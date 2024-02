Paderborn - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten| 04.02.2024

Unser Paderborn - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.02.2024 lautet: Im neuen Jahr warten Paderborn und Düsseldorf jeweils noch auf den ersten Ligasieg (je 1U, 1N). Wir halten uns im Wett Tipp heute an die Auswärtsstärke der Fortunen

Unter der Woche gelang Fortuna Düsseldorf ein emotionaler Sieg im DFB-Pokal (6:5 n.E. vs. St. Pauli), mit dem die Mannschaft von Daniel Thioune ins Halbfinale vordringen konnte. Nach diesem ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2024 soll am Wochenende die Auswärtsstärke unterstrichen werden. Zu Gast beim SC Paderborn erwartet die Fortunen ein unangenehmer Gegner, der die letzten beiden direkten Duelle für sich entschieden hat. Allerdings ging der SCP in beiden Ligaspielen des Jahres 2024 bisher ohne eigenen Treffer vom Feld.