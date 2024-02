Pacers - Rockets Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2024

Unser Pacers - Rockets Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 07.02.2024 lautet: Im Wett Tipp heute trifft eine der besten Offensiven auf eine der stärksten Defensiven der Liga. Die Pacers können an einem guten Abend jedes Team der Liga schlagen, sind jedoch in der Verteidigung enorm angreifbar. Wir gehen gegen die Rockets von vielen Punkten aus.

Die Pacers stellten über einen langen Zeitraum die beste Offensive der Liga und wandelten dabei in historisch guten Sphären, kühlten zuletzt jedoch etwas ab. Gleiches gilt für die Rockets, die aufgrund einer überraschend guten Defensive einen starken Start in die Saison erwischten, in den letzten Wochen jedoch in der Tabelle durchgereicht wurden.

Wir sehen die Hausherren zwar etwas im Vorteil, die defensive Inkonstanz der Pacers stellt jedoch immer ein Risiko dar. Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Über 237,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Pacers vs Rockets auf „Über 237,5 Punkte“:

In den Spielen der Pacers werden in dieser Saison im Schnitt 246 Punkte erzielt.

In 5 der letzten 10 Spiele der Rockets wurden über 240 Punkte erzielt.

Die Pacers erzielten in 3 der letzten 4 Spiele gegen die Rockets mindestens 120 Punkte.

Pacers vs Rockets Quoten Analyse:

Die Pacers bekommen von den Buchmachern den Heimvorteil zugesprochen und haben mit einer Quote von durchschnittlich 1,35 auch am Zwei-Weg-Markt die Nase vorne. Ein Sieg der zuletzt schwachen Rockets steht mit einer 3,20 zu Buche und käme überraschend.

Dem Team aus Houston werden etwa 116,5 Punkte zugetraut, was gut drei Punkte über dem Saison-Schnitt liegt und an der schwachen Verteidigung der Pacers liegen dürfte. Die Quote für eine Wette darauf, dass die Rockets diese Marke über- bzw. unterschreiten, liegt jeweils bei etwa 1,90. Solltet ihr noch kein Konto bei dem von uns für dieses Spiel favorisierten Bookie haben, könnt ihr euch auf den Bet3000 Neukundenbonus freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Rockets Prognose: Kann Siakam die Verteidigung der Pacers stabilisieren?

Die Pacers haben mit einem gewissen Tyrese Halliburton in den Reihen quasi eine Top-10-Offensive sicher. Der junge Amerikaner spielt mit im Schnitt 11,8 pro Partie die meisten Assists der Liga und punktet dabei in diesem Jahr zusätzlich enorm effizient. Daher ist es kein Wunder, dass der offensive Box-Plus-Minus-Wert des Guards mit +9,4 der zweitbeste der gesamten NBA ist.

Der Trade für Pascal Siakam von den Toronto Raptors sollte ein guter Schachzug gewesen sein. Der Kameruner legt bisher starke Zahlen bei seinem neuen Team auf und kann die Defensive der Pacers auf ein neues Level heben. Im Moment liegt Indiana mit einem Defensive Rating von 119,4 noch auf dem viertletzten Rang. Mit einer Bilanz von 28-23 steht das Team von Coach Carlisle momentan auf dem sechsten Platz und somit dem letzten direkten Playoff-Platz im Osten.

Kaum ein Experte hätte den Rockets wohl eine so starke Defensive zugetraut. Die Raketen aus Houston konnten sich in dieser Hinsicht unter der Obhut des neuen Trainers Ime Udoka enorm verbessern und einen starken Run zu Beginn der Saison hinlegen. Zuletzt setzte es jedoch elf Niederlagen in 17 Spielen, somit wackelt der Einzug ins Play-In-Tournament.

Vor allem in der Offensive gibt es für Houston noch viel Luft nach oben. In der Starting Five kann nur Alperen Sengun mit überdurchschnittlich effizientem Scoring auffallen. Der junge türkische Center spielt eine starke Saison und legt im Schnitt 21 Punkte, neun Rebounds und fünf Assists auf. Insgesamt fehlt es im Angriff der Pacers jedoch an Shooting, was eine Wurfquote von Downtown von im Schnitt 35 Prozent (Platz 26) eindrucksvoll untermauert.

Pacers - Rockets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 115:99 Hornets (A), 122:133 Kings (H), 105:109 Knicks (A), 124:129 Celtics (A), 116:110 Grizzlies (H).

Letzte 5 Spiele Rockets: 90:111 Timberwolves (A), 135:106 Raptors (H), 99:110 Pelicans (H), 135:119 Lakers (H), 104:106 Nets (A).

Letzte 5 Spiele Pacers vs.Rockets: 123:117 (A), 134:125 (H), 99:91 (A), 121:118 (A), 118:106 (H).

Der Angriff der Pacers in dieser Saison ist ein Genuss. Das Shooting ist enorm effizient und nicht abhängig vom Distanzwurf, was ein gutes Zeichen ist. Die Pacers nehmen die siebtmeisten Versuche aus dem Zwei-Punkte-Bereich und treffen diese mit im Schnitt fast 59 Prozent besser als jedes andere Team. Zudem lässt das Team aus Indianapolis mit im Schnitt 30,8 Assists pro Partie (Platz 1) den Ball stark durch die eigenen Reihen laufen.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams sollte die Rockets nicht gerade hoffnungsvoll in die Partie gehen lassen. Die Pacers gewannen die letzten acht Duelle mit Houston in Folge und erzielten dabei im Schnitt 119 Punkte pro Spiel. So wäre ein Tipp auf die Hausherren auch in der kommenden Partie sicherlich nicht die schlechteste Idee. Wett-Neulinge, die gerne eine Übersicht über die vielen Top-Buchmacher gewinnen wollen, finden alles Wissenswerte in unserem übersichtlichen Wettanbieter Vergleich.

Unser Pacers - Rockets Tipp: Über 237,5 Punkte

Die Pacers konnten sich seit der Ankunft von Pascal Siakam zwar schon leicht in der Verteidigung verbessern, zu einem positiven Wert ist es jedoch noch ein langer Weg. So bleiben die Pacers vorerst eine der Schießbuden der Liga, auch wenn sie dies durch ihre enorm effiziente und potente Offensive oft wettmachen können. Im bisher einzigen Spiel dieser Saison zwischen den Pacers und Rockets konnte das Team aus Indiana mit 123:117 gewinnen. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir auch im kommenden Duell.