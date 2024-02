Paderborn - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Paderborn - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Am Samstag empfängt der formstarke SCP das beste Auswärtsteam der Liga. Diese Paarung verspricht im Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

Holstein Kiel ging als Herbstmeister in die Winterpause. Der Start ins Jahr 2024 missglückte den Störchen allerdings. Die ersten beiden Spiele, gegen Braunschweig und gegen Fürth, gingen jeweils mit 1:2 verloren. Dann folgte Anfang Februar zu Gast in Magdeburg mit einem 1:1 immerhin der erste Punkt. Der erste Dreier der Rückrunde glückte dann allerdings erst am vergangenen Spieltag. Nun wollen die Norddeutschen am Samstag beim Gastspiel in Paderborn nachlegen.

Wir können uns bei dieser Partie jedoch auf keinen Favoriten festlegen und spielen mit einer Quote von 1.52 die Wette „Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Paderborn vs Kiel auf „Über 2,5 Tore“:

In den neun Zweitliga-Duellen zwischen SCP und KSV fielen insgesamt 38 Treffer (4,2 im Schnitt)

In den vergangenen 8 Aufeinandertreffen der beiden Teams in Paderborn klingelte es auf beiden Seiten mindestens einmal

In zehn Heimspielen der Ostwestfalen in dieser Saison gab es 32 Tore zu sehen



Paderborn vs Kiel Quoten Analyse:

Fünf Punkte und vier Plätze liegen zwischen beiden Teams. Der SCP empfängt den Tabellenzweiten, der auch noch das beste Auswärtsteam der Liga (6S, 2U, 2N) ist. Trotzdem schicken die Buchmacher die Hausherren bei der Paderborn vs Kiel Prognose als leichte Favoriten ins Rennen.

So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2.38. Der Auswärtsdreier wird dagegen mit etwas höheren Quoten im Schnitt von 2.73 bezahlt. Die Höchstquote für eine Punkteteilung liegt bei 3.75.

Paderborn vs Kiel Prognose: Bauen die Störche ihre Auswärtsbilanz aus?

Nach 14 Spieltagen war Paderborn nur Zwölfter. Das Polster auf Rang 16 betrug gerade mal fünf Zähler. Doch Anfang Dezember setzte bei dem Team von Coach Lukas Kwasniok ein Aufwärtstrend ein. Die Mannschaft gewann fünf ihrer sieben Zweitliga-Spiele (1S, 1U). Das sind genauso viele Siege wie in den ersten 14 Saisonspielen zusammen. In diesem Zeitraum holte kein anderer Zweitligist so viele Punkte wie der SCP (16).

Damit sind die Ostwestfalen auf Platz 6 geklettert. Der Rückstand auf den Relegationsrang drei beträgt nur noch drei Zähler. Mit plus 1 (34:33) hat Paderborn aber das schwächste Torverhältnis in den Top 8 der Tabelle. Mit jeweils 17 Punkten ist der SCP zur Zeit daheim und auswärts gleich stark. In den zehn Heimspielen der Ostwestfalen in dieser Saison fielen im Schnitt 3,2 Tore.

Die KSV besiegte am Wochenende den FC Schalke 04 hochverdient mit 1:0 und kletterte damit wieder auf Platz 2. Die Männer von Coach Marcel Rapp warfen viel Leidenschaft in den Ring. Allerdings haderten die Kieler wieder einmal mit ihrer alten Schwäche, der Chancenverwertung. Mit 39 Punkten nach 21 Partien spielt die KSV Holstein ihre zweitbeste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Mit 12 Saisonsiegen haben die Störche jetzt bereits ihre Ausbeute aus der kompletten Vorsaison eingestellt.

Auch die Defensivstabilität wurde verbessert. In der vergangenen Saison kassierten die Störche 1,79 Gegentore pro Spiel, in dieser Serie nur noch 1,33. Kiel kommt auch auf einen Expected-Goals-Against-Wert von 33,2, musste dabei jedoch nur 28 Gegentreffer hinnehmen. Der xGA-Minus-Wert von 5,2 ist der zweitbeste Wert der Liga nach Wiesbaden (-9). Nach dem Duell gegen Paderborn trifft man auf St. Pauli und die Hertha. Die zuletzt kritische Personallage entspannt sich zudem langsam immer mehr.

Paderborn - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Kaiserslautern (A), 4:3 Düsseldorf (H), 0:0 Osnabrück (A), 0:1 Greuther Fürth (H), 0:2 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 Eintracht Braunschweig (H), 2:3 Hannover 96 (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Kiel: 1:2 (A), 1:1 (A), 7:2 (H), 4:3 (A), 1:2 (H)



In der 2. Bundesliga ist die Bilanz zwischen Paderborn und Kiel mit je drei Siegen und drei Remis absolut ausgeglichen. Die Ostwestfalen gewannen aber nur eins der fünf Heimspiele gegen Holstein Kiel (2U, 2N).

Dieser eine Sieg fiel mit einem 7:2 im letzten Heimduell im August 2022 allerdings historisch aus. Der SCP hat 20 von 34 Toren in Halbzeit zwei erzielt. Und die KSV hat 18 von 28 Gegentoren nach dem Seitenwechsel kassiert.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür eine Quote von 1.90.

Unser Paderborn - Kiel Tipp: Über 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp fällt bei dieser Paarung schwer. Das hat schon alleine mit der Tatsache zu tun, dass Paderborn das formstärkste Team seit Anfang Dezember ist, Kiel aber immer noch die beste Auswärtsmannschaft der Liga stellt.

Wenn beide Teams aufeinandertreffen, fallen aber meist viele Tore. Unvergessen bleibt dabei natürlich das Hinspiel in der vergangenen Spielzeit mit neun Treffern. Doch auch im Hinspiel der laufenden Saison wurde beim 2:1-Heimsieg der Störche der Wert von 2,5 Toren übertroffen.