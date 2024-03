Pacers - Lakers Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Pacers - Lakers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen die Indiana Pacers auf die Los Angeles Lakers. Beide Teams kämpfen im Endspurt der Saison darum, den ungeliebten Weg über das Play-In-Turnier in die Postseason zu vermeiden. Wir erwarten ein spannendes, offensives Spiel.