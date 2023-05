Paderborn - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Paderborn - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Im Duell der zwei besten Angriffsreihen der Liga gibt es Tore auf beiden Seiten.

Drei Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu bestreiten und selbst der Sechste Paderborn hat noch Chancen auf den Aufstieg. Diese könnten sich allerdings am Sonntag in Luft auflösen, wenn das Heimspiel gegen Heidenheim nicht gewonnen wird.

Problem für den SCP: Auch die Gäste brauchen im Kampf um den direkten Aufstieg die drei Zähler, wenn sie sich einen möglichen Umweg über die Relegation sparen wollen.

Spannung ist in diesem Topspiel vorprogrammiert. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Heidenheim auf „Beide treffen“

Paderborn stellt die stärkste (Heim-)Offensive

Heidenheim ist seit 5 Auswärtspartien ungeschlagen

In 31 Partien des SCP wurde die Marke von 2,5 Toren 22 Mal geknackt - Höchstwert!

Paderborn vs Heidenheim Quoten Analyse:

Im Duell des SCP gegen den FCH sieht er die Hausherren minimal vorne. Die Wette auf den Heim-Dreier bringt eine Quote von 2,20, während ein Tipp auf den Auswärtssieg eine 3,00 liefert.

Ganz allgemein erwarten die Bookies einige Treffer. Die Wettoption „Beide treffen“ bringt Quoten bis 1,72. Nur unwesentlich höher mit Werten bis 1,78 sind Wetten auf Über 2,5 Tore im Spiel.

Paderborn vs Heidenheim Prognose: Temporeiche Partie

Paderborn holte am vergangenen Wochenende ein 2:2 im Auswärtsspiel beim HSV. Was eigentlich ein gutes Ergebnis ist, war am Ende vielleicht zu wenig, um doch noch einmal so richtig in den Aufstiegskampf einzugreifen. St. Pauli und Düsseldorf gewannen und verdrängten die Ostwestfalen auf Rang sechs.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz liegt unverändert bei sechs Punkten, was angesichts von nur noch drei ausstehenden Partien ein schwieriges Unterfangen darstellt. Noch ist aber alles möglich und St. Pauli und Düsseldorf treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander.

Paderborn selbst baut gegen Heidenheim auf seine Heimstärke. In 15 Heimspielen kommt der SCP auf eine 11-0-4-Bilanz bei 43:17 Toren. Damit stellen die Ostwestfalen nicht nur die beste Heim-Offensive, sie haben auch überhaupt mit 63 Treffern die meisten in der 2. Bundesliga erzielt.

Zuletzt gewann Paderborn drei Heimspiele in Serie, schoss in jeder dieser drei Heimpartien mindestens drei Tore und insgesamt elf. In diesem Kalenderjahr hat der SCP fünf von sechs Heimmatches im Ligabetrieb für sich entschieden.

Paderborn - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:2 HSV (2BL, A), 5:1 Braunschweig (2BL, H), 2:2 Sandhausen (2BL, A), 3:0 Rostock (2BL, H), 1:2 Darmstadt (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:0 Magdeburg (2BL, H), 2:0 Fürth (2BL, A), 3:0 Kiel (2BL, H), 3:0 Hannover (2BL, A), 0:1 St. Pauli (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Heidenheim: 0:3 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 0:0 (2BL, A), 2:2 (2BL, H), 0:0 (2BL, A)

Heidenheim auf der anderen Seite verpasste am vergangenen Wochenende den fast sicheren vorzeitigen Aufstieg. Zu Hause kam der FCH gegen Magdeburg nicht über ein torloses Remis hinaus.

Mit einem Dreier hätte man sich bis auf sechs Punkte vom HSV absetzen können. So beträgt der Vorsprung auf den Dritten aber immer noch komfortable vier Punkte.

Eine Pleite könnten sich die Heidenheimer am Sonntag also leisten, ohne den zweiten Platz zu verlieren. Wenn man sich das Restprogramm ansieht, dann wäre der FCH auch bei einer Niederlage immer noch heißer Anwärter auf den direkten Aufstieg.

Denn im Anschluss empfängt man Schlusslicht Sandhausen, ehe es zum Vorletzten Regensburg geht. Auf der anderen Seite kämpfen diese Klubs zumindest aktuell noch um den Verbleib im Unterhaus, sodass sich auch gegen diese vermeintlichen Außenseiter heiße Spiele entwickeln könnten.

Insofern wird dem FCH sehr daran gelegen sein, etwas Zählbares und am besten alle drei Punkte aus Ostwestfalen mitzunehmen. Heidenheim ist jedenfalls seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen und hat drei dieser Partien gewonnen.

In jeder dieser letzten fünf Auswärtsbegegnungen hat der FCH auch getroffen. Insgesamt stehen die Kicker von der Ostalb bei 61 Treffern, die nur vom kommenden Gegner mit seinen 63 Toren überboten werden.

Unser Paderborn - Heidenheim Tipp: „Beide treffen“

Seit fünf direkten Duellen ist Heidenheim ungeschlagen. Die letzten beiden gingen an den FCH, der das Hinspiel zu Hause klar mit 3:0 gewann.

Doch dieses Mal tritt man bei der besten Heim-Offensive an und wird in der jetzigen Konstellation sicherlich nicht mit einer weißen Weste nach Hause fahren.

Wir erwarten aber auch von den Gästen mindestens ein Tor in einem Match, das von einigen Höhepunkten geprägt sein wird. Davon darf man jedenfalls ausgehen, wenn die zwei besten Offensiven der 2. Bundesliga aufeinandertreffen.