting-Possessions kam und zudem neun Assists verteilte.

Die Celtics konnten sich nach einem heißen Beginn nicht dauerhaft absetzen und lagen Mitte des dritten Viertels mit 18 Punkten zurück. Die folgende Aufholjagd zeigte die Stärken des Teams von Coach Mazzulla eindrucksvoll auf. Während Al Horford von Downtown heiß lief und insgesamt sieben Triples einnetzte, zog die Defense der Kelten merklich an und den Pacers gelangen in den letzten sechs Minuten des Viertels nur noch sechs Punkte. In diesem Zeitraum sammelte Boston sieben Blocks und vernagelte auch in Abwesenheit von Kristaps Porzingis die eigene Zone.

Die Celtics trafen nur etwa 47 Prozent ihrer Würfe und verloren das Duell in der Zone deutlich mit 40:68. Dass am Ende trotzdem ein Sieg heraussprang, lag vor allem am schwachen Shooting der Pacers aus der Distanz, da sie nur fünf Würfe von Downtown einnetzen konnten.

Pacers - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 111:114 Celtics (H), 110:126 Celtics (A), 128:133 Celtics (A), 130:109 Knicks (A), 116:103 Knicks (H).

Letzte 5 Spiele Celtics: 114:111 Pacers (A), 126:110 Pacers (H), 133:128 Pacers (H), 113:98 Cavaliers (H), 109:102 Cavaliers (A).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Celtics: 111:114 (H), 110:126 (A), 128:133 (A), 124:129 (A), 133:131 (H).



Die Celtics gewannen alle fünf Auswärtsspiele in dieser Postseason und legten dabei einen Vorsprung von im Schnitt 11,4 Punkten auf. Die Pacers hingegen waren bis vor dem letzten Spiel vor heimischem Publikum in diesen Playoffs ungeschlagen. Das Team von Rick Carlisle wird auch im vierten Duell mit den Celtics ihr Heil in der Offensive suchen müssen, da für eine effektive Defense gegen das beste Team der Regular Season schlicht das Spielermaterial fehlt. Die Pacers konnten nicht ohne Grund nur zwei der letzten zehn Spiele gegen die Kobolde aus Boston gewinnen.

In den bisherigen sieben Heimspielen der Mannschaft aus Indianapolis konnten aber jeweils mindestens 111 Punkte aufgelegt werden. Trotz des Ausfalls ihres All-Star-Guards Tyrese Halliburton sind die Pacers immer in der Lage heiß zu laufen und werden sich mit allen Mitteln gegen einen Sweep stemmen, sodass eine „Pacers Über 107,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,83 durchaus eine gute Option für euren NBA-Tippschein darstellen könnte. Wir sehen die Celtics jedoch im Vorteil und in diesem Jahr in die NBA-Finals einziehen, was uns vor Augen führt, dass das Spektakel in der besten Basketball-Liga der Welt spätestens am 21. Juni ihr Ende finden wird. Ein Glück, dass da schon die Fußball-EM in Deutschland gestartet ist und ihr bei den tollen EM Wettanbietern auch nach den NBA-Playoffs bestens versorgt werdet.

Unser Pacers - Celtics Tipp: Sieg Celtics & Über 215,5 Punkte

Die Celtics spielen ohne Frage starke Playoffs, traten gegen die Pacers über weite Strecken der Serie, trotz einer 3-0 Führung, aber nicht immer wirklich dominant auf. Wir erwarten ein weiteres enges Spiel gegen mutig kämpfende Pacers, die aus unserer Sicht jedoch abermals nicht genügend Defense auf den Platz bringen werden, um die Kobolde wirklich stoppen zu können.