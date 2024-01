Packers - Bears Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Green Bay Packers - Chicago Bears Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 07.01.2024 lautet: Jordan Love spielt seit mehreren Wochen auf einem extrem hohen Niveau. Führt der Quarterback die Packers zum Sieg gegen die Bears, geht es in die Playoffs. Genau dieses Szenario erwarten wir in unserem Wett Tipp heute.

Zwei formstarke Mannschaften duellieren sich am letzten Spieltag der Regular Season. Die Packers können mit einem Sieg das Playoff-Ticket klarmachen. Chicago könnte mit seiner aufstrebenden Defense jegliche Post-Season-Träume des Division-Rivalen zerstören. Green Bay gewann zuletzt zwei Spiele in Folge und erzielte jeweils mindestens 30 Punkte. In den vergangenen sechs Wochen warf Jordan Love 16 Touchdowns bei nur einer Interception.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Green Bay Packers (HC -3)“ mit einer Quote von 1,91 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Green Bay Packers vs Chicago Bears auf „Sieg Green Bay Packers (HC -3)“:

Die Bears verloren 4 ihrer letzten 5 Auswärtsspiele.

Green Bay gewann 3 der vergangenen 4 Heimspiele.

Jordan Love warf die drittmeisten Touchdown-Pässe (30) der gesamten NFL.

Green Bay Packers vs Chicago Bears Quoten Analyse:

Die Packers stehen demselben Szenario wie vor einem Jahr gegenüber. Gewinnt Green Bay sein letztes Spiel der Regular Season, ist das Playoff-Ticket sicher. Letztes Jahr vergaben die Gastgeber ihre Chance am letzten Spieltag mit einer Niederlage gegen Detroit. Dieses Jahr deuten Quoten bis 1,64 auf einen erfolgreichen Abschluss der Regular Season hin.

Chicago wird es den Hausherren nicht einfach machen, dafür war die Defensive in der zweiten Saisonhälfte einfach zu gut. Hübschen die Bears ihre Bilanz auf 8-9 Siege auf, reichen die jeweiligen Siegquoten der Wettanbieter bis 2,35. Wir empfehlen für diesen Vergleich einen Sportwetten Gutschein, der das Risiko einer Wette deutlich reduziert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Green Bay Packers vs Chicago Bears Prognose: Wird Chicago zum Spielverderber?

Justin Fields kämpft in dieser Saison um eine weitere Spielzeit als Starter der Bears. In der zweiten Saisonhälfte überzeugte der Passgeber mehrfach und führte Chicago zu vier Siegen in den vergangenen fünf Partien.

Die Basis dieser Erfolge war vorrangig die starke Defensive. Ein Trade für Montez Sweat ließ die Verteidigung der Gäste in der zweiten Saisonhälfte erwachen. Seit Woche 9 haben die Bears laut EPA/Play die zweitbeste Defensive der gesamten NFL (-0,151).

Am 18. Spieltag können die Bears ihrem Division-Rivalen aus Green Bay die Teilnahme an den Playoffs vermiesen. Da die Begegnung im Lambeau Field stattfindet, wird das jedoch schwerer als der erste Blick vermuten lässt.

Auswärts verloren die Bears vier ihrer vergangenen fünf Partien, während die Packers drei ihrer vorangegangenen vier Heimspiele für sich entschieden. Getragen von einem formstarken Jordan Love (16 Touchdowns, 1 Interception über die letzten 6 Wochen) sollte Green Bay gute Chancen auf eine Playoff-Teilnahme haben.

Green Bay Packers - Chicago Bears Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Green Bay Packers: 33:10 Vikings (A), 33:30 Panthers (A), 20:34 Buccaneers (H), 22:24 Giants (A), 27:19 Chiefs (H).

Letzte 5 Spiele Chicago Bears: 37:17 Falcons (H), 27:16 Cardinals (H), 17:20 Browns (A), 28:13 Lions (H), 12:10 Vikings (A).

Letzte 5 Spiele Green Bay Packers vs. Chicago Bears: 38:20 (A), 28:19 (A), 27:10 (H), 45:30 (H), 24:14 (A).

Zudem gewann Green Bay die letzten neun direkten Duelle mit den Chicago Bears. In jedem dieser Aufeinandertreffen entschieden die Packers die Partie mit einer Punktedifferenz von Über 3,5 Zählern für sich.

Green Bay gewann fünf der letzten sieben Regular-Season-Spiele und erzielte bei den vergangenen beiden Auftritten jeweils mindestens 30 Punkte. Seit Woche 9 konnten nur drei weitere Mannschaften im Angriff ein besseres EPA/Play auflegen als die Spieler von Head Coach Matt LaFleur (0,130).

Des Weiteren ist die Defensive der Packers zu Hause deutlich besser als in der Ferne. Im heimischen Lambeau Field ließ die Verteidigung in drei der vergangenen vier Partien Unter 20,5 Punkte zu, obwohl die starke Offensive der Rams sowie die Chiefs in Green Bay gastierten.

Sollten die Gastgeber in diesem Vergleich Über 23,5 Punkte erzielen, wartet bei Oddset eine Quote von 1,80 auf euch. Hält Jordan Love seine gute Form der letzten Wochen aufrecht, sind mindestens 24 Punkte auch gegen eine starke Bears-Defense möglich.

Unser Green Bay Packers - Chicago Bears Tipp: Sieg Green Bay Packers (HC -3)

Matt LaFleur unterstützt seinen Quarterback mit einem guten Scheme. Nur drei Quarterbacks warfen bei Play-Action-Pässen mehr Yards als Jordan Love (1.256), der dabei auch noch acht Bälle für einen Touchdown an die Mitspieler brachte (6.). Wir erwarten höchst motivierte Gastgeber, die sich gegen Chicago für die Playoffs qualifizieren.