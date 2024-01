Paderborn - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2024

Unser Paderborn - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die sich beide noch berechtigte Hoffnung auf den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga machen können. Wir erwarten, dass sich die Fans im Paderborner Stadion über einige Tore freuen können.

Spannendes Duell zweier Tabellennachbarn in der 2. Bundesliga! Paderborn konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren und einige Plätze nach oben klettern. Doch auch die Fürther halten sich beständig im oberen Drittel der Tabelle und sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

Das Duell zwischen den beiden Teams versprach in den letzten Jahren oft ein offensives Feuerwerk, was uns zum von uns empfohlenen Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten bringt.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Fürth auf „Über 2,5 Tore“:

In 6 der letzten 7 Partien zwischen Paderborn und Fürth fielen mindestens 3 Tore.

In den Spielen von Paderborn fielen in dieser Saison im Schnitt 3,3 Tore.

In 9 der letzten 10 Spiele von Paderborn fielen mindestens drei Treffer.

Paderborn vs Fürth Quoten Analyse:

Die besten deutschen Buchmacher sehen in der kommenden Partie die Schwarz-Blauen vor heimischem Publikum leicht im Vorteil und vergeben auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote von 2,20 für die Gastgeber. Ein Auswärtssieg der Fürther würde die 2,9-fache Gewinnausschüttung des Wett-Einsatzes bedeuten.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird eine 1:1-Punkteteilung angesehen und ergibt eine Quote von 6,50, dicht gefolgt von einem 2:1-Heimsieg der Paderborner mit einer Quote in Höhe von 8,00. Einen Tipp auf solch hohe Quoten würden wir jedoch nur in Verbindung mit einer Freiwette empfehlen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Fürth Prognose: Bleiben die Fürther auch im 8. Spiel in Folge ungeschlagen?

Paderborn startete sehr durchwachsen in die aktuelle Saison und verlor drei der ersten fünf Spiele, seitdem konnten jedoch sieben Partien gewonnen werden, bei zwei Remis und drei Pleiten. Mit 27 Punkten und zwei Punkten Rückstand auf Greuther Fürth stehen die Mannen von Trainer Lukas Kwasniok auf dem sechsten Platz der Tabelle. Die Torbilanz ist derweil mit 28 Treffern und ebenso vielen Gegentoren ausgeglichen.

In erst drei Spielen konnte Paderborn in der Hinrunde eine Weiße Weste wahren, zwei dieser Spiele waren die letzten beiden Heimspiele. Das Kombinationsspiel der Ostwestfalen läuft dabei sehr ordentlich, so liegt man im Ballbesitz mit 54 Prozent und einer Passquote von 83 Prozent jeweils auf dem vierten Platz im Ligavergleich. Diese Überlegenheit führt jedoch bisher zu wenig Torerfolgen - mit 1,7 Buden pro Partie im Schnitt belegt Paderborn nur den zehnten Rang.

Die Kleeblätter aus Fürth stehen in der Offensive mit im Schnitt 1,6 Treffern nur auf dem zwölften Platz, stellen jedoch mit nur 1,2 Gegentreffern pro Partie die zweitbeste Verteidigung der gesamten Liga. Das reicht momentan für den fünften Platz in der Tabelle und sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Kiel.

Dass die Fürther jedoch für nahezu jede Mannschaft der Liga ein unangenehmer Gegner sind, zeigt die beeindruckende Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage. In den letzten zwölf Partien verlor das Team von Trainer Alexander Zorniger nur ein einziges Mal und konnte sieben Siege einfahren.

Paderborn - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:0 Rostock (H), 2:1 HSV (A), 1:3 Leverkusen (Pokal A), 1:0 Hannover (H), 1:4 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:2 Schalke (A), 1:1 Magdeburg (H), 1:0 Braunschweig (A), 2:0 Wiesbaden (H), 1:0 Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Fürth: 0:5 (A), 3:2 (H), 1:2 (A), 2:4 (H), 1:1 (A).

Die Pokal-Träume mussten beide Mannschaften in diesem Jahr schon begraben. Paderborn konnte bis ins Achtelfinale vorstoßen, unterlag dort jedoch dem übermächtigen Gegner aus Leverkusen. Für die Kleeblätter war schon in der zweiten Runde Feierabend, als man sich beim Regionalligisten FC Homburg blamierte.

Dass die Fürther die zweitbeste Defensive der Liga stellen, ist vor allem überraschend, da die Kleeblätter die wenigsten Zweikämpfe aller Teams führten und auch bei der Erfolgsquote dieser Aktionen nur auf dem fünftletzten Rang liegen. Dafür blockten die Männer aus Mittelfranken die viertmeisten Pässe des Gegners ab.

Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich der beiden kommenden Gegner! In den letzten 16 Begegnungen konnte Fürth zehn Siege einfahren und verlor nur zwei Mal. Zudem fielen in den letzten vier Duellen zwischen Paderborn und Fürth im Schnitt 4,75 Tore. In drei dieser Partien trafen beide Teams mindestens einmal. Das letzte Heimspiel von Paderborn gegen Fürth konnten die Gastgeber mit 3:2 gewinnen. Wer auch in dieser Saison an einen Heimsieg der Schwarz-Blauen glaubt, kann eine Wette darauf auch ganz bequem von unterwegs über eine der besten Sportwetten Apps abgeben.

Unser Paderborn - Fürth Tipp: Über 2,5 Tore

In erst drei Partien von Paderborn in der laufenden Zweitliga-Saison fielen weniger als drei Tore. Zudem konnten die Fans in den letzten drei Heimspielen von Paderborn gegen die Kleeblätter über mindestens fünf Tore im Spiel jubeln. Wir erwarten auch in der kommenden Partie einige Chancen auf beiden Seiten des Feldes und freuen uns auf ein attraktives Matchup zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga.