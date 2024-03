Paderborn - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 03.03.2024

Unser Paderborn - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.03.2024 lautet: Der SC Paderborn hat im Kampf um den Aufstieg wieder ein Wörtchen mitzusprechen. Eine Niederlage wissen die Gastgeber im Wett Tipp heute zu verhindern.

Seit Anfang Dezember fügte kein anderer Zweitligist seinem Punktekonto mehr Zähler hinzu als der SC Paderborn (19). Lukas Kwasniok gewann mit seiner Mannschaft drei der vorangegangenen vier Zweitliga-Spiele und hat mittlerweile nur noch vier Punkte Rückstand auf den HSV. Magdeburg spielt mit 30 Punkten nach 23 Spieltagen zum jetzigen Zeitpunkt die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Das Verfehlen einer noch besseren Ausbeute steht in enger Verbindung mit den Leistungen in der Ferne.

Wir nehmen für unseren Wett Tipp heute eine Quote von 2,25 bei Tipwin und spielen damit eine „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Magdeburg hat nur eines der letzten 9 Auswärtsspiele gewonnen (2U, 6N).

Beide Mannschaften zählen laut erwartbaren Gegentoren zu den 7 besten Defensiven der 2. Bundesliga.

Der SCP verlor keines der letzten 6 direkten Duelle (1S, 5U).



Paderborn vs Magdeburg Quoten Analyse:

Im deutschen Unterhaus ist Paderborn gegen Magdeburg noch ungeschlagen (1S, 4U). Siegquoten zwischen 2,30 und 2,42 sind auf Grund der vielen Punkteteilungen dennoch mit Vorsicht zu genießen und sollten vorrangig mit Wetten ohne Einzahlung oder anderen risikoarmen Varianten gespielt werden.

Dagegen fallen die Wettquoten für einen Auswärtssieg des FCM in der Spitze mit 2,88 überraschend niedrig aus. Magdeburg sammelte in der Ferne weniger Punkte (9) als sie Spiele absolvierten (11), weshalb ein „Sieg Magdeburg“ für uns nicht in Frage kommt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Magdeburg Prognose: Fehlende Tore in den letzten Duellen

Die vorangegangenen Aufeinandertreffen zwischen Paderborn und Magdeburg waren vor allem zweierlei: Torarm und ausgeglichen. Fünf der vergangenen sechs Vergleiche wurden mit einem Unentschieden abgepfiffen.

In den letzten vier Begegnungen dieser beiden Kontrahenten fielen jeweils Unter 2,5 Tore in der Partie. Nur eines der letzten acht Pflichtspiel-Duelle zwischen dem SCP und dem FCM hatte Über 2,5 Tore zu bieten.

Für dieses Aufeinandertreffen bahnt sich erneut ein Vergleich mit wenigen Toren an. Paderborn (32,4 xGA) und Magdeburg (33,7 xGA) können in der Kategorie „erwartbare Gegentore“ jeweils einen Platz unter den sieben besten Teams der 2. Bundesliga einnehmen.

Zudem waren die Gäste unter der Führung von Trainer Christian Titz in der Rückrunde zumeist für wenig Unterhaltung vor den jeweiligen Toren bekannt. Vier der sechs Rückrunden-Spiele der Magdeburger enthielten maximal zwei Treffer. Nur die letzten beiden Begegnungen (2:3 vs. Hertha, 3:0 vs. Schalke) übertrafen die Marke von Über 2,5 Toren.

Paderborn - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Wiesbaden (A), 0:4 Kiel (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 4:3 Düsseldorf (H), 0:0 Osnabrück (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:0 Schalke (H), 2:3 Hertha (A), 1:0 St. Pauli (H), 1:1 Kiel (H), 0:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Magdeburg: 1:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 4:4 (H).



Paderborn hat unserer Meinung nach einen kleinen Vorteil in diesem Duell. Magdeburg gewann nur eines der letzten neun Auswärtsspiele (2U, 6N) und holte nur einen Zähler aus den vorangegangenen drei Liga-Spielen außerhalb der eigenen Arena (1:1 vs. Fürth).

Zudem sollten die zwei Niederlagen aus den letzten drei Heimspielen des SCP nicht für allzu große Unruhe sorgen. Über die gesamte Spielzeit betrachtet, verlor die Kwasniok-Mannschaft nur vier von elf Heimspielen (5S, 2U). Außerdem überbietet der Punkteschnitt von 1,55 Zählern pro Heimspiel deutlich den Mittelwert der erbeuteten Magdeburg-Zähler in der Ferne (0,82).

Auffällig ist außerdem die Häufigkeit der FCM-Auswärtsspiele ohne Torerfolg. Christian Titz sah von seiner Mannschaft in 38 Prozent der Gastauftritte keinen Treffer. Bleibt Magdeburg in der Ferne erneut torlos, findet ihr bei Tipwin eine Quote von 3,75, die ihr hervorragend mit diesem Tipwin Bonus spielen könnt.

Unser Paderborn - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Magdeburg ist seit drei Auswärtsspielen sieglos (1U, 2N) und erzielte in der Ferne deutlich weniger Tore (14) als in der vertrauten Umgebung der MDCC-Arena (24). Wir geben dem besten Punktesammler seit Anfang Dezember (19 Punkte) den Vorteil und erwarten ein typisch torarmes Duell dieser beiden Zweitligisten.