Paderborn - Köln Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

Unser Paderborn – Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Der Effzeh auf Platz 2 trifft im Spitzenspiel auswärts auf den Tabellendritten. Im Wett Tipp heute geht es darum, wer ganz oben dran bleibt und der SCP wird nicht verlieren, was wir mit einer Draw-No-Bet-Option abdecken.

Das bevorstehende Duell zwischen Paderborn und dem 1. FC Köln in der 2. Bundesliga am 29. März 2025 verspricht ein packendes Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams zu werden. Paderborn, aktuell auf dem 3. Platz mit 45 Punkten, empfängt den Tabellenzweiten Köln, der 47 Punkte auf dem Konto hat, in der Home Deluxe Arena.