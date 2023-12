Packers - Buccaneers Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Packers - Buccaneers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 17.12.2023 lautet: Nach einer enttäuschenden Leistung gegen die Giants stehen die Packers in Week 15 unter Druck. Im Wett Tipp heute spricht gegen die Bucs vieles für eine Wiedergutmachung.

Das Rennen um die Playoff-Tickets ist in der NFL-Saison 2023 extrem spannend. Vor allem in der NFC wären aktuell mit den Packers und den Buccaneers sogar zwei Teams mit einem negativen Record von 6-7 für die Postseason qualifiziert. Am Sonntag treffen die beiden Kontrahenten im Lambeau Field direkt aufeinander. Da in der gleichen Conference vier weitere Teams ebenfalls bei 6-7 stehen, kann eine Pleite extreme Auswirkungen haben.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,57 bei Bwin die Wette “Sieg Packers”.

Darum tippen wir bei Packers vs Buccaneers auf “Sieg Packers”:

Die Packers haben nur 2 der letzten 17 Heimspiele gegen die Bucs verloren



Green Bay hat die vergangenen 3 Partien im Lambeau gewonnen



Tampa Bay kassierte in den jüngsten 5 Auswärtsspielen 4 Niederlagen



Packers vs Buccaneers Quoten Analyse:

Für die besten Bookies, die natürlich auch die besten Wett-Apps parat haben, sind die Hausherren mit einem Spread von minus 3,5 Punkten bei der Packers vs Buccaneers Prognose die Favoriten.

So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 1,55 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste aus Florida Quoten im Schnitt von 2,49.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Packers vs Buccaneers Prognose: Wie hat Green Bay die jüngste Pleite verkraftet?

Lange Zeit musste man die Packers in dieser Saison nicht auf dem Playoff-Zettel haben. Doch mit drei Siegen in Serie, darunter Erfolgen gegen die Lions und die Chiefs, setzte Green Bay ein Ausrufezeichen. Dieses Momentum wollten die Männer von Head Coach Matt LaFleur am vergangenen Wochenende bei den Giants weiter füttern. Da die Hausherren nur mit einem Rookie-QB antraten, standen die Chancen gar nicht so schlecht. Am Ende setzte es aber eine 22:24-Niederlage.

Packers-QB Jordan Love kam dabei nur auf 25 Pässe (von 39) für 218 Yards und eine Interception. Insgesamt forcierte NY drei Turnover der Gäste. Zudem ließ die GB-Defense zum vierten Mal in dieser Saison mehr als 200 Yards auf dem Boden zu. Dabei ist die Abwehrreihe eigentlich mit Platz 8 bei den “Pass Yards” und Platz 11 bei den “Points allowed” das Prunkstück des Teams aus Wisconsin. Nun sind die Playoff-Chancen von Green Bay auf 48 Prozent abgerutscht.

Die NFC South ist ohne Zweifel die schwächste Division in dieser Saison. Mit dem 29:25-Sieg am vergangenen Wochenende bei den Falcons haben die Buccaneers hier die Führung übernommen, obwohl sie selbst einen negativen Record haben. Wirklich glänzen konnte Tampa Bay auch in Atlanta nicht. Die Defense der Hausherren schickte die Bucs reihenweise mit Three and Outs vom Rasen. Am Ende reichten TB zwei lange Drives sowie ein Touchdown, kurz nach einer Interception, um das Spiel für sich zu entscheiden.

In der Division stehen nun die Bucs, die Falcons und die Saints alle bei 6-7. Die Chancen von Tampa Bay auf Platz 1 stehen aktuell bei 35 Prozent. Bei einer Niederlage gegen Atlanta wäre dieser Wert auf zwei Prozent heruntergekracht. Ganz unverdient steht das Team aber nicht auf dem ersten Rang. Die Points per Game haben sich von 17,29 in den Wochen 1 bis 8 auf 23,5 in den Wochen 9 bis 14 verbessert. Vor allem das Run Game kletterte in diesem Zeitraum von einem Schnitt von 77,9 Yards pro Spiel auf 104,2.

Packers - Buccaneers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Packers: 22:24 Giants (A), 27:19 Chiefs (H), 29:22 Lions (A), 23:20 Chargers (H), 19:23 Steelers (A)



Letzte 5 Spiele Buccaneers: 29:25 Falcons (A), 21:18 Panthers (H), 20:27 Colts (A), 14:27 49ers (A), 20:6 Titans (H)



Letzte 5 Spiele Packers vs Buccaneers: 14:12 (A), 26:31 (H), 10:38 (A), 26:20 (H), 20:3 (A)



Die Packers führen die Bilanz gegen die Buccaneers mit 34-23-1 an. In Green Bay haben die Hausherren mit 20-8 sogar noch deutlicher die Nase vorne. Das letzte Heimspiel gegen Tampa Bay ging allerdings verloren.

Das NFC Championship Game in der Saison 2020 entschieden die Bucs im Januar 2021 mit 31:26 für sich. Das war einer von zwei Erfolgen von Tampa in den letzten 17 Gastspielen in Wisconsin. Im Vorjahr gewannen Aaron Rodgers und Co. mit 14:12 im Raymond James Stadium gegen Tom Brady und sein Team.

Unser Packers - Buccaneers Tipp: Sieg Packers

Beide Teams dürfen sich eigentlich im Rennen um die Postseason keine weiteren Ausrutscher mehr leisten. Bei den Hausherren stellt sich die Frage, wie stark das junge Team wirklich ist.

Wir erwarten nach der enttäuschenden Leistung gegen die Giants eine Reaktion. Die Aufgabe am Sonntag erscheint aber machbar, denn die Bucs haben zuletzt auch nur zwei schwache NFC-South-Kontrahenten besiegt.

Am Ende verfügen die Hausherren über mehr Potenzial und spielen daheim. Zudem hat sich Tampa Bay bisher in dieser Saison auswärts noch nicht so wohl gefühlt.