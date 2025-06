Pachuca - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 10:00 Uhr Pachuca - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Kann der Verlierer bereits die Koffer packen?

Unser Pachuca - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 19.06.2025 lautet: Für beide Klubs heißt es “Verlieren verboten”. Insofern erwarten wir ein munteres Match und in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

In der Gruppe H der FIFA Klub-WM 2025 ist der 1. Platz vermeintlich Real Madrid vorbehalten. Die übrigen drei Teams dürften sich einen spannenden Kampf um Rang 2 liefern. In unserer Pachuca Red Bull Salzburg Prognose begegnen sich zwei Mannschaften, die wir aktuell als auf Augenhöhe bezeichnen würden.

Klar ist: Mit den Königlichen als weiterem Gegner ist es für beide Klubs bereits eine Art Endspiel. Beide werden gewinnen wollen, entsprechend erwarten wir auch ein munteres Hin und Her. Wir entscheiden uns deshalb für den Pachuca Red Bull Salzburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Pachuca vs Red Bull Salzburg auf “Beide Teams treffen”:

Red Bull Salzburg hat in jedem der letzten 15 Spiele getroffen.

In 8 der letzten 9 Partien mit Beteiligung der Bullen gab es Tore auf beiden Seiten.

Im Kampf um Platz 2 werden beide Mannschaften dieses Match gewinnen wollen.

Pachuca vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen in dieser Begegnung keinen Favoriten. Die Pachuca Red Bull Salzburg Quoten bei den Siegwetten liegen dicht beieinander. Für einen Tipp auf die Mexikaner gibt es Wettquoten bis 2,90. Die Quoten von bis zu 2,50 für Wetten auf einen Sieg der Bullen liegen nicht allzu weit davon entfernt.

Höchstens zwei oder doch mindestens drei Tore in der Partie? Auch in dieser Hinsicht sind sich die Bookies nicht wirklich sicher. Die Pachuca Red Bull Salzburg Wettquoten für “Über 2,5 Tore” erreichen Höchstwerte bis 2,00. Die Gegenwette ist mit Spitzenwerten bis 1,90 quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pachuca vs Red Bull Salzburg Prognose: Munteres Hin und Her

Der Club de Futbol Pachuca darf als erster Sieger des im Jahr 2024 neu eingeführten Champions Cups der Nord- und Zentralamerikanischen und Karibischen Fußballkonföderation an den Start gehen. Es ist der Nachfolge-Wettbewerb der bis dato stattgefundenen Champions League und gilt damit gleichermaßen als Königsklasse in Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik.

Im Endspiel setzten sich die Tuzos klar mit 3:0 gegen Columbus Crew aus den USA durch, womit sie den wichtigsten Klub-Wettbewerbe der CONCACAF zum bereits sechsten Mal gewannen. Für den Champions Cup 2025 konnte sich Pachuca dagegen noch nicht einmal qualifizieren. Als amtierender Sieger bekam der Klub auch kein direktes Ticket.

Die mexikanische Apertura, die erste Meisterschaft der Saison 2024/25 hatte Pachuca nur auf Rang 16 von 18 beendet. Die Clausura, die zweite Meisterschaft der abgelaufenen Spielzeit, war besser, wenn auch nicht überragend. Am Ende belegten die Tuzos Rang 8, womit sie immerhin noch in die Meisterschafts-Playoffs durften.

Dort war allerdings bereits im Viertelfinale gegen den späteren Vizemeister Club America Schluss. Für die bevorstehende Klub-WM testeten die Mexikaner im Vorfeld gegen Mit-Teilnehmer Al Ahly. Gegen die Ägypter, die zum Auftakt Inter Miami um Lionel Messi ein 0:0 abtrotzten, siegten sie im Elfmeterschießen. Chancenlos sehen wir sie in unserer Pachuca Red Bull Salzburg Prognose jedenfalls nicht.

Pachuca - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pachuca: 1:1, 5:3 i.E. Al Ahly (N), 0:2 Club America (A), 0:0 Club America (H), 2:1 Monterrey (A), 1:2 Atletico San Luis (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 4:2 Rapid Wien (H), 2:1 BW Linz (A), 2:4 Sturm Graz (A), 2:0 Austria Wien (H), 1:2 Wolfsberg (A)

Letzte Spiele Pachuca vs. Red Bull Salzburg: -

Das letzte Match der Bullen datiert dagegen von Ende Mai. Am letzten Spieltag der österreichischen Bundesliga-Saison 2024/25 schlugen sie zu Hause Rapid Wien mit 4:2 und erklommen damit in letzter Sekunde den 2. Platz, der die direkte Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison bedeutet.

Gleichzeitig verpasste RB aber auch in der zweiten Spielzeit in Folge die Meisterschaft, nachdem der Verein von 2014 bis 2023 zehn Meistertitel in Serie holte. Auf Sturm Graz, das in der abgelaufenen Saison Champion wurde, hatten die Salzburger letztlich zwei Punkte Rückstand. Gegen die Grazer hatten sie am drittletzten Spieltag mit 2:4 auswärts verloren.

In den letzten Wochen und Monaten zeigte sich der Ex-Meister vor allem sehr treffsicher. In jedem der letzten 15 Bundesligaspiele konnten die Salzburger mindestens ein Tor erzielen. Auf der anderen Seite konnten sie aber auch an nur einem der letzten neun Spieltage ihren eigenen Kasten sauber halten.

Nachdem es also in acht der letzten neun Begegnungen mit Beteiligung des österreichischen Vertreters Tore auf beiden Seiten gab, sind wir zuversichtlich, dass sich dieser Trend auch bei der Klub-WM fortsetzt und wir einen erfolgreichen Pachuca Red Bull Salzburg Tipp feiern können.

So seht ihr Pachuca - Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

19. Juni 2025, 00:00 Uhr, TQL Stadium, Cincinnati

Übertragung Stream: DAZN

In Österreich wird kein einziges der Spiele bei der Klub-WM im Free-TV übertragen. Dennoch gibt es gute Nachrichten. Auch in der Alpenrepublik zeigt der Anbieter DAZN, der die Exklusivrechte an diesem Turnier hält, genauso wie in Deutschland die Partien “for free”. Voraussetzung ist lediglich ein Konto. Ein Abo ist nicht erforderlich.

Im Rahmen der Pachuca Red Bull Salzburg Prognose können wir auf einen direkten Vergleich zwischen diesen beiden Teams nicht zurückgreifen. Denn das kommende Duell ist das überhaupt erste zwischen diesen beiden Klubs.

Pachuca vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Pachuca: Moreno - L. Rodriguez, Bauermann, Aceves, Gonzalez; Palavecino, Pedraza, Bautista, Montiel, Idrissi; Rondon

Ersatzbank Pachuca: Eulogio, Pereira, Kenedy, Hernandez, Dominguez, Castillo, Cabral, Homenchenko, E. Rodriguez, Lopez

Startelf Red Bull Salzburg: Schlager, Trummer, Gadou, S. Baidoo, Mellberg; Nene, Bidstrup, Kawamura, Gloukh; E. Baidoo, Ratkov

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Zawieschitzky, Daghim, Onisiwo, Schuster, Yeo, Vertessen, Sulzbacher, Kjaergaard, Diabate

Die Mexikaner sind keine Unbekannten bei der Klub-WM. Bisher nahmen sie schon viermal an diesem Wettbewerb teil. Ihr bestes Ergebnis war ein 3. Platz bei der bisher letzten Teilnahme im Jahr 2017. Die Österreicher hingegen geben in diesem Jahr ihr Debüt bei diesem Turnier.

Unser Pachuca - Red Bull Salzburg Tipp: “Beide Teams treffen”

Neben Real Madrid befindet sich noch Saudi-Arabiens Vizemeister Al-Hilal in der Gruppe H. Es dürfte sich also ein spannender Kampf um Platz 2 entwickeln. Der Verlierer dieses Duells steht bereits am kommenden Spieltag mit dem Rücken zur Wand. Insofern wird zwar keiner der beiden dieses Match verlieren, aber noch mehr werden beide diese Begegnung gewinnen wollen. Das Zeug dazu haben nach unserer Auffassung beide Klubs.

Der Spielausgang ist für uns offen und nachdem es in den letzten Partien der Bullen regelmäßig Treffer auf beiden Seiten gab, halten wir eine Torwette für die sinnvollste Option.