Paderborn - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 15.3.2024

Unser Paderborn - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2024 lautet: Auf den ersten Blick rutschen die Löwen aktuell immer weiter in den Keller. Doch im Wett Tipp heute gibt es auch Hoffnung für etwas Zählbares zu Gast beim SCP.

In den ersten neun Partien unter Daniel Scherning (6S, 3N) kletterte Braunschweig auf Rang 15. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebte wieder bei den Löwen. Doch nach dem Zwischenhoch zeigt der Trend bei der Eintracht inzwischen wieder nach unten. Aus den letzten vier Partien holte der BTSV (1U, 3N) lediglich einen Punkt und ist wieder auf Platz 17 abgerutscht. Die Niedersachsen wollen ihre Negativserie möglichst schnell beenden. Die nächste Chance dazu gibt es am Freitag zu Gast in Paderborn.

Wir spielen bei dieser Begenung mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Braunschweig auf „Doppelte Chance X2″:

Paderborn gewann nur 3 der letzten 8 Liga-Heimspiele

Der SCP steht mit 5 Siegen in der Heimtabelle lediglich auf Rang 13

Die Ostwestfalen sind seit zwei Heimpartien ohne Sieg und Tor

Paderborn vs Braunschweig Quoten Analyse:

Der SCP hat elf Plätze und 15 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Alleine daraus ergibt sich für die Paderborn vs Braunschweig Prognose aus Sicht der Buchmacher eine klare Ausgangslage.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten nur auf einen Schnitt von 1,78. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 4,18. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, kann euch ein Wettgutschein bei eurem Tipp unterstützen.

Paderborn erzielte 24 von 39 Treffern in der zweiten Halbzeit. Braunschweig schoss 14 von 23 Toren nach dem Seitenwechsel. Zudem hat die Eintracht in den vergangenen 13 Auswärtsspielen jeweils das erste Gegentor kassiert.

Für den Tipp „Mehr Tore HZ2″ gibt es bei Intertops zum Beispiel eine Quote von 2,01. Alle Infos zur Intertops Anmeldung findet ihr natürlich bei uns.

Paderborn vs Braunschweig Prognose: Die Löwen müssen Zähne zeigen

Paderborn hat nach dem 25. Spieltag lediglich zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 3. Diese gute Position haben die Männer von Coach Lukas Kwasniok zu großen Teilen ihrer guten Auswärtsbilanz zu verdanken. Nur Kiel (24) und St. Pauli (22) haben in der Fremde mehr Punkte gesammelt als der SCP (21). Mit dem 3:3 auf Schalke am vergangenen Spieltag sind die Ostwestfalen nun seit fünf Gastspielen ohne Niederlage. Auch in der Rückrunden-Tabelle steht ein guter fünfter Platz zu Buche.

Zudem wirft die Mannschaft immer wieder ihre tolle Moral in den Ring. Nach Rückständen holte der Verein von der Pader die meisten Punkte in dieser Zweitliga-Saison (14). In der Heimtabelle steht Paderborn mit gerade mal fünf Siegen aus zwölf Partien allerdings nur auf Rang 13. Nach 25 Spielen 2023/24 weist die Mannschaft 39 Punkte auf. Das ist nur einer weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Spielzeit. Dabei ist das Torverhältnis um 19 Treffer schwächer. 41 Gegentore werden von lediglich vier Teams überboten.

Coach Daniel Scherning hatte in Braunschweig zunächst die Defensive stabilisiert und dann für spielerische Fortschritte gesorgt. Doch wenn das Umschaltspiel nicht funktioniert, fehlt den Löwen der Plan B. Am vergangenen Wochenende im Kellerduell gegen Rostock spielten die Niedersachsen unter dem neuen Trainer wie ein Absteiger. 15 Niederlagen nach 25 Saisonspielen sind ein eingestellter Vereins-Negativrekord in der eingleisigen 2. Bundesliga. In jedem der letzten 23 Auswärtsspiele setzte es mindestens ein Gegentor.

Zudem stellt Braunschweig die schwächste Offensive (23 Tore) und die schwächste Chancenverwertung (10 Prozent) der Liga. Dabei erzielte man 9,5 Tore weniger als der Expected-Goals-Wert von 32,5 besagt. Auch hier kann kein Liga-Konkurrent einen schlechteren Wert vorweisen. Zudem sind die Niedersachsen das schwächste Auswärtsteam der Liga (2S, 10N, 8:21 Tore). Immerhin stand Anthony Ujah nach seiner Verletzung wieder über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Paderborn - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:3 Schalke (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Wehen Wiesbaden (A), 0:4 Holstein Kiel (H), 2:1 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:1 Hansa Rostock (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:1 Hertha (H), 0:1 St. Pauli (A), 2:0 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Braunschweig: 3:1 (A), 5:1 (H), 0:0 (A), 0:0 (A), 2:2 (H)

Der SCP gewann die letzten beiden Zweitliga-Spiele gegen die Eintracht und erzielte dabei insgesamt acht Tore. Für so viele Treffer gegen den TSV hatte Paderborn zuvor zwölf BL-Duelle gebraucht. Seit fünf Vergleichen im Unterhaus sind die Ostwestfalen gegen die Niedersachsen ungeschlagen (2S, 3U). Der letzte BTSV-Sieg gegen den SC stammt aus dem April 2016. Daheim hat Paderborn seit über elf Jahren nicht mehr gegen die Löwen verloren (2S, 1U). Im Hinspiel der aktuellen Saison gab die Eintracht so viele Torschüsse ab wie sonst nie in dieser Spielzeit (24:11). Am Ende verlor man dennoch mit 1:3 - der erste Auswärtssieg der Ostwestfalen im 13. Gastspiel in Braunschweig.

Unser Paderborn - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance X2

Es lassen sich bei diesem Spiel sicher genug Argumente gegen die Gäste finden. Dazu gehören natürlich die Tabellenposition, die Formkurve, der direkte Vergleich gegen den SCP und die Bilanz in dieser Saison auf des Gegners Platz.

Doch für die Löwen-Fans gibt es auch Hoffnung. Paderborn ließ in dieser Spielzeit immer dann, wenn man wirklich einen Sprung ins Aufstiegsrennen machen hätte können, die nötige Konstanz vermissen.

Zudem tun sich die Ostwestfalen daheim um einiges schwerer als in der Fremde. In drei der letzten vier Heimspiele blieb die Kwasniok-Elf ohne Sieg und ohne Tor. So trauen wir den Hausherren auch dieses Mal nicht mehr als einen Punkt zu.