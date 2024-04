Paderborn - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2024

Unser Paderborn - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute will der SC Paderborn gegen Karlsruhe den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen. Wir sehen die Gäste im Vorteil und befürchten daher, dass Paderborn weiter in der Tabelle abfallen wird.

Die Paderborner warten seit nunmehr fünf Spieltagen auf einen Sieg und bekommen mit dem KSC einen recht formstarken Gegner vor die Brust gesetzt. Vor allem die defensive Anfälligkeit von Paderborn sollte dem zuletzt starken Angriff der Gäste entgegenkommen, sodass wir ein Spiel mit einigen Toren erwarten.

Unser Wett Tipp heute lautete daher: „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,62 bei Betway.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

In 8 der letzten 9 Partien von Paderborn fielen mindestens 3 Tore.

In den Spielen von Karlsruhe fielen im Schnitt in dieser Saison 3,5 Tore.

In 5 der letzten 6 Duelle zwischen Paderborn und dem KSC wurden mindestens 3 Tore erzielt.

Paderborn vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Trotz der enorm schwachen Form des SC Paderborn sehen die Wettanbieter eine ausgeglichene Partie auf die Fans zukommen. So werden auf dem Drei-Weg-Markt für beide Mannschaften Quoten im Bereich von 2,35 bis 2,65 angeboten, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Dass die Defensiven beider Teams nicht immer sattelfest sind, zeigt sich in der für eine „Über 2,5 Tore“-Wette angebotenen Quote von nur 1,50. Solltet auch ihr der Meinung sein, dass uns ein offensives Spektakel bevorsteht, könnt ihr eure Wette darauf auch ganz gemütlich über die Betway Sportwetten App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Karlsruhe Prognose: Kann Paderborn den eigenen Strafraum sauber halten?

Der SC Paderborn lag die meiste Zeit der Saison im oberen Tabellendrittel und flirtete teilweise mit noch höheren Ambitionen. Diese mussten nach den enorm schwachen letzten Wochen mit zwei Remis und drei Niederlagen in Folge endgültig begraben werden. Mit 39 Punkten auf dem Konto und zehn bzw. neun Punkten Abstand auf die beiden Relegationsplätze befindet man sich im absoluten Niemandsland der Tabelle.

Vor allem die Defensive machte den Aufstiegsplänen der Paderborner Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Nur vier Teams ließen in dieser Saison mehr Gegentore zu als der SCP. In den letzten vier Partien fingen sich die Mannen von Trainer Lukas Kwasniok jeweils mindestens zwei Gegentreffer ein.

Der KSC träumt sicherlich noch heimlich vom Aufstieg und hat rein rechnerisch mit sieben Punkten Rückstand bei noch sechs ausstehenden Spielen auch noch Chancen, ist dabei jedoch natürlich auf Fehler der Kokurrenz angewiesen. Die Formkurve zeigte zuletzt jedenfalls in die richtige Richtung, so konnten vier der letzten sechs Begegnungen gewonnen werden, bei nur einer Niederlage und einem Remis.

Vor allem die Offensive der Karlsruher wusste in dieser Saison meist zu gefallen. In den letzten 15 Partien konnten die Spieler von Trainer Christian Eichner nur drei Mal weniger als zwei eigene Treffer erzielen. Auch gegen die schwache Defensive der Paderborner wäre dies eine Überraschung. So könnte eine „Karlsruhe Über 1,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,94 in Verbindung mit dem CrazyBuzzer Bonus für einen satten Gewinn sorgen.

Paderborn - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:3 Hertha (H), 1:2 St. Pauli (A), 1:2 Braunschweig (H), 3:3 Schalke (A), 0:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:1 St. Pauli (H), 0:0 Schalke (A), 1:0 Heidenheim (A), 7:0 Magdeburg (H), 0:1 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Karlsruhe: 3:0 (A), 1:0 (A), 5:0 (H), 2:2 (H), 4:2 (A)

In insgesamt 23 direkten Duellen zwischen Paderborn und Karlsruhe konnten die Ostwestfalen zwölf Siege einfahren und mussten sich sieben Mal geschlagen geben. Erst vier Remis wurden am Ende im Spielberichtsbogen notiert. In der 2. Bundesliga verlor der SCP07 erst eines der sieben Heimspiele gegen den KSC.

Tatsächlich verlor Paderborn keines der letzten sechs Spiele gegen den kommenden Gegner. Aufgrund der schwachen Leistung der Hausherren und der desolaten Verfassung der Hintermannschaft wäre es keine große Überraschung, wenn diese Serie am kommenden Samstag reißen sollte.

Unser Paderborn - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

In den letzten sechs Duellen zwischen Paderborn und Karlsruhe fielen im Schnitt 3,8 Treffer. Der SCP fing sich zudem in den letzten vier Partien im Schnitt 2,5 Gegentreffer ein und verlor zuletzt drei Spiele in Serie. Es würde uns daher schwer wundern, wenn in der anstehenden Begegnung nicht mindestens die Marke von drei Treffern geknackt werden würde.