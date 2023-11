Pacers - Trail Blazers Tipp, Prognose, Quoten| 28.11.2023

Unser Pacers - Trail Blazers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 28.11.2023 lautet: Die beste Offensive der Liga trifft auf die schwächste. Unser Wett Tipp heute baut auf eine weitere Punkte-Explosion der Gastgeber.

Die Trail Blazers stecken nach dem Trade von Damian Lillard tief im Rebuild und mussten zudem schon einige Verletzungen verkraften. Die Pacers hingegen befinden sich auf Playoff-Kurs und stellen in diesem Jahr einen historisch guten Angriff.

Daher setzen wir im Wett Tipp heute auf „Pacers Über 125,5 Punkte".

Darum tippen wir bei Pacers vs Trail Blazers auf „Pacers Über 125,5 Punkte“:

Die Pacers erzielten in 8 der letzten 9 Spiele mindestens 126 Punkte.

Im Schnitt erzielen die Pacers 128,8 Punkte pro Partie in der laufenden Saison.

Die Trail Blazers verloren 8 der letzten 9 Spiele.

Pacers vs Trail Blazers Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Indiana Pacers als klaren Favoriten ins kommende Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers gehen, was eine Siegquote von nur 1,12 für das Team aus Indianapolis unterstreicht. Ein Sieg der Trail Blazers bekommt eine Quote von 6,00 zugewiesen, wird also als sehr unwahrscheinlich erachtet.

Ein Blick auf die Handicap-Wetten verrät, dass mit einem klaren Sieg der Pacers gerechnet wird. So steht die Quote für einen Sieg mit mindestens 10,5 Punkten Vorsprung bei 1,70.

Pacers vs Trail Blazers Prognose: Schießen die Pacers auch gegen die Trail Blazers die Lichter aus?

128,8 Punkte pro Spiel im Schnitt, ein Offensiv-Rating von 123,7- die Pacers-Offense ist historisch gut unterwegs. Es sind zwar erst 15 Spiele gespielt in dieser Saison, der Angriff von Indiana scheint jedoch nachhaltig stark zu sein. So würde es nicht verwundern, wenn sie den bisherigen Offensiv-Rating-Rekord eines Teams über eine ganze NBA-Saison hinweg von 119,9 knacken würden.

Mit einer Bilanz von 9-6 stehen die Pacers auf Rang 6 der Eastern Conference. Würden die Mannen von Trainer Rick Carlisle nicht eine der schlechtesten Verteidigungen der Liga stellen, wären sie wohl kaum zu stoppen. 125,5 Punkte erlaubt Indiana ihren Gegnern im Schnitt pro Partie, das ist historisch schlecht. Durch die immens starke Offense steht man jedoch bei einem Net-Rating von +3,2 und somit auf dem 11. Platz der NBA.

Die Trail Blazers können von den Problemen Indianas nur träumen. Mit einem Offensiv-Rating von nur 105,7 bildet man das Schlusslicht der gesamten Liga. Auch die Defensive ist mit einem Rating von 114,4 eher schlecht als recht. So stehen die Blazers mit einem Net-Rating von -8,7 auf dem drittletzten Rang der NBA.

Vor allem die Wurfquoten von Portland machen Sorgen. Mit einer Trefferquote von im Schnitt nur 32,4 Prozent von hinter der Dreipunkte-Linie treffen die Blazers ihre Distanzwürfe am schlechtesten im Vergleich zur ganzen Liga-Konkurrenz. Ein weiteres Indiz dafür, dass es im Zusammenspiel der Blazers überhaupt nicht läuft, ist die Tatsache, dass mit durchschnittlich nur 22,0 pro Partie die zweitwenigsten Assists im Ligavergleich gespielt werden.

Pacers - Trail Blazers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 136:113 Pistons (H), 131:132 Raptors (H), 157:152 Hawks (A), 116:128 Magic (H), 132:126 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Portland: 102:108 Bucks (A), 121:105 Jazz (H), 107:120 Suns (A), 91:134 Thunder (H), 95:107 Lakers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Portland: 108:99 (H), 100:116 (A), 129:98 (H), 106:110 (A), 112:133 (H)

Die Pacers treffen mit 50,5 Prozent ihre Würfe besser als jedes andere Team der gesamten Liga. Bei den Dreiern liegt man mit einer Trefferquote von 39,4 Prozent auf Rang 2 und nimmt mit im Schnitt 39,7 Versuchen die fünftmeisten im Ligavergleich. Im direkten Vergleich musste Indiana in den letzten zehn Partien gegen Portland jedoch öfter den Kürzeren ziehen und verlor sechs der Spiele. In diesen Spielen wurden im Schnitt 218,3 Punkte erzielt. Diese Marke dürfte im kommenden Duell ob der starken Offensive und schwachen Defensive vom Gastgeber locker überboten werden.

Der mit Abstand beste Spieler auf dem Court des Gainbridge Fieldhouse wird Tyrese Halliburton sein, der sich in dieser Saison noch einmal verbessern konnte und zu großen Teilen für die starke Offensive der Pacers verantwortlich ist. In der bisherigen Saison legt der Amerikaner 24,9 Punkte und 12,2 Assists pro Spiel auf.

Unser Pacers - Trail Blazers Tipp: Pacers Über 125,5 Punkte

Die Pacers legten in den letzten fünf Spielen im Schnitt unglaubliche 134,4 Punkte auf. Nicht viel spricht dafür, dass es gegen eine nicht immer sattelfeste Defensive der Trail Blazers viel weniger Punkte werden. Tyrese Halliburton ist extrem gut in Form und wird der Offensive von Indiana im Alleingang zu weiteren Glanzleistungen verhelfen.